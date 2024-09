CrushBank a contacté IBM et est rapidement devenue l’un des premiers partenaires de l’écosystème IBM Watson à utiliser les interfaces de programmation des applications (API) Watson à des fins commerciales. Au fur et à mesure que CrushBank expérimentait les premiers produits et API de traitement automatique du langage naturel (NLP) de Watson, il est apparu clairement que la technologie du machine learning et de l’IA pouvait être transformée en une offre viable pour d’autres fournisseurs de services.

Début 2019, CrushBank a lancé sa solution éponyme fonctionnant sur la plateforme IBM Watson Discovery pour effectuer des recherches assistées par l’IA qui permettent au personnel des centres d’assistance de trouver rapidement les informations les plus pertinentes pour résoudre les problèmes des clients. La solution prend en compte les informations de support structurées et non structurées d’une organisation, les interprète à l’aide d’algorithmes de machine learning et les présente à l’ingénieur du centre d’assistance dans un format utilisable.

CrushBank héberge la solution SaaS (Software as a Service) pour les MSP et les clients du secteur sur une base par utilisateur. Il est livré préchargé et pré-entraîné avec de la documentation provenant de fabricants clés tels que Microsoft et des mises à jour d’experts de la communauté de confiance de StackExchange. CrushBank ajoute ensuite toutes les informations d’assistance pertinentes provenant des systèmes de ses clients, y compris les données non structurées telles que les journaux d’appels et les notes de ticket, dans la plateforme IBM Watson Discovery.

Pour trouver rapidement des informations sur les produits et les clients, les ingénieurs du centre d’assistance sont en mesure d’interroger toutes les ressources qu’ils extrairaient normalement de systèmes distincts à l’aide d’une interface web unique. Les capacités de machine learning de la solution IBM Watson Discovery affinent et améliorent continuellement ses capacités de recherche et de résultats. Ce filtrage continu crée en fin de compte une banque de propriété intellectuelle dans laquelle les employés du centre d’assistance peuvent puiser pour obtenir des réponses instantanées.

Même la plus petite entreprise de 5 à 10 employés peut utiliser la solution CrushBank. De plus, dans un marché en constante évolution en raison d’un nombre croissant de fusions et d’acquisitions, la solution devient encore plus précieuse et importante, selon Mullaney. « Chaque fois que vous réunissez deux entreprises, vous obtenez deux systèmes qui ne communiquent pas entre eux, dit-il. Et CrushBank peut regrouper ces systèmes et les rendre intelligents et lisibles à partir d’un seul tableau de bord. »

Très tôt, CrushBank a compris que son partenariat avec IBM lui permettrait de se concentrer sur l’interface utilisateur (UI) et l’expérience utilisateur (UX), tandis qu’IBM continuerait d’améliorer et de perfectionner la technologie d’IA sous-jacente à sa solution. « Nous sommes une organisation plus rapide, plus réactive et plus agile, car quelqu’un de plus grand et plus compétent gère la plateforme », explique M. Tan.

CrushBank a récemment lancé deux nouveaux services basés sur son offre propriétaire et la technologie IBM Watson Discovery.

Le premier, Resolve, simplifie encore davantage le travail des ingénieurs du centre d’assistance, qui sélectionnent un ticket qui leur est attribué et cliquent sur « travailler sur le ticket ». L’application CrushBank leur renvoie les meilleures informations suggérées à partir des ressources disponibles. « Il répertorie les résultats sur une visibilité unifiée, par ordre de clarté et par ordre de confiance », explique M. Tan. Il accélère le processus de résolution des problèmes et fournit des informations qu’un utilisateur novice ne saurait peut-être pas rechercher ou prendre en compte.

L’autre service, Insight, comme son nom l’indique, utilise la puissance de la plateforme IBM Watson Discovery pour aider les MSP à découvrir des informations qui étaient auparavant enfouies dans le vaste référentiel des données d’interaction de leur centre d’assistance. L’une des fonctionnalités principales du module Insight est l’analyse de l’origine du problème. Avant de développer cette solution, un client passait peut-être à côté d’un problème émergent avec l’un de ses systèmes pris en charge à moins que les tickets ne soient très bien classés et étiquetés dès le départ, ce qui n’est souvent pas le cas. Bien que le problème de dix appels ou tickets puisse avoir la même origine, celui-ci peut se manifester de différentes manières, ou les utilisateurs finaux peuvent le signaler différemment.

M. Tan explique : « Parfois, une personne appelle et dit : "Je n’arrive pas à me connecter à mon système". Une autre dira qu’elle n’arrive pas à se connecter à Citrix. Un troisième expliquera "mon mot de passe ne fonctionne pas". Tous ces problèmes peuvent avoir exactement la même origine et la même résolution. Et une fois que les gens commencent à travailler sur le projet et à prendre des notes, [Insight] peut les mettre en évidence, les extraire et rendre ces informations disponibles. »

En fin de compte, les solutions CrushBank permettent aux employés du centre d’assistance de travailler de manière plus intelligente, et non plus dure, avec l’aide de l’IA. Comme le dit M. Mullaney, « il s’agit de tirer parti des gains d’efficacité disponibles et de les confier aux employés afin d’en faire de meilleurs employés ».