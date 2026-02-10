Les équipes DevOps et SRE adoptent une approche shift-left de l’observabilité et en font une partie intégrante de leur workload. Le but ? Résoudre les problèmes de manière proactive avant qu’ils ne se produisent. Grâce au monitoring synthétique (également appelé monitoring actif ou proactif), ils créent et exécutent des tests synthétiques afin de déployer des versions plus rapidement et en toute sécurité, tout en optimisant continuellement l’expérience utilisateur.

Le hic ? La configuration des outils de monitoring synthétique traditionnels est longue et complexe, et nécessite des connaissances approfondies en codage et en rédaction de scripts. Ces outils sont aussi plus sujets aux fausses alertes, en raison d’échecs de scripts liés à des problèmes tels que des modifications mineures de l’interface utilisateur.

IBM Instana Observability offre un monitoring synthétique capable de simuler les actions des utilisateurs sur une application en fonction de facteurs tels que la localisation géographique, les types de réseau, différents appareils, et plus encore. Ces tests synthétiques monitorent en permanence des points de performance tels que la disponibilité et le temps de réponse à des intervalles spécifiques et prédéfinis.

En fournissant en temps réel des données contextuelles sur les performances des applications, l’outil vous permet d’identifier proactivement les problèmes au moyen de notifications d’échec. Vous pouvez ensuite les étudier plus rapidement grâce aux fonctionnalités d’IA agentique. IBM Instana propose également une solution de monitoring synthétique en low-code. Que vous vous apprêtiez à lancer votre produit sur un nouveau marché ou que vous souhaitiez atteindre vos objectifs de niveau de service, cet outil vous permet de continuer à déployer du code, à l’échelle et en toute sécurité.