Comment automatiser les pipelines de données : un guide en 10 étapes

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Historiquement, les pipelines de données étaient conçus pour ingérer des données provenant de diverses sources, les transformer et les transmettre à un magasin de données pour analyse. À bien des égards, ils ressemblaient à un chef amateur suivant une recette : les ingrédients sont rassemblés, préparés, cuits et surveillés attentivement – chaque étape étant gérée séquentiellement par une seule personne.

Si ce modèle régit encore de nombreux pipelines aujourd’hui, il s’avère de plus en plus inadéquat pour les workloads de traitement de données importantes sur lesquelles reposent l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et les pratiques modernes d’ingénierie des données.

Aujourd’hui, les pipelines de données automatisés fonctionnent davantage comme une cuisine professionnelle : la préparation est faite à l’avance, des stations spécialisées gèrent différentes tâches simultanément et les processus sont coordonnés selon le timing et la demande. Plutôt que de compter sur un seul cuisinier, ces systèmes normalisent les workflows pour fournir des productions cohérentes et évolutifs dans tous les environnements.

10 étapes pour automatiser les pipelines de données

Bien qu’aucune implémentation ne se ressemble, la plupart impliquent une série d’étapes coordonnées qui guident les données tout au long de leur cycle de vie tout en s’adaptant aux besoins évolutifs des données. Chaque étape peut être automatisée indépendamment au sein d'une pile de données, mais la véritable automatisation du pipeline apparaît lorsque ces fonctions fonctionnent de concert.

Les étapes suivantes explorent les moyens d'automatiser chaque étape du pipeline de données, en se concentrant sur l'intention, les approches de mise en œuvre et les résultats obtenus :

  1. Définir les objectifs de données
  2. Identifier et profiler les sources de données
  3. Concevoir l'architecture du pipeline
  4. Ingérer et valider les données
  5. Développer une logique de transformation
  6. Stocker et organiser les données
  7. Orchestrer et planifier les workflows
  8. Ajouter la surveillance et les alertes
  9. Garantir l'évolutivité et les performances
  10. Opérationnaliser, maintenir et itérer

1. Définir les objectifs des données

Intention :
Commencez par définir clairement les objectifs du pipeline. Les pipelines modernes prennent en charge une gamme de cas d’utilisation, allant de l’analytique et du machine learning à l’automatisation des workflows et à la prise de décision en temps réel. La définition de l’objectif du pipeline au début de la mise en œuvre permet de définir le champ d’application et les processus de données pour les étapes ultérieures.

Mise en œuvre :
pour s’aligner sur les objectifs en matière de données, les équipes doivent :

  • Définir comment les données seront utilisées à travers l'analytique, la science des données et les systèmes opérationnels, y compris les cas d’utilisation clés et les parties prenantes
  • Aligner les pipelines sur les stratégies de gestion des données et les objectifs de l'entreprise pour s'assurer qu'ils soutiennent des résultats mesurables.
  • Prise en compte au plus tôt des dépendances aux données et des contraintes potentielles en aval, notamment en ce qui concerne l’impact de changements dans les systèmes en amont sur les résultats

Résultat :

La prise de décision fondée sur les données

En reliant les résultats du pipeline à des cas d'utilisation spécifiques, on s'assure que le système éclaire les décisions de l'entreprise.
Conception de pipeline plus efficace

Des objectifs clairs réduisent les travaux en guidant les décisions d’architecture et d’outillage dès le début du processus

2. Identifier et profiler les sources de données

Intention :
Une fois les objectifs définis, les entreprises doivent déterminer où se situent les données pertinentes et établir des liens entre les systèmes. Les sources de données comprennent les bases de données structurées et transactionnelles ainsi que les sources non structurées et multimodales comme le texte, les images et l'audio — pratiquement tout système qui génère ou stocke des données. 

Mise en œuvre :
pour identifier et préparer les sources de données, les équipes doivent :

  • Utiliser des outils de découverte automatisée pour scanner des bases de données, du stockage cloud, des systèmes de streaming et des plateformes SaaS comme Salesforce à la recherche de jeux de données pertinents sur plusieurs sources
  • Filtrer les ensembles de données en fonction d'objectifs définis et de cas d'utilisation pour vous concentrer sur les données les plus pertinentes, y compris les nouvelles données
  • Classer et cataloguez les actifs de données par type, sensibilité, propriété et utilisation afin de créer un inventaire centralisé et consultable
  • Jeux de données de profil pour évaluer la structure, l'exhaustivité, la fraîcheur, la duplication et la cohérence des schémas

Résultat :

Découverte de données plus rapide

La numérisation automatique remplace les recherches manuelles, réduisant ainsi le temps nécessaire pour localiser les jeux de données pertinents
Visibilité des données améliorée

Les catalogues centralisés fournissent une vue plus complète et actualisée des données disponibles sur tous les systèmes
Des sources de données plus fiables

Le profilage et la normalisation réduisent les conflits de schémas et les problèmes d'intégration en aval.

