En l’espace d’un an, Hyland Software a économisé plus de 15 % des dépenses existantes sur les coûts informatiques entre AWS et ses propres centres de données, tout en maintenant la qualité du service. Comment ? L’entreprise a utilisé IBM Turbonomic pour contrôler son environnement de cloud hybride à haute complexité. Et ce n’est peut-être qu’un début par rapport aux économies potentielles.

En tant que fournisseur de solutions SaaS et PaaS de gestion de contenu et d’automatisation des processus pour plus de 14 000 clients dans le monde, Hyland a des besoins considérables en matière de ressources et de traitement. L’entreprise déploie ses solutions hébergées dans un environnement de cloud hybride à l’aide de ses propres centres de données et du cloud public Amazon Web Services (AWS). De plus, Hyland compte plus de 2 000 clients qui lui font confiance grâce à des pétaoctets de données sur tous ses produits, et le public peut fonctionner à grande échelle avec des milliers d’instances Elastic Compute Cloud (EC2) et de clusters Elastic Block Store (EBS).

Optimiser toutes ces ressources informatiques et réduire le gaspillage tout en garantissant la performance du service aux clients est un défi important. C’est la mission de Joseph Quinto, responsable des opérations commerciales dans le cloud chez Hyland, et de son équipe. « Nous devons gérer les ressources selon des ensembles de paramètres très différents », explique M. Quinto. « Chaque produit a ses propres besoins en ressources, et parmi les gammes de produits, il y a des clients de tous les secteurs, qui ont des besoins très variés. Les variables sont nombreuses, et chacune d’entre elles fait de l’optimisation de vos ressources un défi différent. »

Dans le passé, Hyland a tenté de relever le défi en renforçant ses équipes. Mais obtenir une visibilité sur autant de ressources dans un environnement aussi vaste et complexe, sans parler de l’équilibrage de leur utilisation, dépassait les capacités humaines. Hyland s’est donc tourné vers la plateforme Turbonomic. « Il y avait encore beaucoup de choses qui n’étaient pas satisfaisantes », explique M. Quinto. « Mais nous étions arrivés à un point où, seuls, nous ne pouvions pas faire plus. C’est là que la puissance de Turbonomic, du point de vue de l’IA et du machine learning, a vraiment fait la différence pour nous. »