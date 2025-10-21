Qu’est-ce que la maîtrise des données ?

Auteurs

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Alice Gomstyn

Staff Writer

IBM Think

Qu’est-ce que la maîtrise des données ?

La maîtrise des données est la capacité de lire, de comprendre, d’utiliser et de communiquer avec des données pour une meilleure prise de décision.

Dans la culture alimentée par l’IA, fondée sur les données, les compétences fondamentales en matière de maîtrise des données sont cruciales pour les employés à tous les niveaux. Les entreprises créent et collectent plus de données que jamais auparavant : selon IDC, la création mondiale de données devrait atteindre 181 zettaoctets en 2025. Il n’est plus possible ni stratégique que seuls les data scientists ou les ingénieurs en machine learning tirent parti de ces informations pour prendre des décisions fondées sur les données.

Cependant, pour maîtriser les données, il n’est pas nécessaire de devenir un data scientist. Cela signifie plutôt que les individus ont la confiance et les compétences techniques nécessaires pour utiliser efficacement les données dans le cadre de leurs fonctions afin de découvrir des informations et de prendre des décisions plus judicieuses. De plus en plus, cela signifie également qu’ils savent comment interroger les outils d’IA et interpréter les informations générées par l’IA.

Les progrès de la technologie contribuent à démocratiser l’accès aux données au sein des entreprises, ce qui favorise l’émergence d’une culture de la maîtrise des données. Les tableaux de bord de Business Intelligence (BI), les requêtes en langage naturel et les interfaces conviviales sont des outils puissants pour la compréhension des données. Mais même ces outils requièrent une maîtrise des données pour naviguer, interpréter et utiliser efficacement.

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Pourquoi la maîtrise des données est-elle importante ?

L’environnement (informatique) des données est saturé d’outils puissants au service de chaque étape du cycle de vie des données, de l’acquisition à la visualisation en passant par l’analyse. Parallèlement, les organisations collectent et génèrent des volumes de données sans précédent. Ensemble, ces tendances créent un environnement riche en informations potentielles.

Cependant, sans les compétences nécessaires pour utiliser ces outils et interpréter efficacement les données, les entreprises risquent d’être déçues par l’impact commercial de leurs initiatives en matière de données (ou par l’absence d’impact).

Dans une étude réalisée en 2025, 40 % des dirigeants américains et britanniques ont cité la baisse de la productivité et 39 % ont mis en avant la prise de décision inexacte comme principaux risques liés à l’insuffisance des compétences en matière de maîtrise des données. Malgré ces risques, seules 27 % des entreprises déclarent avoir un niveau élevé de maîtrise des données.1 2

Le besoin de solides compétences en matière de données est encore plus grand à l’ère de l’IA. Les entreprises rechercheront de plus en plus d’employés maîtrisant les données, qui comprennent comment les outils d’IA utilisent les données pour prendre des décisions, et comment distinguer les informations utiles des recommandations erronées et potentiellement dangereuses. (C’est pourquoi la maîtrise des données est également considérée comme une compétence essentielle de la maîtrise de l’IA.)

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Que sont les compétences en matière de maîtrise des données ?

Dans un rapport publié en 2025, 41 % des dirigeants ont identifié la maîtrise des données comme la compétence ayant connu la plus forte croissance au cours des cinq dernières années.3 Mais en quoi consiste exactement cet ensemble de compétences ?

 Selon les chercheurs du MIT, la maîtrise des données repose sur quatre capacités principales :4

  • Lire les données
  • Travailler avec les données
  • Analyser les données
  • Argumenter à partir des données
La capacité de lire les données

Lorsqu’ils ont accès aux données, les utilisateurs doivent être en mesure de comprendre l’origine des jeux de données et leur place dans un contexte métier spécifique. Ils devraient également être en mesure d’interpréter les visualisations de données sans risquer d’être induits en erreur ou de tirer des conclusions erronées.
La capacité à travailler avec des données

Les employés qui maîtrisent les données peuvent les traiter tout au long de leur cycle de vie. Ces compétences peuvent inclure différents niveaux d’acquisition de données, de qualité des données et de techniques de stockage de données, entre autres tâches de gestion des données.
La capacité d’analyser les données

Tout le monde n’a pas besoin d’expertise avancée en analytique et en science des données. Mais les employés qui maîtrisent les données doivent posséder des compétences de réflexion critique et d’analyse pour s’acquitter de leurs tâches quotidiennes. Ces compétences peuvent aller de la création de rapports Excel et graphiques de base à l’application de compétences analytiques avancées, telles que l’analyse prédictive ou l’analyse statistique.
La capacité à argumenter à partir des données

Comprendre suffisamment les données pour communiquer efficacement un contexte narratif est une compétence essentielle connue sous le nom de data storytelling. Acquérir cette compétence signifie utiliser des chiffres, des indicateurs et des éléments visuels pour construire des récits convaincants afin de persuader, d’influencer et d’inciter à l’action. En savoir plus sur la narration de données.
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Avantages de la maîtrise des données

Comme la littératie traditionnelle, la maîtrise des données profite à bien plus qu’un individu. Les organisations dotées d’une culture de maîtrise des données peuvent bénéficier des avantages suivants :

  • Réduction des silos
  • Amélioration de la confidentialité et de la sécurité des données
  • Coûts réduits
  • Prise de décision avancée

Réduction des silos

Les entreprises qui maîtrisent les données favorisent une communication fluide et un partage efficace des connaissances. Les équipes comprennent les besoins de l’entreprise dans son ensemble et la manière dont leur travail contribue aux objectifs de l’organisation. En éliminant les silos de données, diverses équipes peuvent utiliser les données de manière synchrone et aligner leurs efforts sur la mission globale de l’organisation.

