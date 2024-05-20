Qu’est-ce qu’une place de marché des données ?

Bien que les places de marché de données soient en grande partie orientées vers l’extérieur, il existe également des marchés internes ou espaces d’échange de données, qui peuvent se concentrer sur les partages de données internes et externes afin de fournir une plateforme centralisée répondant aux besoins en données d’une organisation. Les fonctionnalités de recherche et de filtrage avancées aident les utilisateurs à trouver des données pertinentes et adaptées à leurs besoins spécifiques. Généralement hébergées sur des services cloud, ces plateformes permettent aux producteurs de données de charger facilement leurs jeux de données.

Auparavant, les demandes d’accès à des données externes impliquaient de contacter plusieurs fournisseurs, de négocier des contrats et de gérer des transferts de données complexes. Avec l’essor du big data, les marchés de données sont devenus une nécessité pour les entreprises modernes cherchant à faciliter l’accès et l’utilisation des données pour l’innovation. Les entreprises de divers secteurs savent que les données qu’elles collectent et génèrent ne sont pas seulement un sous-produit des opérations, mais un actif précieux pouvant être utilisé pour obtenir des avantages concurrentiels.

Les entreprises utilisent les données pour maintenir et développer leurs positions sur le marché. Par exemple, les grandes chaînes de distribution utilisent les données pour gérer les stocks plus efficacement, prévoir les tendances des ventes et optimiser la logistique. Les géants de la technologie analysent les données utilisateur pour améliorer les fonctionnalités de leurs produits et cibler la publicité plus efficacement. Avec le développement des capacités du machine learning (ML) et de l’intelligence artificielle (IA), les données internes des organisations ne suffisent plus à construire des modèles précis et pertinents, ce qui oblige ces entreprises à se tourner vers des données externes.

Ces données externes proviennent d’écosystèmes de partage : les programmes gouvernementaux de données ouvertes, les données des capteurs des villes intelligentes, les bourses d’échange de données urbaines et les fournisseurs de données commerciales tiers. Avec l’émergence des places de marché de données, les organisations ont accès aux données nécessaires pour prendre des décisions éclairées, améliorer la Business Intelligence et appliquer des modèles d’IA et de machine learning.