Analyse de la posture de résilience des applications

Accédez à une nouvelle approche standardisée et reproductible de la résilience des applications
Les temps d’arrêt ne sont pas seulement une nuisance, ils constituent un risque commercial. Pourtant, la plupart des entreprises s’appuient encore sur des outils fragmentés et des correctifs réactifs, qui sont chronophages et inefficaces.
IBM Concert adopte une approche unique de la résilience, alliant automatisation et informations en temps réel dans un cadre standardisé et évolutif pour évaluer, améliorer et pérenniser la résilience comme jamais auparavant.
Collectez, mettez en corrélation et
évaluez les données provenant de diverses
sources, ce qui permet une
évaluation simplifiée et standardisée des pratiques et des résultats en matière de résilience SRE.
Bénéficiez d’une visibilité en temps réel
sur votre posture de résilience
grâce à un système de notation intuitif, qui vous aide à identifier et à résoudre les problèmes de résilience des applications sans avoir à corréler manuellement les données.
Concert automatise les workflows de résolution, minimisant ainsi les risques et les interruptions tout en éliminant le recours à des consultants coûteux. Grâce à des recommandations proactives et à des mesures de résilience pilotées par l’IA, vous garantissez la stabilité et l’efficacité à l’échelle.
Définissez des objectifs et évaluez en permanence votre posture de résilience par rapport aux cibles établies et aux bonnes pratiques du secteur.
Découvrez IBM Concert Resilience en action. Dans cette courte vidéo de démo, vous verrez comment Concert vous offre une visibilité en temps réel sur la résilience de vos applications, détecte automatiquement les risques et déclenche des workflows de résolution de bout en bout, le tout en quelques minutes, et non en plusieurs mois.
Découvrez comment Concert unifie les données de votre environnement, améliore les scores de résilience et réduit les temps d’arrêt grâce à des informations pilotées par l’IA et des actions automatisées. Repensez la résilience avec IBM Concert.
Kevin Yu
Ingénieur principal en fiabilité des sites, IBM
Concert nous a permis de briser les silos et d’être plus productifs. Nous disposons désormais d’un cadre évolutif pour mesurer, améliorer et renforcer la résilience des applications au sein d’IBM. ”
Mesurez et suivez en continu votre posture de résilience selon 6 exigences non fonctionnelles (NFR).
L’analyse de la posture de résilience de Concert exploite l’automatisation pilotée par l’IA pour corréler les données provenant de sources disparates et mettre en évidence les lacunes de votre posture de résilience, fournissant ainsi des informations approfondies qu’aucune autre solution sur le marché ne peut offrir.
Automatisez le processus de collecte et d’analyse des données de résilience et créez des workflows de résolution complets grâce à l’IA.
Réduisez les risques potentiels avant qu’ils ne se concrétisent. Déployez une résilience en amont grâce à des actions automatisées et intégrez-la dans le cycle de vie des logiciels.
Convertissez les indicateurs de résilience en scores et graphiques de tendance faciles à lire pour une prise de décision rapide.
Simplifiez l’observabilité, la résilience et la gestion des risques des applications. L'intégration d'IBM Concert et Instana rationalise l'évaluation de la posture de résilience en automatisant la collecte des données de résilience pour un large éventail d'exigences non fonctionnelles (NFR). Cette intégration transparente permet une détection proactive des problèmes, une prise de décision et une collaboration fondées sur les données, et permet de prendre des mesures opportunes pour maintenir le temps de fonctionnement et minimiser les risques.
Unifiez les données opérationnelles cloisonnées dans l’ensemble des outils et des domaines. IBM Concert for Z est un hub de gestion des opérations informatiques alimenté par l’IA, conçu pour simplifier et moderniser la résilience du mainframe. Concert for Z fournit des informations intelligentes et une automatisation qui permettent aux équipes d’agir plus rapidement, de réduire la complexité et de maintenir la disponibilité. Il permet aux équipes d'opérations de gérer proactivement la performance, d'anticiper les risques et d'assurer une résilience continue, apportant ainsi aux environnements mainframe une efficacité alimentée par l’IA.
Découvrez comment Concert peut faire progresser votre entreprise. Commencez un essai gratuit de 30 jours ou demandez une démo en direct avec un expert produit.