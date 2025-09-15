Les entreprises investissent massivement dans les initiatives en matière de données et d’IA, mais la voie vers la valeur est souvent ralentie, voire détournée, par un défi récurrent : la qualité des données.

Avec l’essor des plateformes cloud, des parcs de données hybrides et des environnements réglementaires de plus en plus complexes, les organisations gèrent plus de données provenant d’un plus grand nombre de sources que jamais auparavant. Les chefs d’entreprise veulent des informations auxquelles ils peuvent se fier, mais trop souvent, les données qui alimentent les initiatives d’analyse et d’IA sont incomplètes, incohérentes ou peu fiables.

Les analystes du secteur estiment que la mauvaise qualité des données coûte des millions aux entreprises chaque année, non seulement en termes de perte de temps, mais aussi en termes de prise de décision erronée, de risques de conformité et de perte de confiance des clients. Le problème n’est plus seulement technique, il est aussi stratégique. Des données de haute qualité sont devenues la base d’un avantage concurrentiel.