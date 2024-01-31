Qu’est-ce que la topologie de réseau ?

Date de publication : 15 février 2024
Contributrice : Gita Jackson
La topologie de réseau désigne l’organisation physique et logique des nœuds et des connexions au sein d’un réseau.
Les réseaux sont constitués d’une série de liaisons et de nœuds. Les nœuds comprennent des dispositifs tels que les routeurs, les commutateurs, les répéteurs et les ordinateurs. La topologie de réseau décrit la manière dont ces composants sont organisés les uns par rapport aux autres et dont les données se déplacent sur le réseau.
La topologie du réseau affecte considérablement sa fonctionnalité, notamment la vitesse de transfert des données, l’efficacité du réseau et sa sécurité. Il existe plusieurs types de topologies, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Il est important de tenir compte de ces aspects pour bien choisir la topologie de votre réseau.
Les réseaux sont composés de nœuds (les points de connexion du réseau) et des liaisons entre ces derniers. Par exemple, dans un réseau local (LAN), chaque ordinateur est un nœud. Le routeur est un périphérique qui agit comme un nœud lorsqu’il connecte votre ordinateur à Internet. Le pont réseau est un type de nœud qui relie deux segments de réseau et permet aux données de circuler entre ces derniers. Le répéteur reçoit les informations, élimine le bruit, puis retransmet le signal au nœud suivant du réseau.
Les liaisons sont les supports de transmission utilisés pour envoyer des informations entre les nœuds de votre réseau. Le type de liaison le plus courant est le câble, le type de câble utilisé dépend du réseau qui est créé. Par exemple, les câbles coaxiaux sont couramment utilisés pour les réseaux LAN ; les câbles à paire torsadée sont généralement utilisés pour les lignes téléphoniques et les réseaux de télécommunications ; les câbles à fibre optique, qui transmettent les données sous forme d’impulsions lumineuses, sont souvent utilisés pour l’Internet à haut débit et les réseaux de communication sous-marins.
La topologie de réseau porte sur deux aspects différents des réseaux de communication : la topologie physique et la topologie logique. La topologie de réseau physique décrit l’emplacement des composants dans le réseau, ainsi que la manière dont ils sont physiquement reliés. La carte de topologie réseau permet aux administrateurs réseau de visualiser la manière dont les périphériques sont reliés les uns aux autres et d’organiser efficacement les liaisons et les nœuds.
La topologie logique décrit la manière dont les périphériques réseau sont reliés les uns aux autres et dont les données circulent sur le réseau.
Selon les réseaux, cette circulation n’est pas nécessairement omnidirectionnelle. La topologie logique permet d’illustrer la manière dont les données doivent être transférées, ainsi que le nombre de liaisons et de nœuds par lesquels les données transitent avant d’atteindre leur destination.
Les administrateurs réseau s’appuient généralement sur des diagrammes pour déterminer l’emplacement idéal des nœuds et des liaisons, sans nécessairement partir de zéro. Il existe plusieurs types de topologies de réseau : point à point, en bus, en anneau, en étoile, en arbre, topologie maillée et topologie hybride.
Le réseau point à point représente la topologie de réseau la plus élémentaire et la plus facile à comprendre. Il s’agit tout simplement de deux nœuds reliés par une liaison unique. Les données circulent dans les deux sens entre ces deux points de terminaison. S’il s’agit du type de réseau le plus facile à configurer, sa simplicité constitue en soi un inconvénient. La topologie point à point est inapplicable à la plupart des cas d’utilisation modernes.
Dans un réseau en bus, chaque nœud est relié à un seul câble, comme les différents arrêts d’une ligne de bus. Toutes les données transmises passent par cette unique connexion centrale. Étant donné que tout est relié en ligne droite à partir d’un câble central, il s’agit d’une topologie rentable et simple à configurer. On peut facilement y ajouter de nouveaux nœuds.
La liaison centrale partagée présente toutefois des inconvénients. Dans un système qui comporte une seule liaison centrale et de nombreuses dépendances, la défaillance de cette liaison centrale entraîne la défaillance de toutes les dépendances. Par ailleurs, les réseaux en bus sont moins sécurisés que certains autres types, en raison de cette liaison centrale partagée. En outre, plus les nœuds qui partagent le câble central sont nombreux, plus le réseau est lent.
Dans un réseau en anneau, les nœuds et les liaisons sont disposés en anneau. Chaque nœud a deux voisins. Avec ce type de réseau, on utilise des répéteurs pour garantir que les données atteignent les nœuds les plus éloignés les uns des autres dans l’anneau. Dans les réseaux en anneau, les données circulent généralement de manière unidirectionnelle.
L’installation et l’extension de ces types de réseaux sont peu coûteuses, et les données y circulent rapidement. Mais la défaillance d’un seul nœud peut entraîner l’arrêt du réseau. Les réseaux à double anneau permettent de se protéger contre ce type de problème.
Les réseaux à double anneau comportent deux anneaux concentriques qui envoient les données dans des directions opposées. Le second anneau est utilisé en cas de défaillance du premier anneau. Ce type de réseau est souvent utilisé pour soutenir les infrastructures critiques.