3. Concevoir l’architecture du pipeline

Intention :
Cette étape détermine comment les données passeront des systèmes sources vers leurs destinations prévues, définissant le modèle central du pipeline et les exigences opérationnelles avant le début de la mise en œuvre.

Mise en œuvre :
pour concevoir l’architecture du pipeline, les équipes doivent :

  • Cartographier les flux de données des systèmes sources vers les destinations cibles telles queles datalake, les entrepôts de données, les applications en temps réel ou les systèmes de machine learning.
  • Sélectionnez l’infrastructure de données appropriée dans les environnements cloud, cloud hybride, multicloud ou sur site en fonction de la latence, de l’échelle, du coût et des exigences de gouvernance
  • Plan for interoperability across the broader pile by identifying required APIs, connectors, Intégration tools and metadata standards
  • Documentez les dépendances et la propriété afin que les équipes de données et d’ingénierie comprennent comment les systèmes interagissent et qui est responsable de chaque partie du pipeline
  • Définissez des pipelines à l’aide de métadonnées et de configurations déclaratives lorsque c’est possible, afin que les systèmes puissent gérer automatiquement les dépendances et s’adapter aux changements sans intervention manuelle constante.

Résultat :

Réduction des problèmes d’intégration

La cartographie des mouvements de données et des dépendances en amont permet d'éviter les goulets d'étranglement et les problèmes de compatibilité en aval.
Une gouvernance plus forte

Définir à un stade précoce les exigences en matière de propriété, de contrôle d'accès et de métadonnées contribue à renforcer la conformité et la responsabilité

4. Ingérer et valider les données

Intention :
Les pipelines d'ingestion de données doivent gérer de gros volumes de données et capturer des données brutes à partir de systèmes par lots et de plateformes de diffusion en continu de données en temps réel. Les architectures événementielles traitent les données au fur et à mesure qu’elles sont générées, les équipes de données doivent donc s’assurer que les données entrantes sont exactes, complètes et prêtes à être utilisées en aval.

Mise en œuvre :
Pour ingérer et valider les données, les équipes doivent :

  • Ingérer des données brutes à grande échelle à partir d'exportations planifiées et de plateformes de streaming de données en temps réel comme Apache Kafka, afin de garantir une ingestion cohérente dans tous les environnements
  • Utiliser des modèles de chargement incrémentiel tels que la capture des données de changement (CDC) pour traiter efficacement les mises à jour sans surcharger les systèmes sources.
  • Mettre en place des mécanismes de contrôle tels que les retentions, le tampon et la gestion des erreurs afin de maintenir une performance fiable du pipeline, réduire les goulots d’étranglement et établir un comportement de pipeline plus résilient et auto-réparateur
  • Appliquer des contrôles de validation lors de l'ingestion pour détecter les doublons, les valeurs manquantes et les incohérences de schéma au moment où les données entrent dans le pipeline.
  • Assurez-vous que les processus d’ingestion sont idempotents— c’est-à-dire qu’ils produisent des résultats cohérents sur des exécutions répétées — afin d’éviter les données dupliquées lors des essais ou du retraitement

Résultat :

Des flux de données cohérents et fiables

L'ingestion de données automatique garantit que les données entrent dans le système de manière fiable et reproductible
Contrôles de qualité des données améliorés

La validation précoce réduit les erreurs avant qu'elles ne se propagent en aval
Réduction des frais d'exploitation

L’automatisation minimise les interventions manuelles et aide à réduire les erreurs humaines

5. Développer la logique de transformation

Objectif :
Les données brutes doivent être transformées en formats structurés et utilisables qui prennent en charge des cas d'utilisation tels que l'analyse des données et l'apprentissage automatique. Cette étape vise à convertir les données validées en sorties que les systèmes aval peuvent interpréter et utiliser efficacement.

