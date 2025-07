Le déploiement du cadre de résilience dans IBM Concert a apporté des résultats considérables à l’équipe SRE d’IBM.

« La solution a transformé notre approche de la résilience des applications , déclare M. Yu. En automatisant la collecte des données clés sur la résilience, nous avons éliminé les silos et opérationnalisé la résilience. » La posture de résilience d’IBM Concert a ainsi réduit de 62 % le nombre de jours-personnes nécessaires à l’évaluation de la posture de résilience à l’échelle de l’entreprise IBM par application, par rapport à une évaluation manuelle.1

L’équipe SRE affirme que cette transformation a également amélioré sa productivité et favorisé une meilleure collaboration avec les autres équipes. Grâce au cadre standardisé de la solution, l’équipe SRE peut aligner les différentes parties de l’entreprise sur une stratégie de résilience commune, ce qui lui permet d’améliorer la coordination et la communication globales. De plus, des fonctionnalités de reporting complètes et cohérentes ont renforcé la transparence et la responsabilité au sein d’IBM. Les parties prenantes internes ont indiqué qu’elles comprenaient désormais mieux les indicateurs de résilience et la gestion des problèmes, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées.

En tirant parti de la posture de résilience d’IBM Concert, l’équipe SRE a mis en place une approche plus rationalisée et plus efficace de l’évaluation de la résilience et des contrôles opérationnels mensuels (MOR), contribuant ainsi à garantir la fiabilité et la sécurité de l’infrastructure SaaS et des services gérés d’IBM. « La posture de résilience d’IBM Concert a permis à l’équipe SRE d’IBM de réduire de 72 % le nombre d’heures consacrées aux MOR par rapport à la production manuelle des rapports », explique M. Yu.1