Qu’est-ce qu’une place de marché des données ?

Une data marketplace ou place de marché de données est une plateforme en ligne où les fournisseurs et les consommateurs de données peuvent répertorier, acheter et échanger des données. Dans ces vitrines numériques, les fournisseurs peuvent promouvoir, gérer et vendre efficacement leurs données, tandis que les consommateurs peuvent explorer, comparer et acheter divers jeux de données via une interface conviviale en libre-service.
Bien que les places de marché de données soient en grande partie orientées vers l’extérieur, il existe également des marchés internes ou espaces d’échange de données, qui peuvent se concentrer sur les partages de données internes et externes afin de fournir une plateforme centralisée répondant aux besoins en données d’une organisation. Les fonctionnalités de recherche et de filtrage avancées aident les utilisateurs à trouver des données pertinentes et adaptées à leurs besoins spécifiques. Généralement hébergées sur des services cloud, ces plateformes permettent aux producteurs de données de charger facilement leurs jeux de données.
Auparavant, les demandes d’accès à des données externes impliquaient de contacter plusieurs fournisseurs, de négocier des contrats et de gérer des transferts de données complexes. Avec l’essor du big data, les marchés de données sont devenus une nécessité pour les entreprises modernes cherchant à faciliter l’accès et l’utilisation des données pour l’innovation. Les entreprises de divers secteurs savent que les données qu’elles collectent et génèrent ne sont pas seulement un sous-produit des opérations, mais un actif précieux pouvant être utilisé pour obtenir des avantages concurrentiels.
Les entreprises utilisent les données pour maintenir et développer leurs positions sur le marché. Par exemple, les grandes chaînes de distribution utilisent les données pour gérer les stocks plus efficacement, prévoir les tendances des ventes et optimiser la logistique. Les géants de la technologie analysent les données utilisateur pour améliorer les fonctionnalités de leurs produits et cibler la publicité plus efficacement. Avec le développement des capacités du machine learning (ML) et de l’intelligence artificielle (IA), les données internes des organisations ne suffisent plus à construire des modèles précis et pertinents, ce qui oblige ces entreprises à se tourner vers des données externes.
Ces données externes proviennent d’écosystèmes de partage : les programmes gouvernementaux de données ouvertes, les données des capteurs des villes intelligentes, les bourses d’échange de données urbaines et les fournisseurs de données commerciales tiers. Avec l’émergence des places de marché de données, les organisations ont accès aux données nécessaires pour prendre des décisions éclairées, améliorer la Business Intelligence et appliquer des modèles d’IA et de machine learning.
L’essor des technologies d’analyse du big data telles que l’Internet des objets (Ido), l’IA, l’apprentissage profond et le ML a apporté une nouvelle valeur aux données organisationnelles. Les plateformes d’échange de données ont rationalisé le processus d’acquisition de ces dernières, ce qui facilite plus que jamais le rapprochement entre les acheteurs et les vendeurs, comme dans un marché aux puces, mais pour les données.
Les places de marché des données offrent trois principaux avantages :
Les données externes sont utilisées pour optimiser les modèles prédictifs, remédier aux faiblesses en matière de sécurité, accroître l’efficacité et maximiser le retour sur investissement. Le terme « données externes » fait référence aux données qui proviennent de l’extérieur d’une organisation, à la différence des données internes, qui sont générées à partir des propres opérations et transactions de l’entreprise. Les données externes constituent un actif précieux pour les organisations, car elles complètent les données internes, fournissent un contexte plus large et permettent d’obtenir des informations qui n’auraient peut-être pas été accessibles en raison des limitations des données internes.
La monétisation continue des données a ouvert la voie au DaaS (données en tant que service), qui permet aux organisations de créer un flux de revenus évolutif à partir de leurs actifs de données. Dans un marché de données, les fournisseurs répertorient leurs produits de données, fixent les prix et fournissent les informations nécessaires au transfert de données. Les consommateurs peuvent rechercher, acheter et utiliser des données presque immédiatement, ce qui réduit le coût et la complexité de l’approvisionnement en données et facilite la prise de décision basée sur ces dernières.
L’accès aux ensembles de données ne doit pas en compromettre la confidentialité. Les participants doivent respecter toutes les lois et normes éthiques applicables concernant la collecte d’informations personnelles. Les fournisseurs de données doivent se conformer à des réglementations telles que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et la loi CCPA (California Consumer Privacy Act).
