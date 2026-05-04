Comment automatiser les pipelines de données : un guide en 10 étapes

Historiquement, les pipelines de données étaient conçus pour ingérer des données provenant de diverses sources, les transformer et les transmettre à un magasin de données pour analyse. À bien des égards, ils ressemblaient à un chef amateur suivant une recette : les ingrédients sont rassemblés, préparés, cuits et surveillés attentivement – chaque étape étant gérée séquentiellement par une seule personne.

Si ce modèle régit encore de nombreux pipelines aujourd’hui, il s’avère de plus en plus inadéquat pour les workloads de traitement de données importantes sur lesquelles reposent l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et les pratiques modernes d’ingénierie des données.

Aujourd’hui, les pipelines de données automatisés fonctionnent davantage comme une cuisine professionnelle : la préparation est faite à l’avance, des stations spécialisées gèrent différentes tâches simultanément et les processus sont coordonnés selon le timing et la demande. Plutôt que de compter sur un seul cuisinier, ces systèmes normalisent les workflows pour fournir des productions cohérentes et évolutifs dans tous les environnements.