Utiliser les données plus intelligemment : nouveautés d’IBM Cloud Pak for Data 5.2

11 juin 2025
La dernière version d’IBM Cloud Pak for Data, la version 5.2, s’accompagne d’une série de nouvelles améliorations axées sur la convivialité, la gouvernance des données et les performances. Elle permet aux entreprises de simplifier la gestion des données, d’accélérer l’accès aux informations et de parvenir à des résultats commerciaux concrets.
En outre, IBM Software Hub, qui est la plateforme découplée d’une version antérieure, offre une plus grande flexibilité en matière d’options de déploiement et de gestion.
Les entreprises sont confrontées à des défis croissants, tels que le cloisonnement des données, des outils obsolètes, la lenteur de la circulation de l’information et l’augmentation des risques liés à la conformité. Pour rester innovantes et prendre des décisions judicieuses, les entreprises ont plus que jamais besoin de solutions intelligentes et évolutives.
IBM Cloud Pak for Data 5.2 continue d’évoluer en tant que plateforme unifiée conçue pour simplifier la manière dont les entreprises collectent, organisent et analysent les données dans des environnements hybrides et multicloud. Grâce à son architecture modulaire et conteneurisée, la plateforme permet aux équipes de commencer par les éléments essentiels et d’évoluer rapidement, en activant uniquement les services dont elles ont besoin. Qu’il s’agisse d’exploiter des données fiables avec Match 360, d’accéder à des données distribuées grâce à la virtualisation des données, d’améliorer la gouvernance avec IBM Knowledge Catalog ou d’analyser les données avec Watson Studio, les clients peuvent établir une base de données solide pour accélérer l’IA et l’analytique.
La version 5.2 apporte des nouveautés dans ces principaux services et d’autres, améliorant ainsi la flexibilité, la performance et les informations.
IBM Match 360 apporte de puissantes améliorations visant à rationaliser la gestion des données de référence, notamment de meilleurs outils pour corriger les tâches de superposition potentielles, dont un tableau comparatif amélioré et des contrôles de correction simplifiés qui aident les responsables des données à résoudre les mises à jour en toute confiance, et un écran centralisé des types de données qui permet aux ingénieurs de données de configurer et de gérer tous les types de données en un seul endroit, interface intuitive.
La virtualisation des données évolue pour répondre aux exigences croissantes des entreprises modernes, offrant de nouvelles et puissantes fonctionnalités qui améliorent la transparence, la sécurité et la gouvernance des données. Grâce à l’intégration de la traçabilité automatisée des données MANTA, les entreprises peuvent désormais suivre l’intégralité du parcours de leurs données, en identifiant leur origine, leur déplacement et leur destination finale. Cette visibilité permet d’améliorer la conformité, l’analyse d’impact et la confiance dans les données. En outre, la nouvelle fonctionnalité « Masque en lecture » garantit la protection des données sensibles avant même que les requêtes ne soient traitées, aidant ainsi les entreprises à respecter les réglementations strictes en matière de confidentialité tout en préservant les performances.
Renforçant encore ses capacités, la virtualisation des données prend désormais en charge les tables de datalake Db2, remplaçant les anciennes tables Hadoop pour un accès plus efficace à Cloud Object Storage. Cette évolution simplifie la gestion des données grâce à une syntaxe SQL familière et à des performances améliorées. En parallèle, l’introduction de propriétés partagées entre les catalogues gouvernés permet une gouvernance cohérente des actifs de données dans tous les environnements, rationalisant ainsi la conformité et la gestion des métadonnées. Ensemble, ces améliorations permettent aux entreprises de moderniser leur infrastructure de données tout en conservant contrôle, sécurité et agilité.
Avec la nouvelle version d’IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM propose désormais un support natif pour IBM Power Architecture, étendant ainsi ses capacités de gouvernance des données d’entreprise à un plus large éventail d’environnements d’infrastructure. Inclus dans IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power permet aux entreprises d’automatiser les processus de gouvernance des données, garantissant ainsi l’accessibilité, la confiance, la sécurité et la conformité des données, tout en exploitant les performances et la fiabilité des systèmes IBM Power. Les capacités clés telles que l’enrichissement des métadonnées métier, la gestion des artefacts de gouvernance, les espaces de travail de projet collaboratifs, les catalogues centralisés et la connectivité sécurisée à diverses sources de données sont entièrement prises en charge, permettant aux entreprises d’unifier les workflows de gouvernance et d’analytique sur les plateformes x86 et Power.
Cette version s’aligne sur les efforts de modernisation stratégique d’IBM visant à fournir une base de données cohérente et prête pour l’IA dans les environnements de cloud hybride. Bien que les fonctionnalités de base soient entièrement disponibles, quelques fonctionnalités avancées, telles que la qualité des données, l’explorateur de relations et l’enrichissement sémantique, ne sont pas encore prises en charge sur Power mais seront proposées dans de futures mises à jour. Dans l’ensemble, cette expansion marque une étape significative permettant aux workloads stratégiques sur Power de bénéficier des mêmes outils de catalogage et de gouvernance des données dédié aux entreprises utilisés dans l’écosystème IBM Cloud Pak for Data.
En outre, IKC offre désormais une plus grande flexibilité et une meilleure visibilité grâce à des fenêtres d’exécution pour les tâches de métadonnées, des vues des relations indirectes sur la zone de travail de l’explorateur et des noms d’affichage personnalisables. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de mieux comprendre et contrôler leur environnement de données tout en préservant la conformité et la sécurité. En permettant à davantage d’utilisateurs de participer à la gouvernance, même en lecture seule, IKC favorise une gouvernance des données plus inclusive et évolutive, aidant les entreprises à accéder à des informations plus approfondies et à prendre des décisions plus éclairées.
IBM a également introduit de puissantes fonctionnalités dans Watson Studio et Watson Machine Learning pour améliorer la productivité, la collaboration et le déploiement pour les projets d’IA.
Watson Studio comprend désormais un éditeur de documents permettant de créer et de gérer la documentation des projets, améliorant ainsi la coordination des équipes et l’efficacité de l’entreprise. Il prend également en charge l’importation et la publication d’actifs watsonx dans des projets intégrés à Git, ce qui simplifie la réutilisation des actifs et le contrôle des versions. En parallèle, Watson Machine Learning permet le déploiement de modèles à l’aide du dernier environnement d’exécution 25.1 et prend en charge les modèles entraînés avec Spark 3.5, offrant ainsi des performances, une évolutivité et une compatibilité améliorées.
Ces nouveautés permettent aux entreprises d’accélérer l’innovation, de réduire la complexité et de faire évoluer les solutions d’IA plus efficacement.
Avec IBM Cloud Pak for Data 5.2, les entreprises disposent d’une plateforme puissante et flexible pour unifier les données, améliorer la gouvernance et accélérer les informations pilotées par l’IA. Ces avancées se traduisent par une prise de décision plus rapide, une réduction des risques et une base plus solide pour innover dans l’économie actuelle axée sur les données.