À l’échelle mondiale, les places de marché de données doivent naviguer dans des environnements réglementaires variés, ce qui peut poser des défis pour les opérations multinationales. Les plateformes de marché de données doivent être adaptables, ouvertes et conformes aux lois locales sur la protection des données, qui peuvent différer considérablement d’un pays à l’autre.
Pour prospérer, une place de marché des données doit prioriser les aspects En voici quelques exemples :
Mettre en place des contrôles et des processus d’assurance qualité pour garantir que les données sont exactes et exploitables.
Mettre en place des protocoles de sécurité efficaces pour protéger les données sensibles et se conformer aux lois internationales sur la protection de la vie privée.
Fournir une interface intuitive en libre-service, dotée de fonctions de recherche avancées pour aider les utilisateurs à trouver les jeux de données dont ils ont besoin.
Sécurisez le traitement des transactions, y compris les systèmes de gestion des licences et de paiement des données, avec des accords de licence clairs qui définissent les droits, les restrictions et les obligations associés.
Les places de marché de données internes permettent de découvrir et de consulter facilement des données réutilisables et prêtes à l’emploi pour des domaines et des cas d’utilisation spécifiques. Ces marchés accélèrent la monétisation des données internes en simplifiant la découverte de produits d’IA et de données de haute qualité, permettant aux utilisateurs de se concentrer davantage sur la génération d’informations plutôt que sur la gestion des données.
Les places de marché de données internes sont de plus en plus populaires dans les grandes organisations et les entreprises qui génèrent et utilisent d’énormes quantités de données. Conçus pour améliorer le partage, la découverte et l’utilisabilité des données, ces marchés éliminent les silos de données et y démocratisent l’accès, garantissant que tous les utilisateurs autorisés peuvent rapidement et efficacement sélectionner les données appropriées pour leurs projets. Cette approche conduit à des taux de conversion élevés en raison de la spécificité des cas d’utilisation : les recherches et les demandes de données aboutissent à une transaction réussie. Mais elle favorise également une approche plus intégrée du traitement des données au sein de l’organisation.
En rationalisant le partage des données au sein de l’organisation et en facilitant la découverte des données, les places de marché de données internes améliorent l’efficacité organisationnelle et favorisent une culture de transparence et de collaboration. Elles mettent en œuvre des cadres de gouvernance rigoureux avec les garde-fous nécessaires pour assurer la sécurité des données et leur conformité avec les accords de niveau de service (SLA) et les normes juridiques. Ce cadre concerne le partage à l’échelle de l’organisation des produits de données provenant de divers environnements, rationalisant l’intégration, le partage, la découverte et la consommation des produits de données.
Les places de marché de données internes utilisent souvent des solutions non propriétaires qui s’intègrent de façon fluide à de multiples piles technologiques, évitant ainsi l’enfermement propriétaire et garantissant la flexibilité des opérations liées aux données. Ce choix stratégique permet d’utiliser une infrastructure de gestion des données polyvalente et adaptable, nécessaire dans des environnements métier en constante évolution.
En donnant accès à un large éventail de jeux de données, les marchés de données permettent aux entreprises d’aller au-delà de leurs capacités internes de collecte de données. La diversité des données permet de créer des solutions variées, et l’accès à des données étendues permet de révéler de nouvelles perspectives et approches. Des jeux de données complets sont nécessaires pour alimenter la recherche et le développement et aider les entreprises à trouver des solutions novatrices pour répondre à des défis complexes. De plus, la variété des données disponibles permet aux organisations d’obtenir des informations qu’elles n’auraient peut-être pas pu tirer de leurs données internes.
Les marchés de données mettent tout le monde sur un pied d’égalité, en particulier les petites entités qui, autrement, n’auraient pas les moyens de se procurer des données de haute qualité ou d’y avoir accès. En démocratisant les données, ces plateformes stimulent la concurrence et bouleversent les barrières industrielles traditionnelles, ce qui permet d’améliorer les produits et les services dans divers secteurs. Cet accès transforme les start-ups et les entreprises de taille moyenne, en leur permettant de défier les grandes sociétés et d’innover à grande échelle.
Comme de nombreuses sources y contribuent, les marchés de données offrent une pléthore de données de haute qualité, constamment mises à jour et étendues. Cette variété permet non seulement d’élargir le champ de l’analyse, mais aussi d’améliorer la précision et la fiabilité des informations, qui sont essentielles pour prendre des décisions éclairées. Avec un environnement de données plus riche, les entreprises peuvent profiter d’analyses plus détaillées et plus précises.
