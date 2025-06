Solutions d’intégration de données

Répondre aux attentes concernant les capacités de l’intelligence artificielle (IA) sans s’attaquer à la prolifération et à l’inaccessibilité des données est la difficulté la plus urgente à laquelle est confronté le leadership en matière de données. Les équipes chargées des données sont confrontées à des problèmes de cloisonnement, de traitement en temps réel et de gestion des données. La dette technique, la prolifération des outils et la pénurie de compétences ne font qu’intensifier ces défis.

IBM watsonx.data integration offre un plan de contrôle unifié qui vous permet de travailler en toute fluidité avec les pipelines de données ETL (extraction, transformation, chargement) ou ELT (extraction, chargement, transformation), des pipelines de diffusion en continu et en temps réel et des tâches de réplication des données, éliminant ainsi le besoin d’outils fragmentés. Il offre la possibilité de déployer et d’exécuter le pipeline n’importe où, que ce soit dans le cloud, sur site ou dans des environnements hybrides. Grâce à ses capacités d’observabilité des données en continu, vous pouvez gérer la santé du pipeline de données afin de garantir la détection et la résolution rapides des problèmes.

Transformez les données brutes en données adaptées à l’IA et garantissez l’accès à des données fiables et cohérentes, rapidement et à l’échelle.