Confidentialité et sécurité des données améliorées

Les employés dotés de solides compétences en maîtrise des données sont plus conscients des réglementations en matière de confidentialité et des risques liés à une mauvaise gestion des données. Ils peuvent également mieux identifier les menaces à la sécurité des données, telles que les logiciels malveillants, le phishing et les menaces internes, renforçant ainsi la posture de sécurité globale de l’entreprise.

Coûts réduits

Lorsque les données ne sont plus bloquées au niveau fonctionnel, les parties prenantes peuvent découvrir plus rapidement des informations utiles. De plus, lorsque les employés possèdent les compétences nécessaires pour effectuer eux-mêmes des tâches de traitement de données de base, les équipes techniques peuvent utiliser leur temps et leurs compétences plus efficacement. Cette efficacité se traduit par des économies de coûts et une productivité accrue.

Prise de décision avancée

Les employés qui maîtrisent les données sont plus aptes à interpréter les données en contexte, ce qui permet aux unités commerciales de prendre des décisions percutantes fondées sur les données. Ce niveau de curiosité et d’utilisation des données au sein d’une entreprise peut favoriser davantage de créativité et d’innovation.

 
Les quatre principes d’une culture axée sur la maîtrise des données

Lorsqu’elle est mise en œuvre de manière efficace, une culture de la maîtrise des données doit illustrer les principes suivants :

  1. Accès aux données démocratisé dans toute l’entreprise
  2. Des données organisées, transparentes et explicables
  3. Des citoyens autonomes formés pour utiliser et analyser les données de manière responsable
  4. Un leadership qui défend et favorise la maîtrise des données

1. Accès aux données démocratisé dans l’ensemble de l’entreprise

Dans une entreprise qui maîtrise les données, les données sont accessibles à ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin. Pour y parvenir, il faut une architecture permettant un accès rapide, sécurisé et simple aux données gouvernées à travers un écosystème de données complexe et cloisonné.

Par exemple, un data fabric unifie les données à travers les environnements sur site et multicloud d’une entreprise en utilisant des systèmes intelligents et automatisés. Cette capacité répond à des défis tels que les silos de données et la croissance des volumes de données, tout en permettant un accès aux données en libre-service.

L’intelligence des données renforce davantage l’accessibilité des données pour améliorer la maîtrise des données. Il automatise et rationalise les activités fondamentales liées aux données, telles que la gestion des métadonnées, la découverte des données, la gouvernance des données, l’assurance qualité et l’analyse des données.

2. Données organisées, transparentes et explicables

Une fois que les entreprises ont mis en place un accès aux données gouverné, il est important d’aider les décideurs à comprendre comment les données se déplacent dans le système. Par exemple, les outils de gouvernance utilisent des métadonnées pour assurer la transparence en montrant le contexte et la traçabilité des données. Ces outils permettent également de normaliser les définitions de données et la terminologie au sein des équipes.

Lorsque les données sont organisées, transparentes et explicables, les utilisateurs peuvent plus facilement comprendre leur valeur et la manière dont ils peuvent les utiliser dans le cadre de leurs fonctions. Pour favoriser cette transparence et cette compréhension, les utilisateurs devraient avoir accès aux informations et aux outils nécessaires pour répondre à des questions clés telles que :

  • Quelle est la source des données, et est-elle fiable ?
  • Quelles sont les métadonnées, les règles et les politiques de conformité applicables ?
  • Comment ces données génèrent-elles de la valeur et des résultats métier ?

3. Des utilisateurs de données responsabilisés et formés à utiliser et analyser les données de manière responsable

Selon une enquête de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, 85 % des principaux responsables des données (CDO) élargissent les formations, 77 % renforcent les compétences du personnel et 70 % recrutent de nouveaux talents afin d’améliorer la maîtrise des données au sein de leur entreprise.

Un programme de maîtrise des données réussi permet aux employés de transformer les données en récits visuels et convaincants qui débouchent sur des informations exploitables. Les cours et formations en maîtrise des données doivent permettre aux employés d’acquérir des compétences pratiques, notamment dans l’utilisation des outils de visualisation des données et des techniques de storytelling, alignées sur des cas d’utilisation concrets et des objectifs métier.

Tout aussi important, les utilisateurs devraient également apprendre à gérer les données de manière responsable. Un personnel qui maîtrise les données peut accéder, stocker et gérer les données en toute confiance conformément aux politiques métier appropriées et aux réglementations en vigueur.

4. Un leadership qui défend et stimule la maîtrise des données

Un rapport de 2025 a révélé que, lors de la mise en œuvre de programmes de formation à la maîtrise des données, 24 % des dirigeants citent un manque de soutien de la direction, ce qui rend difficile l’adoption à l’échelle de l’entreprise.5

Une culture des données commence au sommet. Fournir aux employés des conseils, du matériel, une formation et des outils ne suffit probablement pas ; ils ont également besoin du soutien de la haute direction. La maîtrise des données devrait faire partie intégrante de la culture et du tissu de l’entreprise à tous les niveaux.

En pratique, les dirigeants devraient montrer l’exemple en matière de maîtrise des données, car leur comportement donne le ton au reste de l’entreprise. Il est également essentiel de permettre des commentaires sur la culture et les pratiques en matière de données. Encourager des conversations ouvertes qui incluent des perspectives diverses permettra d’obtenir de meilleurs résultats.

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Notes de bas de page

1,3,5 The State of Data and AI Literacy Report 2025, DataCamp, avril 2025.

State of Data Report 2024, Hakkōda, 2024.

Approaches to Building Big Data Literacy, MIT Media Lab, 28 septembre 2015.