Le processus d’acquisition de données est souvent fastidieux et inefficace. Les places de marché de données rationalisent ce processus en proposant un emplacement centralisé où les organisations peuvent rapidement trouver et obtenir les données dont elles ont besoin. Cette efficacité leur permet non seulement de gagner du temps, mais également de réduire les problèmes logistiques associés aux méthodes traditionnelles d’approvisionnement en données.
Avec un accès à un éventail de données plus complet, les organisations peuvent prendre des décisions éclairées. Qu’il s’agisse d’analyser les tendances du marché, de comprendre le comportement des consommateurs ou d’optimiser l’efficacité opérationnelle, les places de marché de données fournissent aux entreprises les informations nécessaires pour orienter leurs stratégies et améliorer leurs résultats.
L’écosystème des marchés de données comprend diverses parties prenantes, chacune jouant un rôle essentiel dans la fonctionnalité et l’efficacité de la place de marché. Bien comprendre ces rôles permet de clarifier la manière dont les données circulent, de la création à la consommation, et de garantir que tous les participants peuvent travailler dans un environnement sécurisé et réglementé.
Les fournisseurs de données sont des organisations ou des individus qui fournissent des actifs de données destinés à la consommation. Il peut s’agir d’organismes de soins de santé proposant des données anonymisées sur les patients, que les entreprises et chercheurs pharmaceutiques peuvent utiliser, ou d’agrégateurs, de courtiers et d’instituts de recherche qui compilent et distribuent des données précieuses. Les utilisateurs individuels qui génèrent des données par le biais d’appareils personnels ou d’applications contribuent également de manière significative à l’écosystème : ils fournissent des jeux de données uniques qui seraient autrement inaccessibles sur les canaux institutionnels plus importants.
Les consommateurs de données sont des organisations ou des individus qui recherchent des jeux de données spécifiques à diverses fins, notamment pour l’analyse, les projets d’IA, la recherche ou l’amélioration de la business intelligence. Les consommateurs comptent sur la qualité et la pertinence des données pour éclairer leurs décisions stratégiques, stimuler l’innovation et conserver un avantage concurrentiel dans leurs domaines respectifs. La diversité des consommateurs de données reflète la large applicabilité des données dans les différents secteurs, des services financiers cherchant à améliorer la gestion des risques grâce à l’analyse prédictive aux sociétés de marketing cherchant à affiner la segmentation et les stratégies de ciblage des consommateurs.
Les opérateurs de plateformes sont les architectes et les concierges des places de marché de données. Ils développent, gèrent et exploitent les plateformes, en fournissant l’infrastructure et les mesures de sécurité nécessaires. Ces opérateurs veillent à ce que le marché fonctionne de manière fluide, en soutenant les interactions entre les fournisseurs et les consommateurs de données. Leurs responsabilités incluent la gestion du cadre technologique prenant en charge les transactions de données, le maintien de l’intégrité des données et celui de la sécurité du système contre les violations potentielles.
De nombreuses places de marché de données sont supervisées par des autorités de gouvernance des données ou des organismes de réglementation qui établissent des politiques, des normes et des exigences de conformité applicables à l’échange et à l’utilisation des données. Ces autorités jouent un rôle important dans la protection des données sur la place de marché, la conformité des transactions aux normes juridiques et éthiques, et le maintien de la confiance des utilisateurs. Elles jouent également un rôle essentiel dans l’application des lois sur la confidentialité des données telles que le RGPD en Europe et la loi CCPA en Californie, qui posent des directives concernant le traitement et la protection des données.
L’interaction entre les participants est essentielle au bon fonctionnement de la place de marché. Les fournisseurs de données doivent s’assurer que leurs jeux de données sont corrects et conformes aux normes de confidentialité, permettant aux opérateurs de plateformes d’héberger et de faciliter les échanges de données en toute confiance. Les consommateurs de données, quant à eux, comptent sur la robustesse des mesures de sécurité de la plateforme et sur l’intégrité de ses mécanismes de gouvernance des données pour les utiliser de manière sûre et efficace. Dans le même temps, les autorités de gouvernance surveillent ces interactions, garantissant le respect des exigences réglementaires et intervenant si nécessaire pour résoudre les problèmes de conformité.
