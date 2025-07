Qu’est-ce que l’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) ?

DevOps est une méthodologie de développement logiciel qui accélère la livraison d’applications et de services de meilleure qualité en combinant et en automatisant le travail des équipes de développement logiciel et d’exploitation informatique. DevOps permet d’automatiser le cycle de vie du développement logiciel (SDLC), de partager davantage les responsabilités des équipes de développement et d’apporter leur contribution au SDLC à toutes les parties prenantes concernées.

SRE et DevOps sont des stratégies complémentaires en génie logiciel qui brisent les silos et conduisent à une livraison de logiciels plus efficace et plus fiable.

Pendant que les équipes DevOps se concentrent sur la résolution de la question « Que doit faire ce logiciel ? » Les équipes SRE s’efforcent de répondre à la question suivante : « Comment ce logiciel peut-il être déployé et maintenu pour qu’il fonctionne selon les besoins ? » Les équipes SRE fournissent aux équipes DevOps des données réelles sur les performances des logiciels, apportant ainsi un équilibre entre les données pratiques et le monde théorique du développement logiciel.

Comme la SRE, DevOps rend une entreprise plus agile en équilibrant la nécessité de fournir des applications et de changements plus rapidement avec la nécessité d’éviter de « casser » l’environnement de production. SRE et DevOps visent tous deux à atteindre cet équilibre en établissant un risque d’erreur acceptable. Les équipes DevOps se concentrent sur les mises à jour et le déploiement de nouvelles fonctionnalités, tandis que les pratiques SRE visent à protéger la fiabilité des systèmes au fur et à mesure de leur évolution.

Les équipes DevOps et SRE rationalisent les méthodes de communication et établissent une boucle de commentaires constant. Une telle boucle pourrait fonctionner de la manière suivante : lorsqu’une équipe SRE découvre la cause profonde d’une erreur, elle envoie ses conclusions à l’équipe DevOps qui peut développer une mise à jour pour la prochaine version du logiciel. En attendant, les SRE créent des automatisations pour résoudre le problème et suivent les données de surveillance et d’enregistrement pour s’assurer que le problème a été résolu.