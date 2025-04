Qu’est-ce qu’un graphe acyclique dirigé (DAG) ?

La réduction transitive peut être considérée comme l’inverse de la clôture transitive. Dans le contexte d’un graphe orienté, la réduction transitive du graphe a le même nombre de nœuds que le graphe original et les paires de nœuds atteignables sont les mêmes. Cependant, le nombre d’arêtes dans la réduction transitive du graphe est réduit au minimum.

Considérons, par exemple, un graphe original qui comprend une arête dirigée reliant le nœud A au nœud C, et une séquence d’arêtes dirigées reliant le nœud A au nœud B et le nœud B au nœud C. Une réduction transitive de ce graphique exclurait l’arête entre A et C tout en conservant les arêtes entre l’ensemble plus large de variables : A et B et B et C.

En d’autres termes, le chemin le plus long entre A et C dans le graphique original est inclus dans le nouveau graphe, tandis que le chemin avec une seule arête est éliminé.