Les places de marché de données s’adressent à un large éventail de secteurs, chacune apportant sa contribution à diverses catégories de données. En comprenant ces différents types de données, les entreprises et les particuliers peuvent identifier les jeux de données spécifiques dont ils ont besoin pour éclairer leurs décisions, alimenter leurs analyses ou mener à bien leur stratégie métier.
Qu’il s’agisse de comprendre les données démographiques et firmographiques ou d’analyser les tendances du marché et les données géospatiales, les plateformes de place de marché répondent à un large éventail de besoins. Des enregistrements transactionnels, des informations tirées des réseaux sociaux et des données d’appareils connectés sont également disponibles sur les places de marché et les espaces d’échange de données, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées, d’alimenter leurs analyses et d’optimiser leurs stratégies dans divers secteurs. Les données publiques et les données extraites via web scraping ajoutent une couche supplémentaire, fournissant des informations précieuses sur l’opinion publique, les études de marché et l’élaboration de politiques.
Les places de marché de données sont conçues pour soutenir le commerce des données, en s’appuyant sur la dynamique de l’offre et de la demande pour fonctionner efficacement. Ces plateformes reposent sur diverses fonctionnalités sophistiquées qui rationalisent l’ensemble du processus de transaction des données, garantissant qu’elles peuvent être facilement partagées, consultées, et gérées en toute sécurité.
La première étape à suivre pour mettre des données à disposition sur une place de marché, c’est la productisation des données. Ce processus implique le développement, la gestion du workflow et la maintenance des produits de données prêts à être achetés. Il garantit que les jeux de données sont conditionnés de manière à être à la fois accessibles et utiles aux acheteurs potentiels, améliorant ainsi leur utilisabilité.
Pour aider les utilisateurs à localiser efficacement les données exactes dont ils ont besoin, les places de marché sont dotées d’outils robustes de recherche de données. Ces outils incluent une bibliothèque consultable contenant des métadonnées détaillées qui aident les utilisateurs à identifier et à consulter rapidement et facilement les jeux de données recherchés. Cette capacité est essentielle pour maximiser l’utilité des actifs de données disponibles sur la place de marché.
Les API jouent un rôle décisif dans la gestion de l’accès aux produits de données. Outre les intégrations de contrôles d’accès et d’autres technologies, les API garantissent un accès sécurisé et fiable aux données pour les utilisateurs autorisés. Cette technologie facilite des interactions fluides entre les fournisseurs de données et les consommateurs, avec la prise en charge de divers cas d’utilisation, de la recherche universitaire à la Business Intelligence.
Les fonctionnalités de monétisation des données permettent aux fournisseurs de distribuer des licences et de vendre efficacement leurs produits de données. En proposant les outils nécessaires à l’exécution des transactions, tels que des passerelles de paiement et des accords de licence, les places de marché permettent aux fournisseurs de générer des revenus à partir de leurs actifs de données. Cela profite non seulement aux fournisseurs, mais contribue également à la croissance de la place de marché en attirant une gamme diversifiée d’offres de données.
Les capacités d’intégration de données permettent une transmission et une réception fluides de ces données entre différentes sources et plateformes. Grâce à cette fonctionnalité, les places de marché de données peuvent fonctionner au sein d’un écosystème technologique plus large, en s’intégrant à une variété de bases de données, de services cloud et d’outils d’analyse. L’évolutivité des opérations de données est prise en charge, permettant aux acheteurs et aux vendeurs de données d’échanger des informations de manière efficace et sécurisée.
Pour conserver leur fonctionnalité et leur fiabilité, les marketplaces de données doivent respecter certaines bonnes pratiques en matière de gestion des données :
Qualité des données : il est fondamental de garantir l’exactitude, la cohérence, l’exhaustivité et l’actualité des données.
Provenance des données : il est essentiel de savoir qui a créé les données, comment elles ont été collectées et si elles ont été anonymisées pour protéger leur confidentialité.
Gouvernance et conformité : les données doivent être conformes aux normes juridiques et réglementaires, ce qui nécessite des mesures de sécurité robustes, notamment un stockage sécurisé et un accès contrôlé.
Réputation de la place de marché : Contrôles qualité, avis d’utilisateurs et dispositifs de règlement des litiges sont autant d’éléments qui contribuent à préserver l’intégrité des places de marché.
Vérification et validation : l’exactitude et la pertinence des données doivent être rigoureusement vérifiées avant leur intégration sur la place de marché.
