Qu’est-ce que la maîtrise des données ?

Dans la culture alimentée par l’IA, fondée sur les données, les compétences fondamentales en matière de maîtrise des données sont cruciales pour les employés à tous les niveaux. Les entreprises créent et collectent plus de données que jamais auparavant : selon IDC, la création mondiale de données devrait atteindre 181 zettaoctets en 2025. Il n’est plus possible ni stratégique que seuls les data scientists ou les ingénieurs en machine learning tirent parti de ces informations pour prendre des décisions fondées sur les données.

Cependant, pour maîtriser les données, il n’est pas nécessaire de devenir un data scientist. Cela signifie plutôt que les individus ont la confiance et les compétences techniques nécessaires pour utiliser efficacement les données dans le cadre de leurs fonctions afin de découvrir des informations et de prendre des décisions plus judicieuses. De plus en plus, cela signifie également qu’ils savent comment interroger les outils d’IA et interpréter les informations générées par l’IA.

Les progrès de la technologie contribuent à démocratiser l’accès aux données au sein des entreprises, ce qui favorise l’émergence d’une culture de la maîtrise des données. Les tableaux de bord de Business Intelligence (BI), les requêtes en langage naturel et les interfaces conviviales sont des outils puissants pour la compréhension des données. Mais même ces outils requièrent une maîtrise des données pour naviguer, interpréter et utiliser efficacement.

Développez des compétences essentielles pour un rôle lié aux données avec IBM SkillsBuild : Commencez à apprendre gratuitement.