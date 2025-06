Qu’est-ce que la résilience des données ?

C’est un concept de plus en plus pertinent, car les entreprises sont confrontées à de plus en plus de cybermenaces. Ces menaces deviennent de plus en plus sophistiquées à mesure que les entreprises criminelles recherchent de nouveaux moyens de perturber les organisations et/ou de prendre leurs données en otage par le biais d’attaques par ransomware sophistiquées. Les cyberattaques sont toujours plus perfectionnées, car les criminels experts en technologie découvrent de nouvelles façons de contrecarrer les défenses existantes en matière de cybersécurité.

L'activité criminelle n'est pas aussi la seule menace active pour la sécurité des données. Même si une grande partie de l'informatique moderne est menée ou hébergée dans le cloud, l'intégrité des données peut être affectée lorsque les serveurs physiques sont soumis aux risques naturels (comme les inondations), ainsi qu'aux pannes d'électricité que ces catastrophes déclenchent souvent. Les données critiques peuvent même être endommagées par erreur humaine, par exemple en cas de suppression par inadvertance ou de piètre gestion des données.

Les organisations doivent se préparer à cette éventualité et être en mesure de lancer une réponse adéquate dès que des données sont dérobées, perdues ou endommagées. Pour réussir, une telle stratégie doit viser les effets suivants :

Tentez de récupérer les données du matériel perdu.

Renforcez la défense du stockage de données.

Adoptez des mesures de protection des données appropriées.

Rétablissez la disponibilité des données.

Bien entendu, le mieux est d'élaborer cette stratégie de façon préventive, avant qu'un tel incident ne survienne.