Résidence des données : qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important ?

La résidence des données est un sujet d’actualité, en particulier pour les données cloud. Les raisons sont nombreuses, mais l’accent a été motivé par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui régit la confidentialité des informations dans l’Union européenne et l’Espace économique européen.

Le RGPD définit l’exigence selon laquelle les données personnelles et la confidentialité des utilisateurs soient adéquatement protégées par les entreprises qui collectent, traitent et stockent ces données. Après le déploiement du RGPD, d’autres pays tels que l’Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis ont adopté leur propre législation en matière de protection des données.

Cela signifie que la confidentialité des données est une préoccupation continue, et que la pression exercée sur les entités par le biais de la législation continue à augmenter. Pour les entreprises qui génèrent, collectent et stockent des données, il est urgent de trouver une solution à ce problème, en particulier dans le cloud.

Si le respect de la confidentialité et de la protection des données n’est pas garanti, les risques et sanctions pourraient devenir écrasants. Ainsi, en mai 2023, Meta, la société mère de Facebook, a été condamnée à payer un montant record de 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) à l’Union européenne pour ne pas avoir respecté le RGPD.

Il s’agit évidemment d’une amende impressionnante. Même si le montant est réduit avant sa finalisation, le précédent a été créé et sert d’avertissement à toutes les entreprises afin d’assurer la protection des données et de la confidentialité.