Mise en œuvre :
pour transformer les données, les équipes doivent :

  • Définir les flux de transformation à l'aide de modèles ETL ou ELT en fonction de l'architecture du pipeline et des exigences de traitement.
  • Implémenter des transformations des données à l’aide d’outils et de langages tels que SQL, Python ou des cadres des exigences de traitement distribué comme Apache Spark
  • Normaliser les transformations entre les ensembles de données par le biais de plateformes telles que l'outil de construction de données (dbt) afin d'assurer la cohérence et la réutilisation dans les flux de travail.
  • Nettoyer et normaliser les données pour résoudre les incohérences, normaliser les formats et préparer les données pour une utilisation en aval.
  • Déterminer la meilleure stratégie de rafraîchissement : Le rafraîchissement complet retraite toutes les données à chaque exécution, ce qui garantit la précision mais augmente le coût et la durée d'exécution. Le traitement incrémentiel ne met à jour que les données nouvelles ou modifiées, ce qui améliore l'efficacité mais nécessite des garanties pour détecter les erreurs.
  • Tenir compte des biais de données et des défis d’agrégation à grande échelle dans les environnements distribués

Résultat :

Des données structurées et utilisables

La transformation convertit les données brutes en formats cohérents que les systèmes en aval peuvent interpréter.
Cohérence des données renforcée

Les flux de travail standardisés réduisent les variations entre les ensembles de données et les équipes.
Des décisions plus rapides et fondées sur les données

Des données bien structurées permettent un traitement des données évolutif et une veille économiquerapide

6. Magasin et organiser les données

Intention :
Une fois transformées, les données doivent être magasin et organisées de manière à favoriser l'évolutivité, l'accessibilité et la réutilisation à long terme dans les systèmes.

Mise en œuvre :
pour stocker et organiser les données, les équipes doivent :

  • Déploiez des systèmes de stockage dans des environnements , y compris des plateformes cloud-natives comme AWS, Microsoft Azure et IBM Cloud ou des infrastructures sur site
  • Organiser les données en jeux de données en couches à l'aide de modèles tels que les architectures de médaillons (niveaux bronze, argent et or) afin de séparer les données brutes, nettoyées et organisées.
  • Définir des politiques de conservation et de gestion du cycle de vie pour les données vieillissantes ou rarement consultées

Résultat :

Stockage de données évolutif et accessible

Les systèmes bien structurés tels que Snowflake et IBM watsonx.data favorisent un accès efficace entre les équipes et les applications
Gouvernance des données améliorée

La gestion des métadonnées et la traçabilité des données peuvent offrir visibilité et contrôle sur l’utilisation des données
Meilleure réutilisabilité des actifs de données

Les couches de stockage organisées facilitent le partage et la réutilisation des données selon les cas d'utilisation

7. Orchestrer et planifier les workflows

L'intention :
L'orchestration coordonne les flux de travail dans l'ensemble de l'écosystème de données, en veillant à ce que les tâches soient exécutées dans le bon ordre et au bon moment.

Mise en œuvre :
pour orchestrer les workflows de données, les équipes doivent :

  • Définir les dépendances de workflow et l'ordre d'exécution à l'aide de graphes acycliques dirigés (DAG) pour modéliser l'interaction entre les tâches dans le pipeline
  • Configurez des outils d'orchestration—y compris des outils open source comme Apache Airflow, Prefect ou Dagster—pour gérer et planifier les workflows
  • Activez le traitement parallèle et la planification tolérante aux pannes pour améliorer les performances et garantir que les flux de travail peuvent se remettre des pannes
  • Planifiez et déclenchez des flux de travail en fonction de l'heure, des événements ou de la disponibilité des données en amont
  • Intégrer l'orchestration avec les workflows CI/CD pour soutenir un déploiement contrôlé et reproductible dans les environnements
  • Coordonnez l'exécution à l'aide d'outils d'automatisation, permettant aux équipes chargées des données de gérer les opérations du pipeline de bout en bout. Dans les environnements avancés, lesagents d’IA peuvent orchestrer dynamiquement les workflows et les interactions de données.

Résultat :

Exécution coordonnée des pipelines

L'orchestration garantit que les tâches s'exécutent dans le bon ordre sur tous les systèmes
Réduction des goulets d’étranglement

Le traitement parallèle et la gestion des dépendances améliorent l'efficacité globale du pipeline.

8. Ajouter la surveillance et les alertes

Objectif :
Lasurveillance permet de suivre les performances des pipelines au fil du temps, en fournissant une visibilité sur les flux de données et en mettant en évidence les problèmes dès leur apparition. Cette étape permet de s'assurer que les pipelines restent observables et réactifs lorsqu'ils fonctionnent dans les différents systèmes.

