Comment automatiser les pipelines de données : un guide en 10 étapes

Historiquement, les pipelines de données étaient conçus pour ingérer des données provenant de diverses sources, les transformer et les transmettre à un magasin de données pour analyse. À bien des égards, ils ressemblaient à un chef amateur suivant une recette : les ingrédients sont rassemblés, préparés, cuits et surveillés attentivement – chaque étape étant gérée séquentiellement par une seule personne.
Si ce modèle régit encore de nombreux pipelines aujourd’hui, il s’avère de plus en plus inadéquat pour les workloads de traitement de données importantes sur lesquelles reposent l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et les pratiques modernes d’ingénierie des données.
Aujourd’hui, les pipelines de données automatisés fonctionnent davantage comme une cuisine professionnelle : la préparation est faite à l’avance, des stations spécialisées gèrent différentes tâches simultanément et les processus sont coordonnés selon le timing et la demande. Plutôt que de compter sur un seul cuisinier, ces systèmes normalisent les workflows pour fournir des productions cohérentes et évolutifs dans tous les environnements.
Bien qu’aucune implémentation ne se ressemble, la plupart impliquent une série d’étapes coordonnées qui guident les données tout au long de leur cycle de vie tout en s’adaptant aux besoins évolutifs des données. Chaque étape peut être automatisée indépendamment au sein d'une pile de données, mais la véritable automatisation du pipeline apparaît lorsque ces fonctions fonctionnent de concert.
Les étapes suivantes explorent les moyens d'automatiser chaque étape du pipeline de données, en se concentrant sur l'intention, les approches de mise en œuvre et les résultats obtenus :
Intention :
Commencez par définir clairement les objectifs du pipeline. Les pipelines modernes prennent en charge une gamme de cas d’utilisation, allant de l’analytique et du machine learning à l’automatisation des workflows et à la prise de décision en temps réel. La définition de l’objectif du pipeline au début de la mise en œuvre permet de définir le champ d’application et les processus de données pour les étapes ultérieures.
Mise en œuvre :
pour s’aligner sur les objectifs en matière de données, les équipes doivent :
Résultat :
En reliant les résultats du pipeline à des cas d'utilisation spécifiques, on s'assure que le système éclaire les décisions de l'entreprise.
Des objectifs clairs réduisent les travaux en guidant les décisions d’architecture et d’outillage dès le début du processus
Intention :
Une fois les objectifs définis, les entreprises doivent déterminer où se situent les données pertinentes et établir des liens entre les systèmes. Les sources de données comprennent les bases de données structurées et transactionnelles ainsi que les sources non structurées et multimodales comme le texte, les images et l'audio — pratiquement tout système qui génère ou stocke des données.
Mise en œuvre :
pour identifier et préparer les sources de données, les équipes doivent :
Résultat :
La numérisation automatique remplace les recherches manuelles, réduisant ainsi le temps nécessaire pour localiser les jeux de données pertinents
Les catalogues centralisés fournissent une vue plus complète et actualisée des données disponibles sur tous les systèmes
Le profilage et la normalisation réduisent les conflits de schémas et les problèmes d'intégration en aval.
Intention :
Cette étape détermine comment les données passeront des systèmes sources vers leurs destinations prévues, définissant le modèle central du pipeline et les exigences opérationnelles avant le début de la mise en œuvre.
Mise en œuvre :
pour concevoir l’architecture du pipeline, les équipes doivent :
Résultat :
La cartographie des mouvements de données et des dépendances en amont permet d'éviter les goulets d'étranglement et les problèmes de compatibilité en aval.
Définir à un stade précoce les exigences en matière de propriété, de contrôle d'accès et de métadonnées contribue à renforcer la conformité et la responsabilité
Intention :
Les pipelines d'ingestion de données doivent gérer de gros volumes de données et capturer des données brutes à partir de systèmes par lots et de plateformes de diffusion en continu de données en temps réel. Les architectures événementielles traitent les données au fur et à mesure qu’elles sont générées, les équipes de données doivent donc s’assurer que les données entrantes sont exactes, complètes et prêtes à être utilisées en aval.
