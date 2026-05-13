Que sont les données unifiées ?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Les données unifiées : définition

Les données unifiées désignent la combinaison de données provenant de sources de données disparates en une seule vue ou plate-forme cohérente.

Traditionnellement, l’unification des données d’entreprise a permis de réduire le cloisonnement, de fournir une « source d’information unique » et d'élargir l’accès aux données, des résultats qui prennent en charge l’analytique et la prise de décision. Cependant, l’essor de l’intelligence artificielle (IA) a mis l’accent sur un autre avantage : la consolidation des données d’entreprise peut conduire à des résultats d’IA plus fiables, plus pertinents et plus rapides.

Parallèlement aux résultats, les méthodes permettant d’obtenir des données unifiées ont également évolué. Il n’est plus nécessaire de déplacer physiquement les données pour les unifier. Des technologies telles que la virtualisation des données et l’intégration sans copie peuvent efficacement unifier les données où qu’elles se trouvent, que ce soit sur un mainframe ou dans le cloud.

Pourquoi les données unifiées sont-elles importantes pour les entreprises modernes ?

Les données sont une ressource d’entreprise extrêmement abondante. Elles sont générées chaque seconde sur une grande variété de systèmes et d’applications. Chaque e-mail, chat, réunion, interaction sur les réseaux sociaux, fichier et action représente un point de contact avec un client ou un point de contact opérationnel, ce qui contribue à une source apparemment infinie de données pour l’analytique, l’automatisation et l’IA.

Pour de nombreuses entreprises cependant, ces données ne sont pas utilisables. La plupart d’entre elles sont des données non structurées (telles que des images, des e-mails et des documents) qui ne possèdent pas de schéma prédéfini, circulent en grands volumes et sont traditionnellement difficiles à analyser.

Les données d’enterprise, tous types de données confondus, structurées ou non, sont également très fragmentées. Elle sont réparties sur les mainframes, les clouds, les data lakes, les outils gestion de la relation client et les outils d’analyse, ce qui ajoute de la complexité et des retards dans le traitement de données . Chaque service ou équipe utilise également son propre ensemble d’outils et suit des politiques de données uniques, ce qui entraîne des formats de données incohérents, des divergences et une réduction de la qualité des données dans le parc de données de l’entreprise.

La prise de décision et la précision étant plus critiques que jamais, les entreprises doivent être en mesure d’utiliser efficacement toutes leurs données. En fait, déployer des données pour obtenir un avantage concurrentiel est désormais la priorité numéro un des directeurs des données, devant la gouvernance et la sécurité, selon l’étude menée en 2025 auprès des directeurs de données par l’Institute for Business Value d’IBM.1

Une stratégie de données unifiée et efficace peut offrir aux entreprises une vision complète et fiable de leurs activités. Les données sont consolidées, de haute qualité et prêtes à être utilisées par les utilisateurs professionnels et les équipes de données, accélérant la prise de décision fondée sur les données, l’innovation et le déploiement de l’IA.

IBM IBV a également constaté que les entreprises qui connectent des sources de données auparavant cloisonnées enregistrent des gains mesurables : les clients Salesforce qui intégraient les données des mainframes étaient près de 30 % plus susceptibles de rapporter des économies de coûts significatives et des prédictions d’IA plus précises que ceux qui n’avaient pas cette connectivité.2

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Pourquoi les données unifiées sont-elles importantes pour une bonne utilisation de l’IA ?

L’IA d’entreprise (qui comprend l’IA générative et la génération augmentée de récupération) n’est efficace que dans la mesure où elle peut accéder aux données. Sans données unifiées, elle ne peut travailler qu’avec un ensemble d’informations fragmentées et incohérentes.

Un exemple : imaginez qu’une entreprise internationale souhaite créer un chatbot RH afin que les employés puissent poser des questions sur les politiques de congé, les avantages santé et la rémunération. Lorsque les données RH sont fragmentées entre les régions et les systèmes, le modèle ne peut récupérer et raisonner que sur un ensemble de points de données partiel et incohérent.

S’il ne peut accéder qu’aux documents américains, le chatbot est inutile pour les employés du reste du monde. Si les dernières mises à jour existent dans des sites distincts, les employés recevront des réponses obsolètes ou contradictoires. 

Les données unifiées permettent également d’améliorer le contexte des modèles (voir l’ingénierie du contexte pour savoir comment cela est mis en œuvre) en garantissant qu’ils récupèrent des données complètes, cohérentes et alignées.

