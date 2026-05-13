Que sont les données unifiées ?

Les données sont une ressource d’entreprise extrêmement abondante. Elles sont générées chaque seconde sur une grande variété de systèmes et d’applications. Chaque e-mail, chat, réunion, interaction sur les réseaux sociaux, fichier et action représente un point de contact avec un client ou un point de contact opérationnel, ce qui contribue à une source apparemment infinie de données pour l’analytique, l’automatisation et l’IA.

Pour de nombreuses entreprises cependant, ces données ne sont pas utilisables. La plupart d’entre elles sont des données non structurées (telles que des images, des e-mails et des documents) qui ne possèdent pas de schéma prédéfini, circulent en grands volumes et sont traditionnellement difficiles à analyser.

Les données d’enterprise, tous types de données confondus, structurées ou non, sont également très fragmentées. Elle sont réparties sur les mainframes, les clouds, les data lakes, les outils gestion de la relation client et les outils d’analyse, ce qui ajoute de la complexité et des retards dans le traitement de données . Chaque service ou équipe utilise également son propre ensemble d’outils et suit des politiques de données uniques, ce qui entraîne des formats de données incohérents, des divergences et une réduction de la qualité des données dans le parc de données de l’entreprise.

La prise de décision et la précision étant plus critiques que jamais, les entreprises doivent être en mesure d’utiliser efficacement toutes leurs données. En fait, déployer des données pour obtenir un avantage concurrentiel est désormais la priorité numéro un des directeurs des données, devant la gouvernance et la sécurité, selon l’étude menée en 2025 auprès des directeurs de données par l’Institute for Business Value d’IBM.1

Une stratégie de données unifiée et efficace peut offrir aux entreprises une vision complète et fiable de leurs activités. Les données sont consolidées, de haute qualité et prêtes à être utilisées par les utilisateurs professionnels et les équipes de données, accélérant la prise de décision fondée sur les données, l’innovation et le déploiement de l’IA.

IBM IBV a également constaté que les entreprises qui connectent des sources de données auparavant cloisonnées enregistrent des gains mesurables : les clients Salesforce qui intégraient les données des mainframes étaient près de 30 % plus susceptibles de rapporter des économies de coûts significatives et des prédictions d’IA plus précises que ceux qui n’avaient pas cette connectivité.2