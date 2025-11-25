Qu’est-ce que le traitement des données non structurées ?

Les données d’entreprise affluent des quatre coins des opérations, des e-mails aux appareils connectés en passant par les documents et les interactions avec les clients. Les données non structurées représentent la grande majorité (90 %) de ces informations générées par l’entreprise et augmentent plus vite que tout autre type de données.1 Cela signifie que chaque clic, chaque image, chaque message contribue à élargir la base d’informations et, par extension, la possibilité d’obtenir des informations exploitables.

Les entreprises qui traitent des données non structurées vont bien au-delà du reporting superficiel. En analysant les données provenant de documents numériques ou d’appareils IdO (Internet des objets), elles peuvent identifier davantage de tendances, évaluer les risques jusque-là cachés et analyser le comportement des clients avec un contexte plus riche. Ces informations éclairent la prise de décision, que ce soit dans le diagnostic médical ou l’automatisation industrielle, et constituent la base de technologies comme le ML, le TAL et l’IA générative.

Les données non structurées jouent également un rôle essentiel dans l’exploitation des grands modèles de langage (LLM), les premiers systèmes d’IA capables de traiter le langage humain à l’échelle. Pour que ces modèles soient performants, l’entreprise doit pouvoir préparer, stocker et servir des données non structurées de qualité. Une fois cette base en place, les LLM peuvent modéliser les schémas statistiques à travers d’immenses volumes de données, pour permettre aux entreprises de synthétiser les documents textuels, de classer les retours des clients ou d’analyser les publications sur les réseaux sociaux avec une efficacité bien supérieure à celle des systèmes basés sur des règles.

La relation est cyclique : les systèmes d’IA entraînés sur des données non structurées produisent des sorties qui aident à enrichir et à organiser ces données. Ces jeux de données enrichis informent ensuite la nouvelle génération de modèles pour créer une boucle continue d’affinement.

Mais cette analyse nécessite une infrastructure. La rapidité et la variabilité des informations non structurées exigent des architectures à la fois évolutives et adaptatives. Lorsque des pratiques avancées de gestion des données, telles que la gestion des métadonnées, sont associées à des outils d’analyse modernes, les entreprises peuvent transformer le bruit entourant les données non structurées en nuances.