Les environnements d’enterprise ne sont pas seulement des collections de données. Ils ont des contraintes : politiques, processus d’approbation et réglementations. Une grande partie de ces informations se trouve dans des données non structurées, réparties entre les systèmes et évoluant au fil du temps.

En rassemblant ces sources disparates, on crée une base plus complète et plus cohérente pour générer le contexte, ce qui donne plus de sens et de fiabilité aux résultats du modèle. Cela permet également d’appliquer plus facilement une gouvernance cohérente afin de garantir la sécurité et la conformité des données.

Les données unifiées accélèrent également le déploiement de l’IA en entreprise et facilitent l’extension des projets à l’échelle de l’entreprise en réduisant le temps passé à gérer et à nettoyer les données. En fait, 86 % des entreprises donnent la priorité à l’unification des données pour la préparation à l’IA.

Quels sont les avantages des données unifiées ?

Un environnement de données unifié et accessible offre aux entreprises de nombreux avantages, notamment :

  • Meilleur rapport coût-efficacité
  • Accès aux données amélioré et démocratisation
  • Amélioration de la productivité en ingénierie
  • Une prise de décision plus rapide.
  • Risques réduits
Meilleur rapport coût-efficacité

Lorsque les données sont dispersées dans l’entreprise et au sein de différentes sources, les entreprises s’appuient souvent sur de multiples outils, solutions et services de stockage de données pour les gérer. En unifiant les données et en consolidant les capacités, elles peuvent réduire la prolifération des outils et éviter les coûts de stockage associés aux mouvements constants de données et au stockage de données en doublon dans les différents systèmes.
Accès aux données amélioré et démocratisation

Les données unifiées permettent de décloisonner les données, ce qui permet souvent de créer une plate-forme de données ou un tableau de bord d’entreprise unique en libre-service offrant une vue à 360 degrés. Lorsque différents parties prenantes (telles que les spécialistes des données, les ingénieurs des données et les analystes en solutions d’aide à la décision) utilisent tous des données fiables et cohérentes, les décisions métier sont mieux harmonisées au sein de l’entreprise.
Amélioration de la productivité en ingénierie

Les ingénieurs de données passent souvent un temps fou à manipuler, nettoyer et préparer des jeux de données répartis entre les systèmes, les référentiels et les équipes. Les données unifiées peuvent réduire significativement les redondances de flux de travail, réduire les outils fragmentés et encourager la réutilisation et la mise à l’échelle de solutions de données efficaces, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle globale.
Une prise de décision plus rapide.

Les données unifiées réduisent le fossé entre les données et les informations. Sans avoir à manipuler les données ni à les préparer, les utilisateurs peuvent prendre des décisions fondées sur les données, trouver de nouveaux cas d’utilisation et découvrir des informations plus rapidement, alors que les données sont encore fraîches. En fait, 80 % des directeurs des données affirment que la démocratisation des données aide leur entreprise à avancer plus rapidement.3
Risques réduits

Le mouvement constant des données et des outils disparates peuvent exposer les données à des risques de sécurité et de conformité. Avec un écosystème de données unifié, il est plus facile pour les entreprises de contrôler qui a accès aux données sensibles, d’être conscientes des vulnérabilités, de s’y confronter et d’appliquer les solutions nécessaires de manière globale.
AI Academy

La gestion des données est-elle le secret de l’IA générative ?

Découvrez pourquoi des données de haute qualité sont essentielles pour une utilisation réussie de l’IA générative.
Accéder à l’épisode

Comment obtenir des données unifiées ?

Bien qu'il n'existe pas de méthode universelle pour unifier les données, chaque processus d’unification des données implique généralement une combinaison d’approches. Parmi les techniques courantes d’unification des données, on trouve :

  • Adoption d’architectures de données modernes
  • Intégration des données
  • Gouvernance des données à l’échelle
  • Automatisation les pipelines de données

Adoption d’architectures de données modernes

Une architecture de données est le schéma directeur de la circulation des données dans une entreprise, depuis la collecte et l’intégration des données jusqu’à leur transformation, leur stockage et leur consommation.

