Qu’est-ce que l’optimisation des données ?

Si l’accès à des données pertinentes et de qualité a toujours été important pour une analyse fiable et une meilleure prise de décision, il constitue désormais une urgence absolue. Les raisons sont triples : volume de données, complexité et pression concurrentielle liée à l’IA.

Les entreprises doivent aujourd’hui gérer des volumes de données bien plus importants que ce que l’on a connu dans la majeure partie de l’histoire de l’humanité : une étude internationale menée en 2024 auprès d’entreprises de tailles différentes révèle que près des deux tiers d’entre elles gèrent au moins un pétaoctet de données.1

Une grande partie de ces données sont des mégadonnées : des jeux de données massifs sous différents formats, notamment des données structurées, semi-structurées et non structurées. Les données non structurées, notamment, ne se conforment pas facilement aux schémas fixes des bases de données relationnelles, ce qui signifie que les outils et méthodes conventionnels ne peuvent généralement être utilisés ni pour le traitement, ni pour l’analyse des données non structurées.

Parallèlement, les entreprises subissent des pressions pour exploiter des données adaptées à l’IA, à savoir des informations de qualité, accessibles et fiables, pour l’entraînement et les projets d’intelligence artificielle.

Mais la plupart des entreprises ne disposent pas encore de données prêtes pour l’IA : selon une étude menée en 2024 par l’IBM Institute for Business Value, seuls 29 % des leaders technologiques sont tout à fait d’accord pour dire que leurs données d’entreprise répondent aux normes clés permettant une mise à l’échelle efficace de l’IA générative.2

Pour tirer de la valeur de jeux de données massifs et complexes tout en garantissant la préparation de l’IA, il faut avoir les bons outils, infrastructures et stratégies de gestion des données. Cependant, les entreprises ne peuvent généralement pas se permettre de se doter de ressources de calcul et de stockage infinies. Elles doivent concilier efforts visant à débloquer la valeur et mesures conçues pour maximiser l’efficacité et le retour sur investissement.

L’optimisation des données les aide à y parvenir.

Grâce à l’optimisation des données, les entreprises peuvent améliorer tant la performance que l’efficacité des workflows de données. Diverses techniques d’optimisation aident les entreprises à améliorer la qualité et l’accessibilité de leurs données, tout en réduisant la charge que le stockage et le traitement font peser sur leurs ressources et leurs budgets.