Qu’est-ce que l’eBPF ?

En général, les eBPF fonctionnent comme des machines virtuelles (VM) à l’intérieur du noyau Linux, opérant sur une architecture de jeu d’instructions de bas niveau et exécutant le bytecode eBPF. Cependant, le processus complexe d’exécution d’un programme eBPF suit généralement certaines étapes principales.

Les développeurs écrivent d’abord le programme eBPF et compilent le bytecode. L’objectif du programme détermine le type de code approprié. Par exemple, si une équipe souhaite surveiller l’utilisation du processeur, elle écrit du code qui inclut la fonctionnalité permettant de capturer les métriques d’utilisation.

Une fois le code C de haut niveau converti en bytecode de niveau inférieur par le compilateur eBPF, un chargeur d’espace utilisateur génère un appel système BPF pour charger le programme dans le noyau. Le chargeur assure également la résolution des erreurs et la configuration des cartes eBPF dont le programme a besoin.

Après la mise en place du bytecode et des cartes du programme, l’eBPF exécute un processus de vérification pour garantir que le programme peut être exécuté en toute sécurité dans le noyau. S’il est considéré comme dangereux, l’appel système pour charger le programme échoue et le programme du chargeur reçoit un message d’erreur. Si le programme passe la vérification, l’exécution est autorisée.

À l’aide d’un interprète ou d’un compilateur JIT, l’eBPF convertit le bytecode en code machine exploitable. Cependant, la technologie eBPF étant basée sur les événements, le programme ne s’exécute qu’en réponse à des points de hook ou des événements spécifiques dans le noyau (par exemple, appels système, événements réseau, initiation du processus, inactivité du processeur, etc.). Lorsqu’un événement se produit, l’eBPF exécute le programme bytecode correspondant, permettant aux développeurs d’inspecter et de manipuler divers composants du système.

Une fois le programme eBPF en cours d’exécution, les développeurs peuvent interagir à partir de l’espace utilisateur à l’aide de cartes eBPF. Par exemple, l’application peut vérifier périodiquement une carte pour collecter des données à partir du programme eBPF, ou mettre à jour une carte pour modifier le comportement du programme.

Le déchargement du programme est la dernière étape de la plupart des processus d’exécution eBPF. Lorsque l’eBPF a terminé sa tâche, le chargeur peut utiliser à nouveau l’appel système BPF pour le décharger du noyau ; l’eBPF cesse alors de fonctionner et libère ses ressources associées. Le processus de déchargement peut également inclure une itération sur toutes les cartes eBPF dont l’équipe n’a plus besoin pour libérer des éléments individuels utiles, puis la suppression de la carte elle-même (à l’aide de l’appel système « supprimer »).