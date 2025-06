Solutions d’observabilité

Une stratégie d’observabilité complète simplifie les parcs informatiques complexes grâce à une visibilité approfondie des applications, à une analyse des causes racines des risques et des problèmes de performance, et à des informations exploitables en temps quasi réel pour stimuler la performance et la résilience opérationnelle.

Une plateforme d’observabilité alimentée par l’IA surveille, analyse, corrige et optimise les environnements informatiques afin d’accélérer et d’automatiser l’identification et la résolution des problèmes. En passant d’une approche réactive à une approche proactive et stratégique, les équipes informatiques garantissent ainsi la continuité des opérations.