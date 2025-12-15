Qualité des données

Surveillez les flux de données pour veiller à ce que chaque information entrant dans vos systèmes soit conforme aux normes de qualité de l’entreprise.

Automatisez la détection et la résolution des incohérences de données avec des workflows intelligents qui s’attaquent à la cause racine des problèmes. Identifiez et corrigez les incohérences, les doublons et les erreurs dans votre environnement de données à l’aide d’algorithmes intelligents pour plus de précision.