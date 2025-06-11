Utiliser les données plus intelligemment : nouveautés d’IBM Cloud Pak for Data 5.2

Avec la nouvelle version d’IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM propose désormais un support natif pour IBM Power Architecture, étendant ainsi ses capacités de gouvernance des données d’entreprise à un plus large éventail d’environnements d’infrastructure. Inclus dans IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power permet aux entreprises d’automatiser les processus de gouvernance des données, garantissant ainsi l’accessibilité, la confiance, la sécurité et la conformité des données, tout en exploitant les performances et la fiabilité des systèmes IBM Power. Les capacités clés telles que l’enrichissement des métadonnées métier, la gestion des artefacts de gouvernance, les espaces de travail de projet collaboratifs, les catalogues centralisés et la connectivité sécurisée à diverses sources de données sont entièrement prises en charge, permettant aux entreprises d’unifier les workflows de gouvernance et d’analytique sur les plateformes x86 et Power.

Cette version s’aligne sur les efforts de modernisation stratégique d’IBM visant à fournir une base de données cohérente et prête pour l’IA dans les environnements de cloud hybride. Bien que les fonctionnalités de base soient entièrement disponibles, quelques fonctionnalités avancées, telles que la qualité des données, l’explorateur de relations et l’enrichissement sémantique, ne sont pas encore prises en charge sur Power mais seront proposées dans de futures mises à jour. Dans l’ensemble, cette expansion marque une étape significative permettant aux workloads stratégiques sur Power de bénéficier des mêmes outils de catalogage et de gouvernance des données dédié aux entreprises utilisés dans l’écosystème IBM Cloud Pak for Data.

En outre, IKC offre désormais une plus grande flexibilité et une meilleure visibilité grâce à des fenêtres d’exécution pour les tâches de métadonnées, des vues des relations indirectes sur la zone de travail de l’explorateur et des noms d’affichage personnalisables. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de mieux comprendre et contrôler leur environnement de données tout en préservant la conformité et la sécurité. En permettant à davantage d’utilisateurs de participer à la gouvernance, même en lecture seule, IKC favorise une gouvernance des données plus inclusive et évolutive, aidant les entreprises à accéder à des informations plus approfondies et à prendre des décisions plus éclairées.