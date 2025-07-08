Lorsqu’un être humain est impliqué dans l’approbation ou l’annulation des résultats de l’IA, la responsabilité ne repose pas uniquement sur le modèle ou ses développeurs.

Certaines décisions nécessitent un raisonnement éthique qui peut dépasser les capacités d’un modèle. Par exemple, les recommandations d’une plateforme de recrutement algorithmique peuvent désavantager certains groupes historiquement marginalisés. Si les modèles de ML ont fait des progrès considérables au cours des dernières années dans leur capacité à intégrer les nuances dans leur raisonnement, la supervision humaine reste parfois la meilleure approche. HITL permet aux humains, qui ont une meilleure compréhension des normes, du contexte culturel et des zones grises éthiques, de suspendre ou de neutraliser les résultats automatisés en cas de dilemme complexe.

Une approche human-in-the-loop peut fournir un enregistrement des raisons pour lesquelles une décision a été annulée, avec une piste d’audit qui favorise la transparence et les avis. Cette documentation permet une défense juridique plus solide, un audit de conformité et des avis internes.

Certaines réglementations en matière d’IA imposent certains niveaux de HITL. Par exemple, l’article 14 de la EU AI Act stipule que « les systèmes d’IA à haut risque doivent être conçus et développés de telle sorte, y compris à l’aide d’outils d’interface homme-machine appropriés, qu’ils puissent être supervisés efficacement par des personnes physiques pendant leur utilisation ».

Selon le règlement, cette surveillance doit prévenir ou réduire les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, grâce à des méthodes incluant l’opération manuelle, l’intervention, le contournement et la surveillance en temps réel. Les humains concernés doivent être « compétents » pour le faire, comprendre les capacités et les limites du système, être formés à son utilisation appropriée et avoir l’autorité nécessaire pour intervenir si nécessaire. Cette surveillance a pour but d’encourager la prévention des dommages et le bon fonctionnement du système.