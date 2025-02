Qu’est-ce que l’ingénierie du chaos ?

Les organisations dotées d'une grande résilience, d'une maturité numérique et d'une grande observabilité grâce à des tableaux de bord et d'autres outils devraient adopter l'ingénierie du chaos, car elles peuvent prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes qui surviennent au cours des expériences. Les organisations qui n'ont pas cette observabilité4 peuvent mettre trop de temps à résoudre les expériences qu'elles créent grâce à l'ingénierie du chaos.

L’ingénierie du chaos est également indispensable pour les organisations qui utilisent le cloud, en particulier le cloud public et les applications cloud natives. Le risque de panne lié au cloud public exige une coordination avec le fournisseur de cloud, ce qui nécessite une approche différente de la résolution des problèmes sur site.

Selon Constellation Research5, les entreprises qui utilisent le cloud abordent encore souvent les incidents informatiques sans tenir compte des différences entre le cloud et un logiciel en tant que service (SaaS) dans la façon dont ils influent sur ces incidents.

De plus, l’essor de l’utilisation des microservices, qui augmente le nombre de conteneurs exécutés dans un système, crée des défis uniques qui peuvent être découverts et résolus grâce à des expériences de chaos. Les complexités ne sont pas éliminées, mais transférées de la conception de code vers les opérations système, ce qui multiplie les possibilités d’automatisation.

L’ingénierie du chaos peut également aider les organisations à améliorer la vitesse de leurs pipelines d’intégration continue et de livraison continue (CI/CD). En intégrant l’ingénierie du chaos à leurs pipelines CI/CD comme l’a fait Netflix6, les entreprises peuvent automatiser leurs expériences pour assurer une exécution continue, tout en maîtrisant leur impact.

Enfin, comme les entreprises communiquent de plus en plus avec leurs partenaires via des API, un problème lié à leurs systèmes peut avoir des répercussions sur les autres organisations. L’ingénierie du chaos permet ainsi aux entreprises d’identifier et de corriger les points faibles de leur architecture afin d’anticiper les défaillances futures.

En déployant efficacement leur stratégie d’ingénierie du chaos, les entreprises sont en mesure d’éviter les défaillances techniques susceptibles d’avoir un impact significatif sur leurs clients et de créer des architectures de systèmes complexes, plus solides et plus résilientes. Une fois le choix d’adopter l’ingénierie du chaos fait, la prochaine étape consiste à déterminer si l’exécuter dans l’environnement de production ou de préproduction.