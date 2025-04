Qu’est-ce qu’une clé API ?

Une API, ou interface de programmation d’application, est un ensemble de règles ou de protocoles qui permettent aux applications logicielles de communiquer entre elles pour échanger des données, des caractéristiques et des fonctionnalités. Les API offrent aux propriétaires d’applications un moyen simple et sécurisé de mettre les données et les fonctions de leurs applications à la disposition des départements de leur organisation. Les propriétaires d’applications peuvent également partager ou commercialiser des données et des fonctions auprès de partenaires commerciaux ou de tiers. Les API permettent de ne partager que les informations nécessaires, les autres détails internes du système restant masqués, ce qui contribue à sa sécurité.

Comme les API peuvent donner accès à des données sensibles, il est important qu'elles soient en mesure de valider que l'application qui en fait la demande est autorisée à le faire. L'utilisation de clés API permet aux développeurs d'authentifier les applications qui appellent le backend d'une API afin de vérifier qu'elles sont bien autorisées.

Cependant, bien que les clés API contribuent à la sécurité des API d'une entreprise et des données qu'elles traitent, elles ne représentent pas une solution de sécurité complète. En particulier, les clés API ne sont pas aussi sécurisées que les jetons d'authentification ou le protocole OAuth (autorisation ouverte). Ces solutions sont mieux adaptées pour authentifier des utilisateurs humains spécifiques, elles permettent un contrôle plus granulaire sur l'accès aux fonctions d'une API et peuvent être configurées pour expirer.

OAuth peut être utilisé en complément des clés API ou seul. Parfois, une entreprise peut choisir d'utiliser une clé API pour certains utilisateurs, tandis qu’elle opte pour OAuth pour d'autres. Il existe d'autres méthodes d'authentification des appels à une API, comme les jetons Web JSON (JWT), mais elles sont moins courantes.



Les clés API restent un élément précieux pour sécuriser les API, car elles permettent aux organisations de surveiller les appels et de gérer la consommation d’API, renforçant ainsi la sécurité et garantissant une bande passante suffisante pour ces programmes.