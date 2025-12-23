Transformer les données en valeur métier

Sous la pression croissante pour maximiser la valeur métier des investissements en IA, les responsables des données doivent prioriser des données gouvernées, accessibles et techniquement préparées.

Design abstrait bleu et blanc évoquant une vague ou un ruban sur fond blanc.

Les responsables des données sont-ils prêts à prendre le leadership à l’ère de l’IA ?

Une nouvelle enquête mondiale menée auprès de 1 700 Chief Data Officers (CDO) met en lumière un rôle en pleine ascension – mais encore confronté à des défis stratégiques et opérationnels majeurs.

Points essentiels à retenir

26 %

Part des CDO estimant que leurs capacités data peuvent générer de nouveaux revenus pilotés par l’IA1

 81 %

Part des CDO déclarant apporter l’IA aux données, plutôt que de centraliser les données pour l’IA1

 79 %

Part des CDO cherchant encore à définir comment passer à l’échelle et gouverner les agents d’IA1

 82 %

Part des CDO recrutant pour des rôles data inexistants l’an dernier, majoritairement liés à l’IA générative.1

Passez à l’action pour générer des résultats

Les dirigeants de la donnée au niveau exécutif font face à un ensemble de priorités non négociables dans la course aux résultats concrets de l’IA. Prendre les bonnes décisions aujourd’hui est essentiel pour réussir demain.
Un développeur cloud debout devant un ordinateur
Transformer les données en carburant pour l’IA

Les résultats de l’IA reposent sur des données de qualité, alignées sur les objectifs métier. Accédez à vos données non structurées, telles que vos vidéos, présentations et e-mails, et enrichissez-les pour en exploiter toute la valeur.
Deux personnes avec des badges et des blocs-notes discutant dans la salle des serveurs
Faites preuve de rigueur sur les données et l’IA

À mesure que la complexité augmente, les équipes de sécurité et de gouvernance doivent travailler de concert. Alignez collaborateurs, processus et technologies pour accélérer l’adoption, l’innovation et le retour sur investissement.
Des collègues au bureau regardant un ordinateur portable lors d’une session sur la sécurité et la gouvernance
Donnez aux équipes un accès direct aux informations

Sans données disponibles au bon moment, les décisions ralentissent. Un accès sécurisé et gouverné aux données réduit la dépendance aux équipes data centralisées et accélère l’obtention de résultats.
Trois personnes dans une pièce avec des écrans regardant une tablette et discutant de l’automatisation de l’IA
Traitez données et technologie comme une seule discipline

DSI, CDO et CTO doivent aligner leurs priorités pour valoriser les investissements, simplifier l’intégration et fournir, à grande échelle, des données prêtes pour l’IA créatrices de valeur métier.
Rapport : Comment la direction transforme les informations en impact

Le succès dans l’économie actuelle de l’IA dépend de la capacité à relier les données aux résultats métier. 92 % des CDO en sont convaincus, pourtant seul un tiers estime y parvenir efficacement.

Ce rapport s’appuie sur une enquête menée auprès de 1 700 CDO, tous secteurs et zones géographiques confondus. Il met en lumière des enseignements actionnables et les leviers indispensables pour garder une longueur d’avance.

Gratte-ciel en verre reflétant le ciel.
Passez à l’étape suivante 

Découvrez pourquoi 92 % des CDO estiment que le succès de l’IA repose sur un lien étroit entre données et performance métier.

Notes de bas de page

1. L’étude 2025 sur les CDO : L’effet multiplicateur de l’IA, IBM Institute for Business Value, novembre 2025.