Mise en œuvre :
Afin de suivre la performance du pipeline et de configurer les alertes associées, les équipes doivent :

  • Capturez des indicateurs clés tels que la fraîcheur des données, le débit et les taux d'erreur pour mesurer la performance du pipeline.

  • Contrôler les signaux de qualité des données , tels que les décalages de distribution et les taux de nullité, parallèlement aux indicateurs du système.

  • Instrument les workflows pour générer des signaux qui reflètent comment les données se déplacent dans le système

  • Contrôler les couches d'infrastructure et de données pour remonter à la source des problèmes de performance.

  • Configurez des alertes et des seuils pour avertir les équipes lorsque les indicateurs s'écartent des fourchettes prévues.

  • Activez les alertes et l'escalade en temps réel afin de résoudre les problèmes avant d'avoir un impact sur les processus en aval

Résultat :

Détection précoce des problèmes

La surveillance et l'alerte en temps réel permettent d'identifier (et de résoudre) les problèmes avant qu'ils ne se propagent dans les systèmes.
Fiabilité améliorée des pipelines

La visibilité continue réduit les temps d’arrêt et la dégradation des performances
Plus de transparence opérationnelle

L’observabilité offre une vue claire sur le déplacement des données et les situations où surviennent les problèmes, rendant le débogage plus rapide et plus efficace

9. Garantir la scalabilité et les performances

Intention :
À mesure que les pipelines passent en production, ils doivent être capables de monter en charge face à l’augmentation des volumes de données et de maintenir des performances constantes sur l’ensemble des systèmes et pour tous les utilisateurs.

Mise en œuvre :
Pour garantir la scalabilité et la performance, les équipes doivent :

  • Concevoir des traitements de données évolutifs en optimisant les pipelines pour gérer des volumes de données et des Workload croissants dans des environnements distribués.
  • Tirer parti de frameworks pour améliorer le débit et réduire la latence
  • Mettre en œuvre la gestion de la charge de travail et l’allocation des ressources pour équilibrer performance, coûts et demande système
  • Tenir compte de la concurrence et de l'isolement de Workload entre les équipes et les applications
  • Permettre un accès efficace aux données sur les systèmes afin que les applications en aval, les tableaux de bord et les modèles de machine learning puissent consommer des données en temps réel

Résultat :

Accès et consommation de données plus rapides

Les pipelines optimisés prennent en charge les décisions en temps réel et les applications réactives tout en fournissant des outils low-code et no-code pour l’accès aux données démocratisé
Utilisation efficace des ressources

La gestion de workload aide à équilibrer Tarification, performance et évolutivité

10. Opérationnaliser, maintenir et itérer

Intention :
La dernière étape permet d’opérationnaliser les données en déclenchant des actions basées sur les sorties du pipeline et en établissant des boucles de rétroaction pour améliorer continuellement les performances au fil du temps.

Mise en œuvre :
pour faire évoluer les pipelines de données, les équipes doivent :

  • Déclencher des actions à partir des sorties du pipeline, telles que des notifications, des flux de travail automatisés ou des mises à jour du système en temps réel
  • Intégrer les pipelines aux systèmes en aval, en rationalisant l'automatisation de bout en bout dans les applications et les écosystèmes de données.
  • Mettre en place des boucles de rétroaction, qui capturent les résultats des actions pilotées par le pipeline, et les réintègrent dans les modèles, les workflows et la logique de traitement des données pour éclairer les prises de décision futures.
  • Mettre en place des garde-fous pour éviter que les actions automatisées n'entraînent des effets secondaires involontaires
  • Automatiser les actions correctives dans les implémentations avancées pour résoudre les problèmes sans intervention manuelle, permettant ainsi des opérations de pipeline de plus en plus autonomes
  • Maintenir et documenter la logique du pipeline pour garantir la transparence, la reproductibilité et faciliter le dépannage
  • Améliorer en permanence les performances du pipeline en affinant les flux de travail et en s'adaptant à l'évolution des besoins.

Résultat :

Automatisation de bout en bout

Les pipelines ne se contentent plus de traiter des données, mais coordonnent les actions entre les systèmes sans intervention humaine.
Optimisation continue

Les commentaires en boucle permettent d’améliorer en continu les modèles, les workflows et le traitement de données
Réduction des interventions manuelles

L'automatisation fait passer l'effort humain de la résolution des problèmes à l'amélioration des performances du système.

Auteurs

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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