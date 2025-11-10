Les équipes de diffusion modernes envoient du code en continu, mais trop d’entre elles testent la « véritable » expérience utilisateur uniquement après le déploiement. À ce moment-là, les régressions de performance, le gaspillage des ressources et les risques de temps d’arrêt sont déjà en jeu.

Notre point de vue est simple : il est important de passer à gauche, de intégrer l’automatisation et l’intelligence dès le jour zéro. Il aide les équipes à garder une longueur d’avance, à réduire les coûts et à garantir performance avant que les problèmes ne surviennent.

Grâce à cette capacité, les équipes DevOps et SRE peuvent réutiliser exactement les mêmes tests synthétiques de production dans leurs pipelines de pré-production, renforçant ainsi les normes de performance, de disponibilité et de fonctionnalité avant que le code n’atteigne la production. Les pipelines peuvent effectuer certains tests à la demande et prendre des décisions de promotion automatiquement en fonction des signaux de réussite ou d’échec.