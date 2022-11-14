Combler le déficit de compétences en matière de maîtrise des données grâce à la narration de données

Être une entreprise orientée données va bien au-delà de la mise en place d’une architecture de données moderne. Avec les énormes quantités de données qui circulent dans l’entreprise, le défi consiste à rendre compréhensibles toutes ces informations complexes afin que tout le monde, et pas seulement les data scientists ou les ingénieurs en machine learning, puisse les interpréter afin de prendre de meilleures décisions.
Pour les directeurs des données et autres responsables de différentes branches d’activité, cela signifie favoriser une culture qui privilégie la maîtrise des données : la capacité à lire, comprendre, créer et communiquer des données. Trop souvent, les données sont présentées sous forme de chiffres mystérieux difficiles à comprendre pour les principales parties prenantes. En fait, selon l’enquête annuelle 2021 de Gartner auprès des directeurs des données (lien externe à ibm.com), la mauvaise maîtrise des données est le deuxième obstacle interne le plus important à la réussite du bureau du directeur des données.
Pour acquérir une bonne maîtrise des données, les entreprises doivent rendre celles-ci plus accessibles aux experts non techniques. Cela implique de s’éloigner des tableaux, graphiques, tableaux de bord et visuels complexes qui prêtent à confusion. Elles doivent plutôt humaniser les données et l’IA en créant des récits visuellement attrayants qui trouvent un écho auprès des collaborateurs et transforment les données en connaissances exploitables qui stimulent les résultats.
Entrez dans l’univers de la narration de données (« data storytelling » en anglais), la capacité à transmettre des données non seulement à l’aide de chiffres, mais aussi à l’aide de récits et de visuels captivants. Il est important de créer un contexte narratif, car cela donne vie aux données et garantit que le message qu’elles véhiculent est significatif et pertinent. L’ajout d’éléments visuels améliore le récit et rend les grandes quantités de données plus faciles à assimiler. Lorsqu’elle est bien faite, la narration de données peut être un outil puissant pour communiquer et démystifier la science des données.
Alors que les entreprises s’appuient le plus souvent sur une combinaison de concepteurs d’expérience/interface utilisateur et de spécialistes en BI, lorsque des collaborateurs non techniques commencent à développer des compétences en narration de données, cela peut déclencher une réaction en chaîne au sein des équipes, des branches d’activité et de l’entreprise dans son ensemble. À ce moment-là, une personne dotée de compétences en narration de données conduira un groupe d’individus à prendre de meilleures décisions fondées sur les données. Mais ces personnes expertes en données peuvent également transmettre leur savoir-faire à d’autres collègues et les inciter à perfectionner leurs compétences en narration de données et à façonner leurs propres workflows quotidiens.
Cela contribue à promouvoir une culture collaborative fondée sur les données, de l’intérieur, permettant aux différentes équipes d’accéder aux forces et aux compétences de chacun afin de mieux résoudre les problèmes et d’innover plus rapidement.
Trop souvent, les parties prenantes suivent aveuglément les données créées par des algorithmes. Pour éviter cela, les entreprises ont besoin d’experts capables de remettre en question ces algorithmes en posant des questions critiques sur les données et en les interprétant correctement. Comprendre et raconter des histoires à partir de données est essentiel pour garantir que les employés continuent à réfléchir de manière critique aux données, à les remettre en question et à les interpréter correctement, car cela permet d’inclure davantage de personnes dans la conversation.
La culture unifiée fondée sur les données qui en résulte rassemble des spécialistes de la visualisation des données, des data scientists et des développeurs de logiciels, des dirigeants et d’autres parties prenantes dans le but que tout le monde parle un langage commun fait de données.
Afin d’instaurer cette culture de la maîtrise des données, les entreprises peuvent commencer par élaborer une stratégie au niveau de la direction. Une fois la stratégie clairement définie, les responsables des données, tels que le directeur des données, peuvent élaborer une stratégie qui contribue à la réalisation des objectifs de l’entreprise et qui inclut des initiatives de maîtrise des données afin d’en garantir l’adoption et la réussite.
Le lancement d’initiatives de maîtrise des données et de programmes de narration de données aidera tout le monde, des dirigeants aux autres principales parties prenantes, à acquérir les compétences nécessaires pour découvrir des informations, des tendances et des schémas pertinents afin de résoudre les problèmes. La formation permet également aux équipes d’utiliser les données comme un facteur de différenciation concurrentielle.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
