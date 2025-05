Qu'est-ce que l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ?

Avant l’arrivée d’Amazon, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement se concentrait sur les investissements en phase de conception. Il s’agissait de déterminer comment obtenir les coûts de transport les plus bas, où implanter l’entrepôt et comment s’assurer que les stocks se trouvaient au bon endroit et au bon moment. Cela fonctionnait car le monde évoluait à un rythme plus lent et le changement était gérable. Les technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle (IA), le cloud, la blockchain et l’Internet des objets (IdO), ont profondément changé ce paysage. Les attentes des clients ont évolué, les questions de durabilité sont devenues critiques, et les chaînes d’approvisionnement ont besoin de réponses en temps réel.

Aujourd’hui, nous vivons dans un réseau mondial de plus en plus complexe où les événements se produisent rapidement. Les exceptions liées au trafic, les catastrophes naturelles, les réclamations des clients entraînant des problèmes d’image, et bien plus encore, créent de l’incertitude. Comment la gérer ? Comment faciliter la prise de décision tout au long de la chaîne d’approvisionnement ? Peu importe la qualité de votre planification, les prévisions peuvent se révéler erronées.

L’optimisation de la chaîne d’approvisionnement permet de respecter les délais, même lorsque les conditions ne sont pas optimales. Par exemple, en cas de perturbation inattendue de l’offre de main-d’œuvre locale, d’événements climatiques extrêmes affectant la distribution ou de crise sanitaire imminente obligeant une entreprise à repenser la manière dont elle mène ses activités à l’échelle mondiale. L’optimisation de la chaîne d’approvisionnement contribue à la stabilité de vos opérations, malgré les perturbations potentielles.

Aujourd’hui, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement repose sur des technologies permettant une meilleure gestion des exceptions. C’est la clé pour rester compétitif. Les entreprises disposent d’une meilleure visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et d’une meilleure capacité de prise de décision en temps réel, non seulement au sein de leur propre organisation, mais aussi dans l’ensemble de l’écosystème des partenaires commerciaux.

Un autre facteur de l’évolution de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement est le mouvement vers les réseaux d’entreprises. Ces réseaux peuvent être décrits comme des communautés de partenaires commerciaux qui collaborent et communiquent autour de processus s’étendant à plusieurs entreprises, avec un objectif partagé de bout en bout.⁵ Ces réseaux commerciaux multi-entreprises (MEBN) facilitent l’amélioration des processus grâce à une collaboration en temps réel.