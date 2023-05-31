Qu’est-ce que le traçage distribué ?

Maintenant que vous avez une idée de ce qu’est le traçage distribué, voyons à présent son fonctionnement. Contrairement aux applications monolithiques, les environnements de microservices s’exécutent sur des backends distribués, ce qui rend plus difficile le suivi du parcours complet des requêtes. Heureusement, le traçage distribué permet de suivre les actions des utilisateurs à chaque étape et de surveiller la façon dont cela affecte votre application, du frontend au backend.

Le traçage distribué commence par instrumenter votre architecture de microservices. Il est possible d’utiliser des outils open source tels qu’OpenTelemetry pour démarrer le processus d’instrumentation et de collecte de données télémétriques.

Ensuite, les développeurs doivent implémenter du code dans vos services afin de suivre les données de trace et d’associer des identificateurs uniques à chaque transaction. Le contexte codé est transmis d’un serveur à l’autre dans l’ensemble de l’environnement d’application. Les identificateurs associés aux transactions donnent une visibilité sur votre expérience client.

Les outils de traçage distribué suivent chaque activité ou segment après avoir été déclenché par un événement lorsqu’il passe par un serveur. Au fur et à mesure qu’une étendue est collectée, elle passe à la suivante, et ainsi de suite. Ces étendues commencent généralement par l’étendue parent, puis passent aux étendues enfant.

Votre outil met ces actions en ordre et collecte des indicateurs pertinents telles que les attributs personnalisés, les horodatages et les métadonnées. En général, un outil de traçage distribué permet de visualiser ces données sous la forme d’un graphique ou d’une vue en cascade. Grâce à ces graphiques, les ingénieurs peuvent déterminer quelles parties d’un système distribué présentent des goulets d’étranglement, des ralentissements ou des problèmes de performance.

Enfin, il convient d’associer votre outil de traçage distribué à une plateforme d’observabilité afin de surveiller votre application de bout en bout. L’inclusion d’une plateforme comme Instana vous permet d’extraire et de traiter les données afin de prendre les bonnes mesures pour résoudre toute erreur d’application.