SIXT est l’un des principaux fournisseurs internationaux de services de mobilité de haute qualité. Avec ses produits SIXT rent, SIXT share, SIXT ride et SIXT+, l’entreprise propose une offre premium intégrée dans les domaines de la location de véhicules et de véhicules utilitaires, du covoiturage, du transport à la demande et des abonnements automobiles. Grâce à son cœur de métier, SIXT rent, les clients ont accès à plus de 2 000 agences dans plus de 100 pays avec une flotte de plus de 300 000 véhicules, y compris les partenaires franchisés, des cabriolets haut de gamme aux SUV premium.

Le service technologique de SIXT, appelé SIXT Tech, est à l’avant-garde du parcours de numérisation de l’entreprise. Il développe des produits et services innovants, qui fonctionnent sur les workloads AWS, rendant l’expérience client plus fluide, plus simple, plus rapide et de plus grande valeur. Avec plus de 170 comptes AWS prenant en charge 10 plateformes différentes, plus de 2 000 services, plus de 6 500 conteneurs et plus de 9 000 déploiements dans tous les environnements, la configuration est indéniablement complexe. Pourtant, SIXT s’efforce de garantir à ses clients une stabilité et une fiabilité exceptionnelles. Pour atteindre cet objectif, une observabilité robuste est nécessaire pour une meilleure visibilité de bout en bout, une détection précoce des problèmes, une résolution plus rapide des incidents et une meilleure compréhension de la plateforme.