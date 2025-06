Qu’est-ce que l’informatique distribuée ?

Les systèmes d’informatique distribuée permettent de réaliser des opérations à grande échelle. C’est cette technologie qui se cache derrière des expériences immersives comme les jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO), où des milliers de personnes interagissent en temps réel. Pour assurer une expérience fluide et continue, ces systèmes doivent fonctionner de manière parfaitement coordonnée, en répartissant les charges entre plusieurs machines.

Elle permet aux fournisseurs de coordonner cette synchronisation et cette puissance de traitement informatique en vue d’un objectif commun.

Et ce n’est là qu’un exemple parmi les nombreuses applications étendues des services d’informatique distribuée aujourd’hui, notamment la création de graphismes 3D saisissants pour des animations vidéo, l’entraînement de réseaux neuronaux imitant le fonctionnement du cerveau humain, et la résolution d’équations extrêmement complexes en chimie et en physique

En général, le modèle d’informatique distribuée est particulièrement adapté aux traitements des tâches et workloads les plus exigeants, ainsi qu'aux problématiques computationnelles complexes. C’est pourquoi il repose sur l’utilisation de plusieurs composants interconnectés et d’une mémoire partagée.