Partenariats avec les fournisseurs : Des relations solides avec les fournisseurs de données permettent de mieux comprendre leurs limites et leurs utilisations, garantissant ainsi leur validité et leur pertinence.
Pas d’enfermement propriétaire : Il s’agit de veiller à ce que la technologie et les politiques de la place de marché permettent l’intégration avec de nombreux fournisseurs et systèmes, évitant ainsi la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur et offrant une certaine flexibilité dans le choix des fournisseurs et les mises à jour technologiques.
La structure et l’objectif des places de marché des données varient selon les besoins des utilisateurs et le niveau de sensibilité des données. Comprendre ces variations vous permet de choisir la place de marché la plus adaptée à vos besoins en matière de données.
Les places de marché de données publiques sont accessibles à tous et à tout moment via un lien public. Elles offrent un large éventail de données provenant de fournisseurs variés et elles doivent respecter un niveau de fiabilité différent de celui des places de marché internes. Les fournisseurs des places de marché publiques doivent s’assurer que les données partagées sont sûres et conformes aux lois réglementaires pertinentes. Les utilisateurs doivent s’attendre à rencontrer des accords de niveau de service et des restrictions basés sur la gouvernance locale, qui pourraient affecter l’accès aux données et leur utilisation.
Les places de marché de données privées ou personnelles doivent répondre aux exigences des consommateurs en matière de confidentialité et de contrôle de leurs données personnelles. Ces places de marché permettent aux individus d’être rémunérés pour le partage de données telles que leur comportement en ligne ou leurs informations de localisation, souvent en échange de bons d’achat ou de cartes-cadeaux. Ces données donnent des informations sur les déplacements et les comportements de la population, ce qui peut s’avérer crucial en cas de catastrophe naturelle ou de pandémie, par exemple.
Les places de marché de données hybrides intègrent les caractéristiques des places de marché publiques et privées. Elles proposent une plateforme flexible où certaines parties des données sont accessibles au public, tandis que les données les plus sensibles ou les plus précieuses sont restreintes et ne sont accessibles que via un lien privé. Cette configuration permet de contrôler l’accès aux produits de données des consommateurs internes et externes. Par exemple, un grand jeu de données pourrait être entièrement disponible en interne au sein d’une organisation, alors que seul un sous-ensemble de ce jeu serait accessible aux utilisateurs externes, en fonction des accords de licence qui contrôlent les différents niveaux d’accès.
Les places de marché de données multicouches s’adressent à la fois aux consommateurs internes et externes, mais elles fournissent un accès réglementé basé sur les « niveaux » ou les « couches » des données. Ces couches peuvent inclure des données brutes, traitées ou dérivées qui ont été agrégées, transformées ou enrichies d’une manière ou d’une autre pour une offre externe. Ce type de place de marché nécessite généralement une architecture complexe. En effet, il est impératif de renforcer la sécurité, le contrôle d’accès et les autorisations basées sur les rôles, des éléments qui doivent être gérés à chaque transaction.
Les places de marché de données B2B (Business-to-Business) sont conçues pour l’échange de données entre organisations, souvent selon des modèles qui nécessitent de payer pour publier des listings de données ou qui n’autorisent des gains que lorsque les données sont vendues. Ces places de marché sont attrayantes pour les organisations à la recherche de données exclusives de qualité analytique et de jeux de données sophistiqués. Elles proposent en outre des API facilitant l’intégration.
Les marchés de données IdO commencent à se faire leur place. En effet, les organisations exploitent de plus en plus les données des dispositifs IdO, de plus en plus nombreux. Ces places de marché intègrent des flux d’informations mondiaux, alignant ainsi les organisations sur les comportements des consommateurs, les tendances Internet et les avancées technologiques. Ils proposent souvent des modèles tarifaires flexibles, tels que des options de paiement à l’heure, ce qui les rend relativement accessibles.
Les marketplaces de données ouvertes fournissent des données publiques auxquelles tout le monde peut accéder. Citons comme exemple le site américain data.gov, qui regroupe les données du secteur public pour améliorer la transparence et la responsabilité. Ces marketplaces sont essentielles pour promouvoir le libre accès aux données du secteur public et soutenir l’engagement citoyen et l’innovation.
