Sous la pression croissante pour maximiser la valeur métier des investissements en IA, les responsables des données doivent prioriser des données gouvernées, accessibles et techniquement préparées.
Une nouvelle enquête mondiale menée auprès de 1 700 Chief Data Officers (CDO) met en lumière un rôle en pleine ascension – mais encore confronté à des défis stratégiques et opérationnels majeurs.
Part des CDO estimant que leurs capacités data peuvent générer de nouveaux revenus pilotés par l’IA1
Part des CDO déclarant apporter l’IA aux données, plutôt que de centraliser les données pour l’IA1
Part des CDO cherchant encore à définir comment passer à l’échelle et gouverner les agents d’IA1
Part des CDO recrutant pour des rôles data inexistants l’an dernier, majoritairement liés à l’IA générative.1
Les dirigeants de la donnée au niveau exécutif font face à un ensemble de priorités non négociables dans la course aux résultats concrets de l’IA. Prendre les bonnes décisions aujourd’hui est essentiel pour réussir demain.
Le succès dans l’économie actuelle de l’IA dépend de la capacité à relier les données aux résultats métier. 92 % des CDO en sont convaincus, pourtant seul un tiers estime y parvenir efficacement.
Ce rapport s’appuie sur une enquête menée auprès de 1 700 CDO, tous secteurs et zones géographiques confondus. Il met en lumière des enseignements actionnables et les leviers indispensables pour garder une longueur d’avance.
Découvrez pourquoi 92 % des CDO estiment que le succès de l’IA repose sur un lien étroit entre données et performance métier.
