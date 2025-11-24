Qu’est-ce qu’une mauvaise donnée ?

Les mauvaises données sont l’antithèse des bonnes données. Alors que des données de haute qualité favorisent la croissance et l’innovation, des données de mauvaise qualité ralentissent les progrès.

Les entreprises s’appuient sur les données pour prendre des décisions éclairées, obtenir des informations exploitables et réaliser des prévisions pour leurs opérations internes comme pour leurs expériences client. Les décisions fondées sur de mauvaises données peuvent entraîner des occasions manquées, des inefficacités opérationnelles et une réputation ternie. Dans des secteurs comme la finance ou la santé, où les données contribuent à éclairer des décisions à forts enjeux, de mauvaises données peuvent avoir des conséquences graves, voire catastrophiques.

Prenons l’exemple d’une étude clinique contenant des données patients incohérentes. Les chercheurs auraient du mal à comparer les résultats, ce qui pourrait retarder le développement de traitements potentiels. Dans la finance, des données inexactes ou manquantes peuvent entraîner des coûts de conformité élevés. Des rapports financiers inexacts peuvent conduire à des violations de réglementations comme la loi Sarbanes-Oxley (SOX), qui peuvent entraîner des amendes allant jusqu’à 1 million de dollars et jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.

Les risques liés aux mauvaises données s’accentuent dans le contexte de l’intelligence artificielle. Lorsque des modèles d’IA ou de ML sont entraînés sur des données inexactes, incohérentes ou biaisées, leurs résultats reflètent ces erreurs. Pour maximiser leurs investissements dans l’IA et le ML, les organisations doivent s’assurer que leurs données sont adaptées à l’IA.

Unity Technologies est un exemple parlant des conséquences des mauvaises données dans l’IA et le ML. En 2022, l’algorithme de placement publicitaire de cette entreprise de jeux vidéo a ingéré de mauvaises données provenant d’un grand client. Les performances de l’algorithme se sont dégradées au point qu’il a fallu le reconstruire. L’incident a contribué à une chute de 37 % de l’action Unity et à un impact estimé à 110 millions de dollars sur l’entreprise.

À l’inverse, de bonnes données exactes peuvent constituer un atout majeur pour les initiatives d’IA. Les recherches de l’IBM Institute for Business Value ont montré que les entreprises disposant de données fiables obtenaient un retour sur investissement près de deux fois supérieur grâce à leurs capacités d’IA. Conclusion : les bonnes données sont une priorité non négociable pour toute stratégie fondée sur l’IA ou les données.