Mise en œuvre :
Pour ingérer et valider les données, les équipes doivent :
Résultat :
L'ingestion de données automatique garantit que les données entrent dans le système de manière fiable et reproductible
La validation précoce réduit les erreurs avant qu'elles ne se propagent en aval
L’automatisation minimise les interventions manuelles et aide à réduire les erreurs humaines
Objectif :
Les données brutes doivent être transformées en formats structurés et utilisables qui prennent en charge des cas d'utilisation tels que l'analyse des données et l'apprentissage automatique. Cette étape vise à convertir les données validées en sorties que les systèmes aval peuvent interpréter et utiliser efficacement.
Mise en œuvre :
pour transformer les données, les équipes doivent :
Résultat :
La transformation convertit les données brutes en formats cohérents que les systèmes en aval peuvent interpréter.
Les flux de travail standardisés réduisent les variations entre les ensembles de données et les équipes.
Des données bien structurées permettent un traitement des données évolutif et une veille économiquerapide
Intention :
Une fois transformées, les données doivent être magasin et organisées de manière à favoriser l'évolutivité, l'accessibilité et la réutilisation à long terme dans les systèmes.
Mise en œuvre :
pour stocker et organiser les données, les équipes doivent :
Résultat :
Les systèmes bien structurés tels que Snowflake et IBM watsonx.data favorisent un accès efficace entre les équipes et les applications
La gestion des métadonnées et la traçabilité des données peuvent offrir visibilité et contrôle sur l’utilisation des données
Les couches de stockage organisées facilitent le partage et la réutilisation des données selon les cas d'utilisation
L'intention :
L'orchestration coordonne les flux de travail dans l'ensemble de l'écosystème de données, en veillant à ce que les tâches soient exécutées dans le bon ordre et au bon moment.
Mise en œuvre :
pour orchestrer les workflows de données, les équipes doivent :
Résultat :
L'orchestration garantit que les tâches s'exécutent dans le bon ordre sur tous les systèmes
Le traitement parallèle et la gestion des dépendances améliorent l'efficacité globale du pipeline.
Objectif :
Lasurveillance permet de suivre les performances des pipelines au fil du temps, en fournissant une visibilité sur les flux de données et en mettant en évidence les problèmes dès leur apparition. Cette étape permet de s'assurer que les pipelines restent observables et réactifs lorsqu'ils fonctionnent dans les différents systèmes.
Mise en œuvre :
Afin de suivre la performance du pipeline et de configurer les alertes associées, les équipes doivent :
Résultat :
La surveillance et l'alerte en temps réel permettent d'identifier (et de résoudre) les problèmes avant qu'ils ne se propagent dans les systèmes.
La visibilité continue réduit les temps d’arrêt et la dégradation des performances
L’observabilité offre une vue claire sur le déplacement des données et les situations où surviennent les problèmes, rendant le débogage plus rapide et plus efficace
Intention :
À mesure que les pipelines passent en production, ils doivent être capables de monter en charge face à l’augmentation des volumes de données et de maintenir des performances constantes sur l’ensemble des systèmes et pour tous les utilisateurs.
Mise en œuvre :
Pour garantir la scalabilité et la performance, les équipes doivent :
Résultat :
Les pipelines optimisés prennent en charge les décisions en temps réel et les applications réactives tout en fournissant des outils low-code et no-code pour l’accès aux données démocratisé
La gestion de workload aide à équilibrer Tarification, performance et évolutivité
Intention :
La dernière étape permet d’opérationnaliser les données en déclenchant des actions basées sur les sorties du pipeline et en établissant des boucles de rétroaction pour améliorer continuellement les performances au fil du temps.
Mise en œuvre :
pour faire évoluer les pipelines de données, les équipes doivent :
Résultat :
Les pipelines ne se contentent plus de traiter des données, mais coordonnent les actions entre les systèmes sans intervention humaine.
Les commentaires en boucle permettent d’améliorer en continu les modèles, les workflows et le traitement de données
L'automatisation fait passer l'effort humain de la résolution des problèmes à l'amélioration des performances du système.
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