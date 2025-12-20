Guide des solutions d’observabilité IBM

Choisir les bonnes solutions d’observabilité alimentées par l’IA pour gérer de manière proactive et prédictive l’informatique et les applications

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Lentilles superposées avec un effet dégradé
IBM nommé leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2025 sur les plateformes d’observabilité
Découvrez pourquoi IBM est reconnu pour Instana, une plateforme d’observabilité de la pile complète pilotée par l’IA.
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Pourquoi l’observabilité de la pile complète ?

D’ ici 2028, près d’un milliard d’applications cloud natives seront créées, couvrant plusieurs clouds et des milliers d’actifs physiques1. Si votre environnement informatique semble complexe aujourd’hui, l’essor de l’IA générative ne fera qu’amplifier cette complexité.

Les solutions d’observabilité d’IBM fournissent les informations en temps réel dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. La visibilité de bout en bout sur les applications et les réseaux permet à vos équipes d’adopter le « shift left », de détecter les problèmes plus rapidement et de les résoudre avant qu’ils n’affectent les utilisateurs. Notre guide vous aide à identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins pour assurer des opérations résilientes et évolutives.

Ce que les produits d’observabilité d’IBM vous permettent de faire

IBM Instana : logiciel d’observabilité de la pile complète

Le logiciel IBM® Instana s’appuie sur une observabilité de la pile complète alimentée par l’IA pour détecter, cartographier et surveiller automatiquement tous les services et composants d’infrastructure, offrant aux équipes DevOps et SRE (ingénierie de la fiabilité des sites) une visibilité complète et contextualisée à travers la pile d’applications. Ces capacités aident à réduire la complexité du cloud et à résoudre les problèmes de manière proactive, afin de maximiser le temps de fonctionnement.

 Découvrir IBM Instana
Logiciel de gestion des applications

Le logiciel IBM Concert s’appuie sur des informations pilotées par l’IA pour démontrer une conformité continue dans les environnements hybrides et multicloud. Conçu pour les spécialistes SRE et les propriétaires d’applications, Concert agrège les données cloisonnées, transforme les bonnes pratiques en workflows automatisés et associe les contrôles aux normes réglementaires, afin de fournir des informations d’audit en temps quasi réel et des opérations plus intelligentes et plus efficaces.

 Découvrir IBM Concert
Logiciel de gestion des ressources applicatives

Le logiciel IBM Turbonomic permet aux équipes ITOps, CloudOps et SRE d’allouer les ressources de manière continue et automatique, ce qui contribue à garantir la performance, la disponibilité et l’efficacité des applications. En prenant des mesures automatisées en temps quasi réel telles que le redimensionnement, la mise à l’échelle et le placement des workloads, Turbonomic aide à réduire les coûts d’infrastructure et de cloud tout en assurant les niveaux de service dans les environnements multicloud hybride.

 Découvrir IBM Turbonomic
IBM Instana : logiciel d’observabilité de la pile complète

Le logiciel IBM® Instana s’appuie sur une observabilité de la pile complète alimentée par l’IA pour détecter, cartographier et surveiller automatiquement tous les services et composants d’infrastructure, offrant aux équipes DevOps et SRE (ingénierie de la fiabilité des sites) une visibilité complète et contextualisée à travers la pile d’applications. Ces capacités aident à réduire la complexité du cloud et à résoudre les problèmes de manière proactive, afin de maximiser le temps de fonctionnement.

 Découvrir IBM Instana
Logiciel de gestion des applications

Le logiciel IBM Concert s’appuie sur des informations pilotées par l’IA pour démontrer une conformité continue dans les environnements hybrides et multicloud. Conçu pour les spécialistes SRE et les propriétaires d’applications, Concert agrège les données cloisonnées, transforme les bonnes pratiques en workflows automatisés et associe les contrôles aux normes réglementaires, afin de fournir des informations d’audit en temps quasi réel et des opérations plus intelligentes et plus efficaces.

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Logiciel de gestion des ressources applicatives

Le logiciel IBM Turbonomic permet aux équipes ITOps, CloudOps et SRE d’allouer les ressources de manière continue et automatique, ce qui contribue à garantir la performance, la disponibilité et l’efficacité des applications. En prenant des mesures automatisées en temps quasi réel telles que le redimensionnement, la mise à l’échelle et le placement des workloads, Turbonomic aide à réduire les coûts d’infrastructure et de cloud tout en assurant les niveaux de service dans les environnements multicloud hybride.

 Découvrir IBM Turbonomic

Des résultats éprouvés 70 %

de réduction du temps de détection et de résolution des problèmes, et détection des anomalies 50 % plus rapide avec IBM Instana.

 Lire l’étude de cas SIXT 15 %

d’économies sur l’informatique dans les centres de données en automatisant plus de 2 000 actions d’allocation de ressources grâce à IBM Turbonomic.

 Découvrir l’étude de cas Hyland Software 70 %

de réduction du délai d’atténuation des Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) grâce à IBM Concert.

 Découvrir l’étude de cas CVE
Prenez des mesures

Envie de faire progresser vos opérations informatiques ? Commencez par notre guide des solutions. Identifiez les offres qui correspondent le mieux à vos objectifs ITOps et découvrez les stratégies les plus efficaces pour maximiser les capacités de chaque produit.

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Notes de bas de page

1 1 Billion New Logical Applications : More Background, IDC Research, avril 2024