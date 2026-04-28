L’intégration traditionnelle des données – le processus de combinaison et d’harmonisation des données provenant de multiples sources en un format unifié – dépend de règles fixes ou de processus semi-automatisés coordonnés par des ingénieurs des données.1 Cependant, ces approches ne sont pas adaptées pour gérer les volumes et la complexité de données modernes.

Les workloads d’IA et d’analyse d’aujourd’hui nécessitent une fondation de données avec des niveaux élevés de vitesse, de flexibilité et de visibilité. Ces besoins peuvent rapidement surcharger les équipes chargées des données qui sont déjà aux prises avec une prolifération d’outils, des workflows fragmentés et des silos.

L’IA propose une approche d’intégration intelligente et rationalisée, à la fois efficace et adaptable aux besoins futurs en matière de données. Plutôt que de dépendre de transformations manuelles, l’intégration des données IA tire parti de grands modèles de langage (LLM), d’agents IA et de l’automatisation pour apprendre, s’adapter et prendre des décisions sur les données de manière autonome, transformant un processus réactif en un système intelligent proactif.