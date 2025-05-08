Analyse de la posture de résilience des applications

Accédez à une nouvelle approche standardisée et reproductible de la résilience des applications

La résilience des applications réinventée

Les temps d’arrêt ne sont pas seulement une nuisance, ils constituent un risque commercial. Pourtant, la plupart des entreprises s’appuient encore sur des outils fragmentés et des correctifs réactifs, qui sont chronophages et inefficaces.

IBM Concert adopte une approche unique de la résilience, alliant automatisation et informations en temps réel dans un cadre standardisé et évolutif pour évaluer, améliorer et pérenniser la résilience comme jamais auparavant.

Intégrer les données organisationnelles cloisonnées

Collectez, mettez en corrélation et  
évaluez les données provenant de diverses  
sources, ce qui permet une  
évaluation simplifiée et standardisée des pratiques et des résultats en matière de résilience SRE.
Identifier et combler les lacunes de votre posture de résilience 

Bénéficiez d’une visibilité en temps réel  
sur votre posture de résilience 
grâce à un système de notation intuitif, qui vous aide à identifier et à résoudre les problèmes de résilience des applications sans avoir à corréler manuellement les données.
Augmenter le temps de fonctionnement des applications tout en réduisant les coûts 

Concert automatise les workflows de résolution, minimisant ainsi les risques et les interruptions tout en éliminant le recours à des consultants coûteux. Grâce à des recommandations proactives et à des mesures de résilience pilotées par l’IA, vous garantissez la stabilité et l’efficacité à l’échelle.
Favoriser une amélioration continue 

Définissez des objectifs et évaluez en permanence votre posture de résilience par rapport aux cibles établies et aux bonnes pratiques du secteur.

Opérationnalisez la résilience grâce à l’automatisation informatique

Comment l’automatisation alimentée par l’IA améliore-t-elle la santé des applications et atténue-t-elle les risques ? Participez à notre webinaire pour voir de plus près, avec des démonstrations et des questions-réponses, les nouvelles intégrations et les innovations des solutions d’observabilité et de résilience informatique alimentées par l’IA d’IBM.

Découvrir le fonctionnement

Découvrez IBM Concert Resilience en action. Dans cette courte vidéo de démo, vous verrez comment Concert vous offre une visibilité en temps réel sur la résilience de vos applications, détecte automatiquement les risques et déclenche des workflows de résolution de bout en bout, le tout en quelques minutes, et non en plusieurs mois.


Découvrez comment Concert unifie les données de votre environnement, améliore les scores de résilience et réduit les temps d’arrêt grâce à des informations pilotées par l’IA et des actions automatisées. Repensez la résilience avec IBM Concert.

Renforcez la résilience de vos applications

Évaluation de la posture de résilience Gestion efficace de la résilience Résolution des workflows alimentée par l’IA Gestion proactive des risques Informations exploitables

Solutions pour renforcer la résilience

Concert + IBM Instana

Simplifiez l’observabilité, la résilience et la gestion des risques des applications.  L'intégration d'IBM Concert et Instana rationalise l'évaluation de la posture de résilience en automatisant la collecte des données de résilience pour un large éventail d'exigences non fonctionnelles (NFR). Cette intégration transparente permet une détection proactive des problèmes, une prise de décision et une collaboration fondées sur les données, et permet de prendre des mesures opportunes pour maintenir le temps de fonctionnement et minimiser les risques.
IBM Concert for Z

Unifiez les données opérationnelles cloisonnées dans l’ensemble des outils et des domaines.  IBM Concert for Z est un hub de gestion des opérations informatiques alimenté par l’IA, conçu pour simplifier et moderniser la résilience du mainframe.  Concert for Z fournit des informations intelligentes et une automatisation qui permettent aux équipes d’agir plus rapidement, de réduire la complexité et de maintenir la disponibilité. Il permet aux équipes d'opérations de gérer proactivement la performance, d'anticiper les risques et d'assurer une résilience continue, apportant ainsi aux environnements mainframe une efficacité alimentée par l’IA.
Passez à l’étape suivante

Découvrez comment Concert peut faire progresser votre entreprise. Commencez un essai gratuit de 30 jours ou demandez une démo en direct avec un expert produit.

