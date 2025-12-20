Guide des solutions d’observabilité IBM

Choisir les bonnes solutions d’observabilité alimentées par l’IA pour gérer de manière proactive et prédictive l’informatique et les applications
D’ ici 2028, près d’un milliard d’applications cloud natives seront créées, couvrant plusieurs clouds et des milliers d’actifs physiques1. Si votre environnement informatique semble complexe aujourd’hui, l’essor de l’IA générative ne fera qu’amplifier cette complexité.
Les solutions d’observabilité d’IBM fournissent les informations en temps réel dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. La visibilité de bout en bout sur les applications et les réseaux permet à vos équipes d’adopter le « shift left », de détecter les problèmes plus rapidement et de les résoudre avant qu’ils n’affectent les utilisateurs. Notre guide vous aide à identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins pour assurer des opérations résilientes et évolutives.
de réduction du temps de détection et de résolution des problèmes, et détection des anomalies 50 % plus rapide avec IBM Instana.
d’économies sur l’informatique dans les centres de données en automatisant plus de 2 000 actions d’allocation de ressources grâce à IBM Turbonomic.
de réduction du délai d’atténuation des Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) grâce à IBM Concert.