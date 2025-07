Les trois piliers de l’observabilité : logs, indicateurs et traces

Bon nombre de structures et d’organes de gouvernance s’appuient sur trois piliers pour assurer la réussite. Les pratiques de responsabilité sociétale des entreprises mettent l’accent sur la durabilité environnementale, sociale et financière pour orienter les pratiques commerciales.

Les entreprises qui souhaitent opérer une transformation numérique s’appuient souvent sur trois piliers : les personnes, les processus et la technologie, pour les guider à travers cette transition. Ce cadre encourage les décideurs à se concentrer sur la rétention de talents techniques créatifs et collaboratifs (les personnes), à utiliser des pratiques rigoureuses et structurées de gestion des données et de la sécurité (les processus), et à s’appuyer sur des outils avancés et des plateformes pour stimuler le progrès (la technologie).

Et les trois piliers sur lesquels repose Scrum, un ensemble de cadres et de principes permettant la gestion agile de projets, sont la transparence, l’inspection et l’adaptation. Dans chacun de ces cas, les piliers sont distincts et essentiels, mais incomplets. Chacun possède ses propres marges de manœuvre et priorités, mais leur véritable puissance réside dans la manière dont ils interagissent et collaborent pour soutenir des objectifs plus larges. L’observabilité n’échappe pas à cette règle.

Dans un contexte informatique, l’observabilité utilise trois piliers de données télémétriques (indicateurs, journaux et traces) pour faciliter la visualisation et la compréhension de vastes réseaux informatiques. Elle permet aux développeurs de comprendre l’état interne d’un système à partir de ses sorties externes. Lorsqu’un réseau est observable, le personnel informatique peut identifier la cause racine d’un problème de performance en examinant les données qu’il produit, sans aucun test ou codage supplémentaire.

Les solutions d’observabilité utilisent les données brutes produites par un système pour effectuer des analyses, offrant aux équipes la visibilité de bout en bout sur le réseau et les informations exploitables dont elles ont besoin pour un dépannage et un débogage efficaces.

Les architectures observables aident les équipes d’ingénierie et les administrateurs réseau à gérer la complexité des réseaux informatiques modernes. Aujourd’hui, cela signifie souvent maintenir d’immenses réseaux informatiques hautement dynamiques, incluant des configurations cloud hybrides et multicloud, ainsi qu’une multitude d’applications cloud natives, de microservices et de conteneurs Kubernetes.

Les outils d’observabilité, tels que la solution open source OpenTelemetry, offrent aux entreprises une vue complète et contextualisée de la santé de leurs systèmes. La visibilité complète des conteneurs aide les équipes à identifier les anomalies dans les données et les goulets d’étranglement en matière de performance avant qu’ils n’affectent les utilisateurs finaux. Ainsi, l’observabilité peut aider les entreprises à minimiser les temps d’arrêt réseau et à maintenir la fiabilité des services dans une variété de cas d’utilisation.

Cependant, quelle que soit la complexité du réseau, l’observabilité dépend des « événements » du système et de ses trois principaux piliers. Les piliers permettent aux plateformes d’observabilité de collecter et d’analyser les données provenant des applications front-end, des services back-end, des pipelines CI/CD et des pipelines de données en continu exécutés sur les systèmes distribués.