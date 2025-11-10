Intégrer des tests de niveau production en préproduction : Instana ajoute la surveillance synthétique à votre CI/CD
Annonce de la surveillance synthétique dans CI/CD pour IBM Instana Observability, disponible en avant-première publique.
Les équipes de diffusion modernes envoient du code en continu, mais trop d’entre elles testent la « véritable » expérience utilisateur uniquement après le déploiement. À ce moment-là, les régressions de performance, le gaspillage des ressources et les risques de temps d’arrêt sont déjà en jeu.
Notre point de vue est simple : il est important de passer à gauche, de intégrer l’automatisation et l’intelligence dès le jour zéro. Il aide les équipes à garder une longueur d’avance, à réduire les coûts et à garantir performance avant que les problèmes ne surviennent.
Grâce à cette capacité, les équipes DevOps et SRE peuvent réutiliser exactement les mêmes tests synthétiques de production dans leurs pipelines de pré-production, renforçant ainsi les normes de performance, de disponibilité et de fonctionnalité avant que le code n’atteigne la production. Les pipelines peuvent effectuer certains tests à la demande et prendre des décisions de promotion automatiquement en fonction des signaux de réussite ou d’échec.
L’observabilité qui ne commence qu’en production crée un angle mort entre la mise en scène et le trafic en direct. Le passage de la surveillance synthétique à gauche comble cette lacune, et ce, avec les mêmes seuils et parcours utilisateur que ceux sur lesquels vous vous appuyez en production.
Ces cinq avancées montrent comment Instana étend l’observabilité au pipeline CI/CD, permettant ainsi aux équipes de tester plus tôt, de déployer plus rapidement et de publier en toute confiance.
Les équipes adoptant la surveillance synthétique CI/CD d’Instana peuvent s’attendre à des améliorations tangibles en matière de fiabilité, d’efficacité et de rapidité. En appliquant les mêmes contrôles rigoureux plus tôt dans le cycle de vie, vous pouvez réduire les régressions et gagner en confiance dans la libération. Les pipelines échouent rapidement avec des commentaires détaillés et exploitables, pas des flocons mystères.
Lorsqu’un test échoue, les équipes obtiennent des preuves synthétiques détaillées en corrélation avec le contexte d’observabilité, ce qui leur permet de diagnostiquer et de corriger les problèmes avant de réessayer. Cela réduit les coûts de refonte et minimise la lutte contre les incendies après la mise en service.
Même si une étape de blocage peut ajouter des minutes à la compilation, cela a pour effet global d’accélérer le débit en évitant les annulations et les correctifs ultérieurs.
Grâce à l’API d’exécution de tests à la demande, déclenchez des tests Instana à la demande et recevez des résultats en temps réel, aidant ainsi DevOps à créer des déploiements automatisés et soumis à des tests. Cela permet aux entreprises d’introduire la surveillance synthétique dans leur pipeline CI/CD.
La surveillance synthétique Instana simule les actions des utilisateurs à travers les emplacements, les appareils et les réseaux pour suivre la disponibilité et le temps de réponse. Il est profondément intégré à la plateforme d’observabilité d’Instana, de sorte que les signaux synthétiques arrivent avec le même contexte riche que celui que vous utilisez pour l’APM, l’infrastructure et la surveillance des utilisateurs finaux.
