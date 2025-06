Qu'est-ce qu'Elasticsearch ?

La gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) est essentielle pour améliorer la posture de sécurité dans l’environnement numérique actuel. En tirant parti de la rapidité, de l’évolutivité et de la puissance analytique d’Elasticsearch, les équipes de sécurité peuvent automatiser la corrélation de milliards de lignes de données de journal pour détecter les vulnérabilités du réseau et les éventuelles violations de données.

L'indexation d'Elasticsearch permet une surveillance en temps quasi réel, et ses puissantes fonctionnalités de recherche aident les administrateurs IT à maintenir une transparence complète sur l'ensemble du réseau, leur permettant de rapidement identifier et traiter les menaces potentielles.