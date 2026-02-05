Qu’est-ce que l’intégration des données cloud ?

Le stockage des données d’entreprise dans le cloud offre des avantages évidents, notamment l’élimination des limites de stockage rigides et la capacité de stocker facilement d’énormes quantités de mégadonnées. D’autres avantages courants incluent l’efficacité des coûts, l’évolutivité et une meilleure continuité des activités.

Grâce à ces avantages, les entreprises ont déplacé les données vers le cloud à grande vitesse (tout en conservant les données sur site pour répondre aux exigences de performance ou réglementaires). Selon certaines prévisions, les dépenses des entreprises en matière de stockage cloud atteindront 128 milliards de dollars d’ici 20281. D’autres estiment que la quantité de données stockées dans le monde doublera entre 2024 et 20292.

Désormais, les données d’entreprise dans le cloud, l’un des actifs critiques d’une entreprise, sont de plus en plus distribuées dans des environnements hybrides et multicloud dans un large éventail de formats structurés et non structurés.

Cette disparité de données a conduit à des environnements de données fragmentés, avec des informations cloisonnées entre les équipes, les plateformes et les environnements, compliquant l’utilisation des données par les équipes. Dans le même temps, le volume de données générées par les applications, les appareils Internet des objets (IdO) et les données de transaction continuent de croître sur les systèmes cloud et sur site.

L’intégration des données cloud peut considérablement aider à résoudre cette complexité. Elle combine et harmonise les données dans les environnements cloud et sur site. Cette vue unifiée rend les données cloud accessibles et utilisables pour l’analyse et la prise de décision. À une époque où l’innovation s’accélère et les données sont de plus en plus fragmentées, cette capacité est essentielle.

La fragmentation peut étouffer l’innovation et conduire à des décisions lentes, incohérentes ou erronées, limitant ainsi la capacité d’une entreprise à innover, à s’adapter et à atteindre l’efficacité opérationnelle. De fait, selon les données de l’IBM Institute for Business Value, 68 % des PDG interrogés estiment qu’une architecture de données intégrée à l’échelle de l’entreprise est essentielle pour favoriser la collaboration interfonctionnelle et stimuler l’innovation.3

Les initiatives d’intelligence artificielle (IA), en particulier, reposent sur des données unifiées, fiables et cohérentes. Sans une stratégie solide d’intégration des données, les entreprises pourraient avoir du mal à mettre en œuvre l’IA à grande échelle.