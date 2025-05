Simplifiez l'observabilité et la résilience des applications ainsi que la gestion des risques. L'intégration d'IBM Concert et d'Instana rationalise l'évaluation de la posture de résilience en automatisant la collecte des données de résilience à travers un large éventail d'exigences non fonctionnelles (NFR). Cette intégration transparente permet une détection proactive des problèmes, une prise de décision basée sur les données et une collaboration, afin de garantir des actions opportunes pour maintenir le temps de fonctionnement du système et minimiser les risques.