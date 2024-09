Il est aujourd’hui essentiel de prendre les bonnes décisions en matière d’investissement technologique pour acquérir un avantage concurrentiel, stimuler l’innovation et générer un retour sur investissement. Cependant, des données dispersées et peu fiables ainsi que des processus chronophages et source d’erreurs peuvent conduire à une hausse des budgets, à une planification inefficace et à des opportunités manquées. Les entreprises ont besoin de solutions simplifiées, intégrées et automatisées pour optimiser les dépenses informatiques, améliorer les opérations et générer de meilleurs rendements financiers.

Apptio structure de façon intelligente de grandes quantités de données relatives aux dépenses technologiques et aux opérations de l’entreprise pour fournir des informations exploitables que les responsables commerciaux, financiers et technologiques peuvent utiliser afin d’améliorer leur collaboration. Apptio ingère, agrège et normalise les dépenses, les coûts, la consommation, les performances et les données d’attribut provenant de systèmes disparates, notamment ceux des fournisseurs cloud. Cette compréhension complète et connectée de vos dépenses technologiques et la valeur que chaque dollar rapporte à votre entreprise vous permettent de hiérarchiser le travail en toute confiance, d’adopter le cloud et d’optimiser vos investissements technologiques.