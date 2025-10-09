Qu’est-ce que l’enrichissement des données ?

L’enrichissement des données est une technique visant à améliorer la qualité et l’utilisabilité des données en complétant les jeux de données avec des informations supplémentaires provenant de sources internes ou externes.

Les entreprises collectent plus de données que jamais, mais souvent ces données manquent de contexte ou de signification. L’enrichissement des données aide à combler ces lacunes et à améliorer la compréhension des points de données existants, qu’ils soient sous forme de données brutes ou d’un ensemble de données structuré. L’enrichissement des données de cette manière peut transformer un jeu de données obscur en source d’informations éclairantes, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées.

Les pratiques d’enrichissement des données font souvent partie des programmes de gestion des données et de gestion des données de référence d’une entreprise. Il existe plusieurs types d’enrichissement des données que les entreprises choisissent en fonction de leurs besoins métier et de leurs sources de données, tels que l’enrichissement démographique, firmographique et géographique. Si les équipes chargées des données peuvent procéder manuellement à l’enrichissement des données, l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation permettent d’optimiser les processus d’enrichissement des données.

Les cas d’utilisation courants de l’enrichissement des données se trouvent dans la stratégie marketing, mais les processus d’enrichissement des données peuvent également jouer un rôle dans des domaines tels que la cybersécurité, la santé et l’urbanisme. L’enrichissement des données s’est également révélé de plus en plus utile pour améliorer les performances des modèles de machine learning ; il fournit du contexte et des données plus complètes pour permettre des prévisions plus précises.