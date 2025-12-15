Qualité des données

Assurez-vous que vos données conduisent à des décisions fiables

IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les solutions de gestion des métadonnées

Reconnue pour sa capacité d’exécution et l’étendue de sa vision.

Aperçu

La qualité des données est cruciale pour assurer la réussite de votre activité. Grâce aux outils de qualité des données d’IBM, vous pouvez atténuer les risques, prendre des décisions éclairées et stimuler l’innovation, tout en assurant la conformité et la confiance dans vos données à l’échelle de l’entreprise. Les outils de qualité des données d’IBM permettent aux entreprises de réaliser un profilage complet des données, d’évaluer leur qualité, et d’identifier et de repérer les problèmes avant qu’ils n’affectent la prise de décision.
Meilleure prise de décision

Renforcez la confiance en vos données et permettez aux dirigeants de prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des hypothèses.

 
Conformité réglementaire

Assurez la conformité aux réglementations du secteur au moyen d’une gouvernance des données cohérente et de capacités de production de rapports.
Efficacité opérationnelle

Économisez du temps et des ressources en éliminant les efforts de correction manuelle des données grâce à des workflows automatisés et accélérez l’identification des problèmes de qualité des données en l’associant à la traçabilité des données.

 
Gestion proactive des risques

Atténuez les risques métier à l’aide d’informations en temps réel sur les écarts de qualité des données.

Fonctionnalités

Nettoyage et organisation automatisés des données

Tirez parti de l’automatisation pilotée par l’IA pour identifier et mettre à jour les profils de métadonnées techniques. Générez automatiquement des vérifications de la qualité des données en fonction des relations clés primaires-étrangères détectées et des modèles de stabilité historiques. Ce processus rationalisé garantit que toutes vos données reçoivent l’attention dont elles ont besoin, quel que soit leur emplacement, et les prépare à l’utilisation de l’IA et de l’analytique dans des environnements hybrides et multi-cloud.
Surveillez les flux de données pour veiller à ce que chaque information entrant dans vos systèmes soit conforme aux normes de qualité de l’entreprise.

Automatisez la détection et la résolution des incohérences de données avec des workflows intelligents qui s’attaquent à la cause racine des problèmes. Identifiez et corrigez les incohérences, les doublons et les erreurs dans votre environnement de données à l’aide d’algorithmes intelligents pour plus de précision. 

 
En utilisant des métadonnées actives, les entreprises peuvent automatiquement appliquer des vérifications de la qualité des données avec les termes métier adéquats. Cette démarche réduit considérablement les efforts manuels requis pour la surveillance de la qualité des données, tout en assurant simultanément le respect des exigences propres à l’entreprise et au domaine.

Contrôlez la conformité de la qualité des données par rapport aux règles du contrat de niveau de service afin de cibler les efforts de résolution là où ils sont les plus importants. Ainsi, vos équipes restent efficaces sans compromettre l’intégrité du pipeline de données.
Exploitez l’intelligence artificielle pour noter la qualité de vos données et recevoir des informations exploitables sur les domaines d’amélioration. Conservez un registre de l’évolution de la qualité des données au fil du temps pour profiter d’une traçabilité complète à des fins de conformité et de prise de décision.
Connectez-vous à un large éventail de sources de données, plateformes et applications afin de garantir un environnement de données unifié.
Ressources

Présentation d’Auto DQ (automatisation de la qualité des données)
Auto DQ relie les besoins métier aux règles technologiques, aidant ainsi les fournisseurs de données et les utilisateurs profanes à automatiser une surveillance évolutive et contextuelle de la qualité des données.
Les données ne se valent pas toutes
Accédez à des données de haute qualité pour vos projets d’IA. Découvrez comment libérer la puissance de toutes vos données.
2024 Gartner Magic Quadrant
Consultez le rapport pour découvrir pourquoi IBM est nommée leader dans le Gartner Magic Quadrant 2024 pour les plateformes de gouvernance des données et d’analytique.
Naviguer dans le déluge de données grâce à une intelligence robuste
La prolifération des appareils et interactions numériques a entraîné un afflux inégalé de données, que les entreprises doivent gérer avec précision et stratégie.
