Qu’est-ce que le rapprochement des données ?

Les environnements de données modernes produisent et collectent des volumes de données extrêmement importants. À elle seule, la création de données au niveau mondial devrait passer de 149 zettaoctets en 2024 à plus de 394 zettaoctets en 2028, soit une augmentation de 164,4 %.1



Ces données existent dans un large éventail de systèmes — tels que les plateformes de gestion de la relation client (CRM), les bases de données financières, les systèmes de santé et les applications cloud — chacun ayant sa propre structure et fréquence de mise à jour.

Pour tirer une valeur significative de cette croissance explosive des données, les entreprises doivent briser les silos et exploiter les informations provenant de l’ensemble de l’entreprise. Lorsqu’elles sont unifiées et analysées efficacement, les données peuvent révéler des schémas, prédire des tendances et conduire à des décisions plus intelligentes. Ces informations permettent aux entreprises d’optimiser les campagnes marketing, d’améliorer les résultats pour les patients, de rationaliser la logistique, etc.



Cependant, lorsque les entreprises combinent des données provenant de toutes ces sources différentes sans un processus efficace de rapprochement des données, elles peuvent avoir une multitude de problèmes. Par exemple, dans le domaine des soins de santé, la non-concordance des dossiers des patients dans les systèmes de santé électroniques peut conduire à des tests en double et à des diagnostics incorrects, ce qui contribue à son tour à l’inexactitude des données en général. Et dans le secteur financier, des données incohérentes peuvent entraîner des erreurs de reporting et d’audit, des risques de non-conformité et des prévisions financières erronées.

C’est là que le rapprochement des données intervient. Cette pratique de gestion des données a été conçue pour prévenir les problèmes d’intégrité des données avant qu’ils n’affectent la prise de décision, l’efficacité opérationnelle ou la confiance des parties prenantes. Il permet en outre d’établir des prévisions précises, de suivre les performances de manière fiable, d’établir des rapports et bien plus encore. Il renforce la gouvernance des données en créant une traçabilité claire de la manière dont les données sont obtenues, transformées et validées.



De plus, de plus en plus d’entreprises prennent conscience du pouvoir de l’intelligence artificielle (IA) : 61 % des PDG affirment que leur entreprise adopte activement des agents IA et se prépare à les mettre en œuvre à grande échelle, selon l’étude 2025 CEO Study de l’Institute for Business Value d’IBM. Le rapprochement des données est essentiel pour maximiser le rendement des investissements dans l’IA et l’analytique en garantissant que les modèles sont formés et testés sur des données cohérentes et de haute qualité.