Les architectures de données modernes simplifient la complexité en connectant intelligemment ces étapes et en permettant un accès simplifié aux données. Voici quelques exemples d’architectures de données modernes pour l’unification des données :

  • Data fabric : utilise l’apprentissage automatique, les métadonnées actives, les interfaces de programmation d’application (API) et d’autres technologies pour créer une vue unifiée et virtuelle des données sur site et basé sur le cloud, tels que des data lakes, des entrepôts de données et des bases de données. Elles permettent d’équilibrer la gouvernance, l’évolutivité et l’accès.

  • Maillage des données : organise les données par domaine d’activité (par exemple, le marketing, les ventes ou la réussite client), en attribuant la propriété aux équipes du domaine. Ils coexistent souvent avec des plate-formes de données unifiées et des data fabric, qui peuvent automatiser et optimiser des composants clés tels que la création de produits de données et la gestion des métadonnées.

  • Data lakehouse : combine le stockage de données évolutif et à faible coût d’un data lake avec les capacités d’analyse et de gestion des données haute performance propres à un entrepôt de données. Ils facilitent la combinaison et le stockage de gros volumes de divers types de données, prenant en charge à la fois l'analytique et les charges de travail d’IA et d’apprentissage automatique.

  • Plate-forme de données unifiée : regroupe les données provenant de sources multiples, telles que les CRM, les entrepôt de données, les application SaaS et les journaux d’IdO, provenant souvent de différents fournisseurs, sur une interface unique. Elle permet de décloisonner les données entre les différents services, de rationaliser la gouvernance et de fournir une source d’information unique à l'échelle de l’entreprise.

 

Intégration des données

Les processus d’intégration des données combinent et transforment des données fragmentées provenant de sources diverses, souvent en utilisant des API, des pipelines et des connecteurs préassemblés, pour les rendre accessibles et utilisables selon les besoins métier. Bien que des approches telles que l’extraction, le chargement et la transformation (ETL) soient largement discutées, plusieurs méthodes modernes, dont beaucoup font partie des architectures de données modernes, ont émergé, notamment :

  • Intégration sans copie : permet d’accéder aux données à leur source d’origine sans avoir à les dupliquer ou à les déplacer

  • Virtualisation des données : utilise une couche d’abstraction virtuelle pour unifier les données sans les déplacer physiquement

  • Intégration des données en temps réel : enregistre et traite les données dès qu’elles sont disponibles, ce qui permet leur intégration et leur utilisation immédiate
En savoir plus sur les différentes méthodes d’intégration des données

Gouvernance des données à l’échelle

Une solide stratégie de gouvernance des données prend en charge la gestion des données en aidant les entreprises à normaliser et à faire respecter les politiques de création, de stockage et d’accès aux données. Ces capacités permettent aux entreprises d’atteindre un large éventail d’objectifs d’unification des données, y compris la création d’une source d’information unique et fiable. Les composants clés d’une stratégie de gouvernance des données incluent :

Automatisation des pipelines de données

Les pipelines de données automatisés utilisent des logiciels pour orchestrer et gérer le mouvement, la transformation et la diffusion des données entre les systèmes. En réduisant le besoin d’intervention manuelle, l’automatisation rationalise les flux de travail de gestion des données et réduit le risque d’erreur humaine, ce qui contribue à garantir que les données sont préparées et diffusées de manière cohérente pour l’analytique et l’IA.

L’automatisation des pipelines évolue également pour intégrer des modèles d’IA et des systèmes agentiques. Ces pipelines utilisent des métadonnées, des signaux d’observabilité et des prises de décisions intelligentes pour garantir que les données sont validées, régies et fournies de manière fiable et normalisée.

Comment automatiser les pipelines de données en 10 étapes

Principaux éléments à prendre en compte pour unifier les données

Au-delà de la mise en œuvre de solutions technologiques pour unifier les données, les entreprises doivent prendre en compte plusieurs facteurs organisationnels, culturels et opérationnels, notamment :

  • Gestion du changement organisationnel et culturel
  • Soutien des bonnes compétences en matière de données
  • Évitement des pièges techniques
  • Garantie de la confidentialité et de la conformité des données
Adaptation au changement organisationnel et culturel

L’unification des données n’entraîne pas automatiquement l’unification des équipes ou des méthodes de travail. Chaque fonction dispose souvent de ses propres outils, indicateurs, modèles de données et préférences de communication. Pour éliminer ces cloisonnements, il faut modifier les processus, les structures des équipes et les mentalités organisationnelles, en traitant les données comme une ressource stratégique plutôt que comme un sous-produit du travail.
Soutien des bonnes compétences en matière de données

