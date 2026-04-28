En apprentissage automatique, une caractéristique est une variable ou un attribut extrait des données brutes et utilisé comme entrée pour les modèles afin de générer des prédictions . Elle représente des aspects mesurables du comportement, du contexte ou de l'état des données, tels que la fréquence d'achat ou la localisation géographique.

Par exemple, dans la détection des fraudes, les modèles s’appuient sur des signaux sélectionnés plutôt que sur des données brutes. Les caractéristiques peuvent inclure le nombre de transactions au cours de la semaine écoulée ou le lieu des achats récents, des représentations conçues pour capturer des schémas pouvant indiquer un comportement frauduleux.

Les fonctionnalités — souvent appelées fonctionnalités ML — sont générées à partir de multiples sources de données et organisées en ensembles de données qui supportent à la fois la science des données et les flux de travail d’apprentissage automatique. Ces fonctionnalités sont ensuite utilisées pour entraîner des modèles, évaluer des métriques et déployer des modèles dans les systèmes de production.