Qu’est-ce que l’interopérabilité des données ?

Pour comprendre la valeur et l’importance de l’interopérabilité des données, il faut examiner ce qui se passe lorsqu’elle fait défaut.

Imaginez un livre de recettes placé en haut d’une haute bibliothèque. Certaines personnes sont capables de l’atteindre, d’autres ne le voient même pas et sont encore moins capables de le retirer de l’étagère.

Ceux qui peuvent accéder au livre constatent que ses recettes passent de la quantification des ingrédients en mesures impériales (cuillères à soupe et onces) aux unités métriques (grammes et litres).

Dans ce scénario, les lecteurs sont obligés de convertir en permanence des mesures, une expérience chronophage et fastidieuse, laissant place aux erreurs qui donnent des résultats peu appréciables.

Ces défis sont comparables à ceux auxquels sont confrontées les entreprises en matière d’accès aux données et d’interprétabilité. Mais lorsque les parties prenantes et les systèmes ne peuvent accéder aux données ou peinent à les convertir en valeurs utilisables, les conséquences sont généralement plus graves qu’une soupe trop salée ou un soufflé complètement plat.

Cela signifie que les équipes ne peuvent pas tirer parti d'actifs de données clés pour travailler ensemble, obtenir des informations, identifier les problèmes et saisir les opportunités.

Cela signifie que les professionnels de santé peuvent passer à côté d’un détail révélateur sur l’état de santé d’un patient, réduisant ainsi l’efficacité du traitement. Cela signifie que les gestionnaires de portefeuilles peuvent ne pas être au courant d’une nouvelle tendance du marché, ce qui nuit au rendement des investissements de leurs clients.

Cela signifie qu’un système d’IA agentique peut ne pas parvenir à optimiser les calendriers de production, les données récentes sur les stocks étant inaccessibles. Cela signifie que les premiers intervenants de différentes agences peuvent avoir des perceptions différentes de la même situation, entravant une coopération fructueuse en cas d’urgence.

C’est là que l’interopérabilité des données entre en jeu.

Grâce à l’interopérabilité des données, les informations provenant de différentes sources de données sont organisées dans des formats standard pour être interprétables et compatibles avec les unités commerciales et les systèmes. En garantissant des liens pour les échanges de données entre les systèmes, l’interopérabilité des données permet à un large éventail de parties prenantes d’accéder directement à ces informations.

Si l’interopérabilité des données a longtemps été importante, les codes universels des produits (UPC) pour les données de vente au détail et de fabrication remontant à 19731, elle est devenue une urgence de plus en plus importante, la prise de décision et l’automatisation fondées sur les données étant aujourd’hui essentielles aux opérations métier du monde réel.

Les entreprises qui se concentrent sur des initiatives de business intelligence et d’IA doivent s’assurer que les bonnes données sont disponibles, compréhensibles et utilisables par les personnes et les systèmes qui en ont besoin. L’interopérabilité des données peut y contribuer.