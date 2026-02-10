Surveillance synthétique

Simulez des interactions utilisateur à différents endroits pour monitorer et optimiser les performances applicatives
Capture d’écran de l’interface utilisateur de monitoring synthétique dans Instana
Atout
actualités
Spotlight carousel news illustration
Arrivée du monitoring synthétique dans le CI/CD pour IBM Instana Observability, disponible en preview publique.
Des tests de qualité production en phase de production : Instana ajoute le monitoring synthétique à votre CI/CD. Découvrez pourquoi cela compte maintenant et ce à quoi vous pouvez vous attendre.
actualités
Spotlight carousel news illustration
Une fiabilité plus intelligente grâce à la surveillance de l’expérience en ligne
Les grands outils DEM offrent aux équipes informatiques une visibilité de bout en bout sur les parcours utilisateur, leur permettant d’assurer une expérience en ligne fluide sur les applications, les sites web et les applications mobiles. Consultez cet article de blog pour découvrir comment IBM Instana définit la prochaine ère de fiabilité.

Accélérer le pipeline CI/CD en suivant les caractéristiques de performance

Les équipes DevOps et SRE adoptent une approche shift-left de l’observabilité et en font une partie intégrante de leur workload. Le but ? Résoudre les problèmes de manière proactive avant qu’ils ne se produisent. Grâce au monitoring synthétique (également appelé monitoring actif ou proactif), ils créent et exécutent des tests synthétiques afin de déployer des versions plus rapidement et en toute sécurité, tout en optimisant continuellement l’expérience utilisateur.

Le hic ? La configuration des outils de monitoring synthétique traditionnels est longue et complexe, et nécessite des connaissances approfondies en codage et en rédaction de scripts. Ces outils sont aussi plus sujets aux fausses alertes, en raison d’échecs de scripts liés à des problèmes tels que des modifications mineures de l’interface utilisateur. 

IBM Instana Observability offre un monitoring synthétique capable de simuler les actions des utilisateurs sur une application en fonction de facteurs tels que la localisation géographique, les types de réseau, différents appareils, et plus encore. Ces tests synthétiques monitorent en permanence des points de performance tels que la disponibilité et le temps de réponse à des intervalles spécifiques et prédéfinis.

En fournissant en temps réel des données contextuelles sur les performances des applications, l’outil vous permet d’identifier proactivement les problèmes au moyen de notifications d’échec. Vous pouvez ensuite les étudier plus rapidement grâce aux fonctionnalités d’IA agentique. IBM Instana propose également une solution de monitoring synthétique en low-code. Que vous vous apprêtiez à lancer votre produit sur un nouveau marché ou que vous souhaitiez atteindre vos objectifs de niveau de service, cet outil vous permet de continuer à déployer du code, à l’échelle et en toute sécurité.

 Monitoring synthétique avec Instana 101 La puissance de l’observabilité dans les tests de pré-production

Fonctions principales

Capture d’écran du tableau de bord Instana montrant le monitoring complet des performances des applications
Identifier les risques et réduire le MTTR de manière proactive

Exploitez des scripts de test d’API automatisés pour simuler les interactions des tests synthétiques planifiés et à la demande avec vos applications mobiles et web, en vérifiant les performances et la disponibilité du point de vue d’un utilisateur fictif. 

Mettez à disposition de DevOps un outil de monitoring synthétique capable d’exécuter des tests SSL, DNS et de scripts navigateur afin d’identifier des problèmes tels que des temps de réponse lents, des taux d’erreur élevés ou des fonctionnalités manquantes. 

 En savoir plus sur les types d’exécutions de tests synthétiques
Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit Instana, tests synthétiques low code
Lancer rapidement des produits sur un nouveau marché sans maîtriser parfaitement le codage

Utilisez un test d’API simple pour monitorer un point de terminaison REST unique en effectuant une requête HTTP GET vers une URL spécifiée. Grâce à ce test, les utilisateurs peuvent configurer des paramètres tels que l’URL, les codes de réponses attendues et les paramètres de délai d’attente sans écrire de code.

Exécutez un simple test de navigateur afin de vérifier les erreurs HTTP et la disponibilité de base d’une page web. Grâce à ce test, les utilisateurs peuvent fournir une URL. De son côté, IBM Instana s’occupe de lancer une charge de navigateur simple afin de vérifier l’état de la page. 

 En savoir plus sur les types de tests de monitoring synthétique
Schéma du flux d’architecture des points of presence (PoP) synthétiques dans IBM Instana
Déployer du code régulièrement et en toute sécurité

Réutilisez les mêmes tests exécutés en production pour garantir la cohérence entre la validation pré-déploiement et le monitoring en conditions réelles. En vous servant des mêmes définitions de test, il devient possible de supprimer les écarts de couverture et de prévenir toute illusion de conformité résultant de conditions de test non alignées. 

Détectez les régressions, les dépendances obsolètes ou les baisses de performance avant que les modifications n’atteignent la phase de production.  

 En savoir plus sur l’exécution d’un test synthétique
Capture d’écran d’écran du tableau de bord Instana montrant les SLO basés sur des résultats de monitoring synthétique
Atteindre des objectifs de performance en matière de latence, de trafic, d’erreurs et de saturation

Créez et gérez des SLO en fonction des résultats de monitoring synthétique. Choisissez des champs et remplissez les valeurs suivantes pour configurer votre SLO : entité (test synthétique), étendue, indicateur (latence, trafic, etc.), objectif (période, durée, etc.) et identifiants. 