Avant d’unifier les données, considérez les compétences techniques et en données nécessaires pour prendre en charge à la fois la mise en œuvre et les opérations en cours. IBM IBV a constaté que 47 % des directeurs des données interrogés citent l’attraction, le développement et la rétention de talents spécialisés en données comme un défi majeur, 77 % ont du mal à pourvoir les postes clés en matière de données, et seulement 53 % affirment que les efforts de recrutement et de rétention leur offrent les compétences dont ils ont besoin.4
Évitement des pièges techniques

Les entreprises dont les équipes sont profondément cloisonnées disposent souvent d’environnements technologiques tout aussi fragmentés. Lorsque vous choisissez des outils et des technologies pour créer une vue unifiée, il est critique de tenir compte de la manière dont ils s’intègrent aux systèmes, langages de programmation et plates-formes existants dans l’entreprise.
Garantie de la confidentialité et de la conformité des données

Les informations sensibles, qu’il s’agisse de données relatives aux patients, aux employés ou aux clients, doivent être protégées pour répondre aux exigences réglementaires et maintenir la confiance. Alors que les entreprises poursuivent leurs efforts d’unification des données, il est important que des mesures de confidentialité des données et de sécurité soient prises à chaque étape de leur cycle de vie. Les approches courantes comprennent les contrôles d’accès, les politiques de gouvernance et le suivi de la traçabilité des données .

Auteurs

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Ressources

Rendu 3D de plusieurs icônes alignées, comme un microphone et une caméra
Les agents d’IA s'appuient sur des données. Les vôtres sont-elles prêtes ?

Vos données sont votre avantage concurrentiel. Découvrez comment les exploiter en toute sécurité et générer un ROI mesurable grâce à l’IA dans ce court webinaire.

Logo Techsplainers
La gestion des données expliquée

Techsplainers by IBM présente l’essentiel des données pour l’IA, des concepts clés aux cas d’utilisation concrets. Des épisodes clairs et rapides vous permettent d’apprendre rapidement les principes fondamentaux.
Rendu 3D de plusieurs icônes alignées comme un bouton de volume et un presse-papiers
Unifiez vos données pour dimensionner votre IA

Découvrez pourquoi la mise en place de données adaptées à l’IA commence souvent par un accès efficace aux données structurées et non structurées, ainsi que les défis auxquels peuvent être confrontés les responsables des données.
Logo Dynamiq
Des frais juridiques aux informations stratégiques

Découvrez comment un agent juridique alimenté par l’IA aide à accélérer la prise de décision, à réduire le travail manuel et à améliorer la conformité.
Deux hommes qui discutent dans un podcast
AI Academy : Élaborer une stratégie de données pour l’IA d’entreprise

Dans cet épisode, Cathy Reese explique pourquoi les entreprises doivent aujourd’hui se doter d’une stratégie de données adaptée à l’IA avancée, en s’appuyant sur leurs ressources de données les plus qualitatives.
Rendu 3D de plusieurs icônes alignées telles qu’un appareil photo et des avions en papier
Le data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA

Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Deux cubes en verre moulé
Rapport sur le coût d’une violation de données 2025

Les coûts liés aux violations de données ont atteint un nouveau sommet. Obtenez des informations actualisées sur les menaces de cybersécurité et leur incidence financière sur les entreprises.
Rendu 3D de deux lignes de plusieurs icônes telles qu’un appareil photo, un bouton de volume et un presse-papiers.
Guide du responsable des données adaptées à l’IA

Comprenez les mesures concrètes que les responsables des données peuvent prendre pour surmonter les défis en matière de données, établir les bases d'un socle de données de confiance et préparer les données de votre entreprise pour l’IA.

Rendu 3D de plusieurs icônes alignées comme un appareil photo, un bouton de volume et un clipboard
Comment la direction transforme les informations en impact

Découvrez les retours de 1 700 CDO dans ce rapport intersectoriel dédié aux responsables de données.
Solutions connexes
IBM StreamSets

Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.

 Découvrir StreamSets
IBM watsonx.data

watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.

 Découvrir watsonx.data
Services de conseil pour les données et les analyses

Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.

 Découvrir les services d’analytique
Passez à l’étape suivante

Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.

  1. Découvrir les solutions de gestion des données
  2. Découvrir watsonx.data
Notes de bas de page

1,3,4 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM IBV, 12 novembre 2025

2 The State of Salesforce 2025–2026, IBM IBV, octobre 2025