Qu’est-ce que l’ingénierie des données d’IA agentique ?

L'ingénierie des données en IA agente est le déploiement d'agents IA pour l'amélioration et l'accélération de la création et de la maintenance des systèmes qui agrègent et analysent les données.

Comme son nom l'indique, l'ingénierie des données de l'IA agentique est la fusion de l'ingénierie des données et de l'IA agentique. La première est la pratique qui consiste à développer et à maintenir l'infrastructure de données et lespipelines de données qui font partie intégrante de la gestion des données.

Ce dernier fait référence à des systèmes d’ intelligence artificielle capables d’accomplir des objectifs spécifiques avec une supervision humaine limitée. Dans le cadre d'un système multi-agents, les sous-tâches exécutées par plusieurs agents IA - des modèlesd'apprentissage machine qui imitent la prise de décision humaine - sont coordonnées par l'orchestration de l'IA

En ingénierie des données, les agents d’IA peuvent réaliser des processus de résolution de problèmes en plusieurs étapes, essentiels pour garantir la disponibilité de données de haute qualité pour les cas d’usage en entreprise. Ces processus incluent la conception de pipelines de données et l’exécution de tâches critiques de traitement de données, telles que la réalisation de transformations des données et la détection de problèmes de données.

Également connue sous le nom d'ingénierie des données agentiques, l'ingénierie des données basée sur l'IA agentique peut réduire de manière significative la charge de travail des équipes d'ingénierie des données tout en optimisant les performances des pipelines de données. De plus, l'ingénierie des données de l'IA agentique peut permettre aux utilisateurs professionnels d'accéder aux données de l'entreprise et d'en tirer des informations, même s'ils n'ont pas de compétences techniques.