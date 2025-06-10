Qu’est-ce que l’échange de données ?

Chaque jour, le monde génère environ 402,74 millions de téraoctets de données. Sans un échange de données efficace, ces informations (et leur valeur) seraient inaccessibles. Rien que dans l’UE, les flux de données cloud ont généré une valeur économique estimée à 77 milliards d’euros en 2024, qui devrait atteindre 328 milliards d’euros d’ici 2035.

L’échange de données est la pierre angulaire de toute organisation moderne axée sur les données. Celles qui disposent de stratégies d’échange de données efficaces peuvent unifier des données internes et externes fragmentées et obtenir des informations plus approfondies à travers les départements, les partenariats et les cas d’utilisation.

Par exemple, grâce aux échanges de données en temps réel, les plateformes de commerce électronique ajustent dynamiquement les prix, partagent les flux de données entre détaillants et optimisent les chaînes d’approvisionnement. De même, ces échanges permettent au personnel hospitalier de partager les résultats des analyses médicales avec des spécialistes externes, et ce en temps réel, afin d’accélérer le diagnostic et d’améliorer la qualité des soins.

L’échange de données est également essentiel pour permettre aux systèmes d’IA d’apprendre et d’apporter de la valeur ajoutée. En rationalisant le flux de données à travers les différents systèmes, l’échange de données garantit que les modèles d’IA sont entraînés sur les données les plus récentes et les plus pertinentes.

Les composantes clés de l’échange de données (schémas standardisés, connecteurs sécurisés et autorisations contrôlées) garantissent que les différentes sources de données seront utilisées efficacement dans les écosystèmes d’IA. Cela permet aux entreprises d’intégrer des données tierces sans compromettre la qualité ni le contrôle.