Qu’est-ce que la maîtrise des données ?

L’environnement (informatique) des données est saturé d’outils puissants au service de chaque étape du cycle de vie des données, de l’acquisition à la visualisation en passant par l’analyse. Parallèlement, les organisations collectent et génèrent des volumes de données sans précédent. Ensemble, ces tendances créent un environnement riche en informations potentielles.
Cependant, sans les compétences nécessaires pour utiliser ces outils et interpréter efficacement les données, les entreprises risquent d’être déçues par l’impact commercial de leurs initiatives en matière de données (ou par l’absence d’impact).
Dans une étude réalisée en 2025, 40 % des dirigeants américains et britanniques ont cité la baisse de la productivité et 39 % ont mis en avant la prise de décision inexacte comme principaux risques liés à l’insuffisance des compétences en matière de maîtrise des données. Malgré ces risques, seules 27 % des entreprises déclarent avoir un niveau élevé de maîtrise des données.1 2
Le besoin de solides compétences en matière de données est encore plus grand à l’ère de l’IA. Les entreprises rechercheront de plus en plus d’employés maîtrisant les données, qui comprennent comment les outils d’IA utilisent les données pour prendre des décisions, et comment distinguer les informations utiles des recommandations erronées et potentiellement dangereuses. (C’est pourquoi la maîtrise des données est également considérée comme une compétence essentielle de la maîtrise de l’IA.)