Dans un réseau en étoile, tous les nœuds sont reliés à un hub central. La disposition des nœuds autour de ce dernier fait penser à une étoile.
Ce type de topologie facilite la résolution des problèmes liés à un nœud particulier. En cas de défaillance d’un seul nœud, le reste du réseau n’est pas affecté. Cela dit, si le hub central tombe en panne, c’est tout le réseau qui tombe en panne. La performance des réseaux en étoile dépend du hub central et des connexions avec ce dernier.
La topologie en arbre combine réseau en bus et réseau en étoile. La topologie en arbre comporte elle aussi un hub central qui relie le tout, mais à la place des nœuds uniques qui se ramifient à partir de ce nœud central, il y a d’autres réseaux en étoile. Cette topologie permet de connecter davantage d’appareils à un centre de données pour accélérer le flux de données. Comme avec les réseaux en étoile, il est relativement facile d’identifier les problèmes liés aux différents nœuds.
Les topologies en arbre présentent les mêmes inconvénients que les réseaux en bus et en étoile, à savoir la présence d’un point de défaillance unique. Si la connexion centrale tombe en panne, tout tombe en panne.
Dans un réseau maillé, chaque appareil est connecté à au moins un autre nœud du réseau. Dans un réseau à maillage complet, tous les nœuds sont connectés entre eux. Dans un réseau à maillage partiel, certains nœuds sont connectés directement les uns aux autres, tandis que d’autres doivent passer par des nœuds supplémentaires pour atteindre le nœud ciblé.
Étant donné que les nœuds sont reliés les uns aux autres, et non à un hub central, la communication sur les réseaux maillés est souvent très rapide. Un excellent exemple de réseau maillé est l’Internet, où chaque ordinateur est l’un des nœuds d’un réseau fourni par différents fournisseurs d’accès Internet, qui sont à leur tour reliés les uns aux autres. Les fournisseurs comme NYC Mesh s’appuient sur un réseau maillé pour fournir un accès Internet sans fil à l’une des villes les plus peuplées des États-Unis.
Étant donné que les informations peuvent circuler sur plusieurs routes, les réseaux maillés sont plus résilients que de nombreuses autres topologies : en cas de défaillance d’un nœud ou d’une connexion, ils continuent de fonctionner. Les réseaux maillés offrent également une sécurité renforcée : un nœud attaqué ou compromis peut être remplacé.
Cependant, les réseaux maillés sont souvent coûteux à mettre en place, en raison du nombre important de câbles nécessaires pour établir les connexions. Le maillage de plusieurs chemins peut également compliquer l’installation et entraîner des coûts de maintenance plus élevés qu’avec d’autres types de topologies.
Les topologies de réseau hybrides associent différentes topologies. Un réseau en arbre qui associe un réseau en étoile à un réseau en bus est une topologie hybride.
Flexibles, les réseaux hybrides permettent aux entreprises de concevoir la topologie la plus adaptée à leurs besoins spécifiques. Créer une architecture réseau personnalisée peut toutefois s’avérer complexe et nécessiter plus de câblage et de dispositifs réseau, ce qui augmente les coûts de maintenance.
La configuration du réseau affecte directement sa performance, notamment des aspects comme la latence, l’efficacité, la résilience, la sécurité, l’évolutivité, les coûts de maintenance, etc. Vous pouvez modifier les topologies du réseau, mais c’est beaucoup plus difficile une fois que l’infrastructure physique est établie. C’est pourquoi il est essentiel de choisir la conception de votre réseau en fonction de vos besoins actuels et futurs.
Chaque type de topologie présente des avantages et des inconvénients : comprendre ces aspects est essentiel pour déterminer la topologie la plus adaptée à votre réseau.
Par exemple, si leur installation est plus coûteuse, les réseaux maillés offrent un niveau de sécurité et de résilience réseau plus élevé. Si votre entreprise exige un niveau de sécurité et de disponibilité élevé et qu’elle peut assumer les coûts de configuration et de maintenance associés, ce type de topologie est probablement ce qu’il vous faut.
Les réseaux en bus sont généralement plus faciles et moins coûteux à installer. En revanche, comme toutes les informations circulent le long d’une connexion centrale, le niveau de confidentialité et de sécurité est faible et le dépannage est plus difficile. En outre, si la liaison centrale rencontre un problème, c’est tout le réseau qui tombe en panne. Les entreprises qui envisagent d’opter pour ce type de topologie pour réduire leurs dépenses de réseau doivent déterminer si ces inconvénients sont tolérables.
Un réseau bien conçu offre de nombreux avantages. D’une part, il permet de s’assurer que la circulation des données est rapide et efficace, et que les problèmes de réseau sont facilement identifiés et résolus. Un réseau bien conçu facilite également l’allocation des ressources par les administrateurs de réseau. Il facilite également la mise en œuvre de mesures de sécurité supplémentaires comme les pare-feux, qui bloquent l’accès à certaines parties du réseau en fonction des politiques décrites dans la liste de contrôle d’accès (ACL).
