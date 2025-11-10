Intelligence artificielle Automatisation informatique

Intégrer des tests de niveau production en préproduction : Instana ajoute la surveillance synthétique à votre CI/CD

Annonce de la surveillance synthétique dans CI/CD pour IBM Instana Observability, disponible en avant-première publique. 

Publié 10 novembre 2025
Les équipes de diffusion modernes envoient du code en continu, mais trop d’entre elles testent la « véritable » expérience utilisateur uniquement après le déploiement. À ce moment-là, les régressions de performance, le gaspillage des ressources et les risques de temps d’arrêt sont déjà en jeu.

Notre point de vue est simple : il est important de passer à gauche, de intégrer l’automatisation et l’intelligence dès le jour zéro. Il aide les équipes à garder une longueur d’avance, à réduire les coûts et à garantir performance avant que les problèmes ne surviennent.

Grâce à cette capacité, les équipes DevOps et SRE peuvent réutiliser exactement les mêmes tests synthétiques de production dans leurs pipelines de pré-production, renforçant ainsi les normes de performance, de disponibilité et de fonctionnalité avant que le code n’atteigne la production. Les pipelines peuvent effectuer certains tests à la demande et prendre des décisions de promotion automatiquement en fonction des signaux de réussite ou d’échec.  

Pourquoi c’est important maintenant : 5 façons dont Instana déplace la surveillance synthétique vers la gauche

L’observabilité qui ne commence qu’en production crée un angle mort entre la mise en scène et le trafic en direct. Le passage de la surveillance synthétique à gauche comble cette lacune, et ce, avec les mêmes seuils et parcours utilisateur que ceux sur lesquels vous vous appuyez en production. 

Ces cinq avancées montrent comment Instana étend l’observabilité au pipeline CI/CD, permettant ainsi aux équipes de tester plus tôt, de déployer plus rapidement et de publier en toute confiance.

  1. Une seule définition de test, tous les environnements. Conservez une source d’information unique pour les tests synthétiques et les seuils. Appliquez-la de manière cohérente dans les phases de développement, de test, d’essai et de production afin d’éliminer les dérives. 
  2. Exécutions à la demande, déclenchées par le pipeline. Invoquez l’OpenAPI CI/CD ou Synctl d’Instana pour exécuter les tests existants et bloquer les déploiements en fonction des résultats. Approuvez ou annulez automatiquement. 
  3. Chaîne d’outils du développeur local. Les modèles d’exécution locaux open source gérés par les fournisseurs pour les navigateurs et les synthèses d’API permettent aux ingénieurs de créer et de déboguer des tests localement pour une itération rapide avant la validation et une adoption facile des CI. 
  4. Deux couches de fibres synthétiques sur une seule plateforme. Combinez des contrôles à haute cadence et des agents hôtes pour une détection rapide à des tests complets sur les navigateurs et les API pour obtenir des preuves du parcours utilisateur, le tout sur Instana. 
  5. S’intègre avec votre CI/CD. Compatible avec Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI et Azure DevOps. Les API ouvertes prennent en charge tout pipeline capable d’effectuer des appels HTTP. 

Ce à quoi vous pouvez vous attendre : des résultats mesurables

Les équipes adoptant la surveillance synthétique CI/CD d’Instana peuvent s’attendre à des améliorations tangibles en matière de fiabilité, d’efficacité et de rapidité. En appliquant les mêmes contrôles rigoureux plus tôt dans le cycle de vie, vous pouvez réduire les régressions et gagner en confiance dans la libération. Les pipelines échouent rapidement avec des commentaires détaillés et exploitables, pas des flocons mystères.

Lorsqu’un test échoue, les équipes obtiennent des preuves synthétiques détaillées en corrélation avec le contexte d’observabilité, ce qui leur permet de diagnostiquer et de corriger les problèmes avant de réessayer. Cela réduit les coûts de refonte et minimise la lutte contre les incendies après la mise en service.

Même si une étape de blocage peut ajouter des minutes à la compilation, cela a pour effet global d’accélérer le débit en évitant les annulations et les correctifs ultérieurs.

Grâce à l’API d’exécution de tests à la demande, déclenchez des tests Instana à la demande et recevez des résultats en temps réel, aidant ainsi DevOps à créer des déploiements automatisés et soumis à des tests. Cela permet aux entreprises d’introduire la surveillance synthétique dans leur pipeline CI/CD.

Basé sur la surveillance synthétique éprouvée d’Instana

La surveillance synthétique Instana simule les actions des utilisateurs à travers les emplacements, les appareils et les réseaux pour suivre la disponibilité et le temps de réponse. Il est profondément intégré à la plateforme d’observabilité d’Instana, de sorte que les signaux synthétiques arrivent avec le même contexte riche que celui que vous utilisez pour l’APM, l’infrastructure et la surveillance des utilisateurs finaux. 

Essayer la fonctionnalité dans bac à sable IBM Instana

Essayez-le en avant-première publique

En savoir plus sur IBM Instana

Martín Fuentes

Group Product Manager

IBM

