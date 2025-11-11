Qu'est-ce que des données adaptées à l'IA ?

Des données correctement préparées et gérées sont fondamentales pour le succès de l’IA ; comme le dit l’adage, « des mauvaises informations sont synonymes de mauvaises conclusions ». Des données précises, complètes et cohérentes permettent d’améliorer les performances et de gagner en productivité grâce à l’IA d’entreprise. Parallèlement, une stratégie de données visant à garantir une gouvernance et une protection adéquates contribue à assurer la conformité réglementaire et à protéger la vie privée des utilisateurs.

Alors que les décisions alimentées par l’IA deviennent de plus en plus un avantage concurrentiel, de nombreuses entreprises se rendent compte que les pratiques traditionnelles de gestion des données peuvent ne pas suffire pour fournir des données adaptées à l’IA. Selon une enquête de 2024 de l’IBM Institute for Business Value, seuls 29 % des responsables technologiques sont tout à fait d’accord pour dire que les données de leur entreprise répondent aux normes de qualité, d’accessibilité et de sécurité nécessaires pour déployer efficacement l’IA générative.1

Pour atteindre et maintenir la préparation des données en vue de l’adoption de l’IA, les entreprises peuvent se concentrer sur quelques pratiques essentielles en matière de données : accès unifié, gouvernance, sécurité et assistance. En mettant en place ces éléments fondamentaux, elles peuvent s’assurer que leurs données sont véritablement adaptées à l’IA et, ce faisant, transformer l’IA d’une expérience coûteuse en un puissant moteur de valeur pour leurs activités.