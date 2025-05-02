Qu’est-ce qu’OpenTelemetry ?

OTel simplifie la collecte des données de télémétrie, quel que soit le langage de programmation, l’infrastructure ou l’environnement d’exécution, et permet aux développeurs de générer, collecter et exporter des données de télémétrie normalisées vers n’importe quel backend d’observabilité. Ce cadre standardisé renforce et étend les capacités d’observabilité, tout en offrant aux équipes informatiques et DevOps une flexibilité accrue.

OTel est mis en œuvre entre les applications, les systèmes et les équipements d’une part, et les solutions backend d’autre part – le stockage et la visualisation étant volontairement laissés à d’autres outils, ce qui donne aux entreprises la liberté de choisir ceux qui leur conviennent le mieux.

L’observabilité est la capacité à obtenir des informations sur le fonctionnement interne d’un système en analysant ses résultats externes. Dans les opérations informatiques (ITOps) et le cloud computing, les données télémétriques (telles que les journaux, les indicateurs et les traces) sont utilisées pour évaluer les performances et la santé du système. Les professionnels DevOps s’appuient sur l’instrumentation (ajout de code aux applications et aux systèmes pour produire et recueillir des données télémétriques) pour créer des systèmes observables.

Cette instrumentation est souvent une tâche complexe dans les environnements modernes, avec des environnements de cloud hybride et multicloud, des applications basées sur des microservices, des conteneurs Kubernetes et d’autres fonctionnalités des environnements informatiques actuels. Ces systèmes distribués, ainsi que les différents langages de programmation et environnements d’exécution qu’ils intègrent, présentent un ensemble complexe à instrumenter, collecter et exporter pour le stockage, la visualisation et l’analyse en arrière-plan.

Pour obtenir une vision complète des performances des services réseau et des applications, les ingénieurs doivent configurer une instrumentation personnalisée pour les applications et systèmes de l’ensemble de l’infrastructure. OpenTelemetry aide à résoudre ce problème.

OTel fournit une méthode standard pour recueillir et transmettre des données d’observabilité, ce qui contribue à simplifier la surveillance dans les systèmes distribués. Cet outil s’appuie sur des bibliothèques et des API unifiées et indépendantes des fournisseurs pour collecter et envoyer des données de télémétrie vers des plateformes back-end. En adoptant OpenTelemetry, les équipes peuvent recueillir et traiter de manière uniforme les données de télémétrie sur des systèmes complexes, quelles que soient les applications qu’elles gèrent ou les outils d’observabilité qu’elles emploient.