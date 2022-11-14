Combler le déficit de compétences en matière de maîtrise des données grâce à la narration de données

Être une entreprise orientée données va bien au-delà de la mise en place d’une architecture de données moderne. Avec les énormes quantités de données qui circulent dans l’entreprise, le défi consiste à rendre compréhensibles toutes ces informations complexes afin que tout le monde, et pas seulement les data scientists ou les ingénieurs en machine learning, puisse les interpréter afin de prendre de meilleures décisions.

Pour les directeurs des données et autres responsables de différentes branches d’activité, cela signifie favoriser une culture qui privilégie la maîtrise des données : la capacité à lire, comprendre, créer et communiquer des données. Trop souvent, les données sont présentées sous forme de chiffres mystérieux difficiles à comprendre pour les principales parties prenantes. En fait, selon l’enquête annuelle 2021 de Gartner auprès des directeurs des données (lien externe à ibm.com), la mauvaise maîtrise des données est le deuxième obstacle interne le plus important à la réussite du bureau du directeur des données.

Pour acquérir une bonne maîtrise des données, les entreprises doivent rendre celles-ci plus accessibles aux experts non techniques. Cela implique de s’éloigner des tableaux, graphiques, tableaux de bord et visuels complexes qui prêtent à confusion. Elles doivent plutôt humaniser les données et l’IA en créant des récits visuellement attrayants qui trouvent un écho auprès des collaborateurs et transforment les données en connaissances exploitables qui stimulent les résultats.