Naviguer efficacement sur un marché de données nécessite une approche structurée qui s’aligne sur la stratégie en matière de données et les normes de conformité de l’organisation. Voici un guide étape par étape expliquant comment les entreprises peuvent interagir avec les places de marché pour maximiser leurs efforts en matière d’acquisition de données :
La première étape, quelle que soit l’entreprise, consiste à bien comprendre ses besoins en matière de données. Il s’agit d’identifier les exigences en matière de données qui soutiennent les objectifs de l’entreprise et améliorent les processus de prise de décision. Bien comprendre ces besoins permet de limiter la recherche aux jeux de données les plus pertinents pour garantir une utilisation efficace des ressources.
Il peut s’avérer difficile et coûteux de changer de fournisseur de données. Éviter l’enfermement propriétaire favorise la flexibilité des stratégies d’approvisionnement en données. Prioriser les normes de données ouvertes et éviter les systèmes propriétaires permet aux entreprises de garder le contrôle sur leurs données.
Il est essentiel de choisir une place de marché de données réputée. Les organisations doivent rechercher des plateformes connues pour leur fiabilité, leurs mesures de sécurité et les commentaires positifs de leurs clients. Une place de marché réputée fournit non seulement des données de qualité, mais elle garantit également que les transactions sont sécurisées et que les pratiques de traitement des données sont conformes aux normes juridiques.
Une fois la place de marché appropriée identifiée, évaluez les références et la réputation des fournisseurs de données qui s’y trouvent. En évaluant l’historique du fournisseur, ses méthodes de génération de données et les avis que les clients ont laissés, vous pouvez vous faire une idée de sa fiabilité et de la qualité des données qu’il propose.
Il est essentiel de comprendre la provenance des données : d’où elles viennent, comment elles ont été collectées et si elles ont été traitées ou modifiées. Assurez-vous que les données sont conformes à toutes les lois et réglementations pertinentes, telles que le RGPD pour les données des citoyens de l’UE, afin d’éviter toute complication juridique.
La qualité des données est primordiale. Évaluez l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité et la pertinence des données pour vous assurer qu’elles répondent aux exigences de l’entreprise. La qualité des données est essentielle pour éclairer la prise de décision et assurer la réussite de l’entreprise.
La mise en œuvre de pratiques robustes de gouvernance des données est essentielle sur les places de marché de données. La gouvernance des données garantit que les données acquises sont gérées conformément à des normes et politiques prédéfinies tout au long de leur cycle de vie au sein de l’organisation.
Avant d’intégrer complètement les données dans vos systèmes, vérifiez-les et validez-les pour vous assurer qu’elles correspondent à vos besoins et qu’elles sont exemptes d’erreurs. Vous devrez peut-être effectuer des analyses statistiques, rechercher des références croisées avec des données existantes ou mener des tests pilotes pour évaluer leur impact sur les systèmes actuels.
Les besoins en données et leur qualité peuvent changer au fil du temps, il est donc important de les surveiller et de les mettre à jour en permanence, de même que leurs sources. Des mises à jour et des contrôles réguliers garantissent que les données restent pertinentes et utiles.
D’autres considérations peuvent avoir leur importance pour les intendants des données, qui supervisent la gestion et la conservation des données au sein d’une organisation :
Assurez-vous que les données de la place de marché peuvent être intégrées de façon fluide aux systèmes existants sans en compromettre l’intégrité ni provoquer de perturbations techniques.
Analysez le rapport coûts-bénéfices de l’achat par rapport à la valeur potentielle que vous retirerez des données. Vous pourrez ainsi prendre des décisions économiques judicieuses.
Gérez le cycle de vie des données acquises, de leur entrée à leur élimination progressive, tout en veillant à ce qu’elles restent conformes et pertinentes tout au long de leur utilisation.
Assurer l’exactitude et l’exhaustivité des métadonnées pour optimiser l’utilisation des données, ainsi que les pratiques d’archivage.
Respectez les normes éthiques associées à l’utilisation des données, en veillant à ce qu’elles soient exploitées de manière équitable et responsable, en particulier lorsqu’elles impliquent des informations personnelles ou sensibles.
Sensibilisez les membres de l’organisation à l’importance de la conformité des données acquises, à leur utilisation éthique et aux bonnes pratiques associées à leur exploitation.
Établissez et entretenez de bonnes relations avec les fournisseurs afin de garantir un approvisionnement fiable en données de qualité et une assistance en cas d’incohérences ou de besoins en données spécifiques.
Restez informé des aspects juridiques de l’utilisation des données achetées, y compris des conditions de licence et de toute restriction relative à leur utilisation, afin d’éviter tout problème juridique.
