Qu’est-ce que le noyau Linux ?

Les noyaux sont des programmes informatiques qui constituent le cœur d’un système d’exploitation (OS) et permettent à l’utilisateur de contrôler totalement les composants matériels et logiciels qui composent le système. Les noyaux permettent d’éviter les conflits entre les processus importants qui sont essentiels au bon fonctionnement du système. Le code du noyau est conservé dans la mémoire de l’ordinateur et permet toutes les interactions entre les logiciels et le matériel. par exemple, les entrées/sorties (E/S), l’utilisation du processeur et du cache, les pilotes de périphériques, les systèmes de fichiers et les sockets réseau.

Le noyau Linux a été développé en 1991 par Linus Torvalds comme alternative gratuite à Unix, l’un des premiers systèmes d’exploitation permettant aux utilisateurs d’interagir directement avec les ordinateurs. Depuis, le noyau Linux, ses versions ultérieures et les éditions de noyau sont devenues des éléments critiques pour les distributions Linux. Aujourd’hui, ils sont utilisés par certaines des plus grandes entreprises technologiques, de logiciels et d’informatique du monde.