Bénéficiez de configurations d’alerte générées automatiquement, appelées SmartAlertTM, basées sur des schémas directeurs intégrés (lenteur du site web, erreurs JavaScript et codes d’état HTTP). Vous pouvez choisir d’envoyer une SmartAlert sur le canal d’alerte de votre choix dès que le test synthétique échoue pour un emplacement donné. 

 En savoir plus sur la création d’un SLO
Capture d’écran du tableau de bord Instana montrant le monitoring complet des performances des applications
Identifier les risques et réduire le MTTR de manière proactive

Exploitez des scripts de test d’API automatisés pour simuler les interactions des tests synthétiques planifiés et à la demande avec vos applications mobiles et web, en vérifiant les performances et la disponibilité du point de vue d’un utilisateur fictif. 

Mettez à disposition de DevOps un outil de monitoring synthétique capable d’exécuter des tests SSL, DNS et de scripts navigateur afin d’identifier des problèmes tels que des temps de réponse lents, des taux d’erreur élevés ou des fonctionnalités manquantes. 

 En savoir plus sur les types d’exécutions de tests synthétiques
Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit Instana, tests synthétiques low code
Lancer rapidement des produits sur un nouveau marché sans maîtriser parfaitement le codage

Utilisez un test d’API simple pour monitorer un point de terminaison REST unique en effectuant une requête HTTP GET vers une URL spécifiée. Grâce à ce test, les utilisateurs peuvent configurer des paramètres tels que l’URL, les codes de réponses attendues et les paramètres de délai d’attente sans écrire de code.

Exécutez un simple test de navigateur afin de vérifier les erreurs HTTP et la disponibilité de base d’une page web. Grâce à ce test, les utilisateurs peuvent fournir une URL. De son côté, IBM Instana s’occupe de lancer une charge de navigateur simple afin de vérifier l’état de la page. 

 En savoir plus sur les types de tests de monitoring synthétique
Schéma du flux d’architecture des points of presence (PoP) synthétiques dans IBM Instana
Déployer du code régulièrement et en toute sécurité

Réutilisez les mêmes tests exécutés en production pour garantir la cohérence entre la validation pré-déploiement et le monitoring en conditions réelles. En vous servant des mêmes définitions de test, il devient possible de supprimer les écarts de couverture et de prévenir toute illusion de conformité résultant de conditions de test non alignées. 

Détectez les régressions, les dépendances obsolètes ou les baisses de performance avant que les modifications n’atteignent la phase de production.  

 En savoir plus sur l’exécution d’un test synthétique
Capture d’écran d’écran du tableau de bord Instana montrant les SLO basés sur des résultats de monitoring synthétique
Atteindre des objectifs de performance en matière de latence, de trafic, d’erreurs et de saturation

Créez et gérez des SLO en fonction des résultats de monitoring synthétique. Choisissez des champs et remplissez les valeurs suivantes pour configurer votre SLO : entité (test synthétique), étendue, indicateur (latence, trafic, etc.), objectif (période, durée, etc.) et identifiants. 

Bénéficiez de configurations d’alerte générées automatiquement, appelées SmartAlertTM, basées sur des schémas directeurs intégrés (lenteur du site web, erreurs JavaScript et codes d’état HTTP). Vous pouvez choisir d’envoyer une SmartAlert sur le canal d’alerte de votre choix dès que le test synthétique échoue pour un emplacement donné. 

 En savoir plus sur la création d’un SLO

Avantages

65 % Réduction du temps de réponse aux incidents

Observez instantanément où se produisent les ralentissements, quel est le problème et quelle est son ampleur 

 Lire le témoignage client Proche de zéro Temps d’arrêt planifiés ou non planifiés

Identifiez les ralentisseurs de performance, les anomalies dans les ressources et les problèmes opérationnels en temps réel

 Lire le témoignage client 50 % Détection d'anomalies plus rapide

Capturez des données de trace et des indicateurs sur plusieurs plateformes et services afin d'améliorer la visibilité pour les équipes d'ingénierie

 Lire le témoignage client 50 % Temps nécessaire pour résoudre des incidents

Grâce à une visibilité en profondeur, identifiez la cause et isolez le code source incriminé

 Lire le témoignage client
Cas d’utilisation connexes
Deux personnes travaillant depuis un bureau, un écran devant elles
Surveillance de l’expérience en ligne

Monitorez et optimisez les expériences des utilisateurs finaux sur tous les points de terminaison grâce à un logiciel cloud‑native de monitoring de l’expérience digitale.

 En savoir plus
Un gros plan sur les mains d’une personne utilisant un smartphone
Surveillance des applications mobiles

La surveillance des applications mobiles avec IBM Instana Observability vous permet d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes : le risque de frustration ou d’attrition des utilisateurs s’en voit réduit.

 En savoir plus
Une personne marchant dans une usine, une tablette à la main
Surveillance de site Web

Offrez une expérience web exceptionnelle aux clients avec un contexte pertinent et une résolution plus rapide des problèmes.

 En savoir plus

Ressources

5 façons d’utiliser un outil de surveillance de l’expérience numérique pour transformer l’expérience client Performance et évolution des PoP synthétiques ESG : amélioration continue de l’expérience en ligne de l’utilisateur final avec IBM Instana Observability Gérer les tests synthétiques, les alertes intelligentes, les emplacements et les identifiants avec Synthetic CLI
Passez à l’étape suivante

Exploitez les fonctionnalités de monitoring synthétique d’IBM Instana pour simuler des interactions utilisateur et accélérer votre pipeline CI/CD.

 Essayez Instana Sandbox Réserver une démo en direct