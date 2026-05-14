Qu’est-ce qu’une donnée obsolète ?

Une donnée obsolète est une information dépassée, qui ne correspond plus aux conditions actuelles ou qui n’est plus adaptée à l’usage auquel elle était destinée. Également appelée information obsolète ou ancienne donnée, elle représente l’un des défis les plus répandus et les plus insuffisamment traités de la gestion moderne des données.



Contrairement aux erreurs introduites au moment de la collecte des données, l’obsolescence est le produit du temps. Les données deviennent obsolètes à mesure que les conditions qu’elles décrivent évoluent, ce qui dégrade progressivement leur qualité et leur actualité.

Les données obsolètes ne se signalent pas d’elles-mêmes. Elles persistent dans les infrastructures de données et les systèmes d’intelligence artificielle (IA), influençant silencieusement les décisions bien après l’expiration de leur exactitude. Un rapport publié en 2025 par l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que 43 % des directeurs des opérations considèrent les problèmes de qualité des données comme leur principale priorité en matière de données.1

Alors que les organisations s’appuient davantage sur les données pour l’analytique et l’IA, les conséquences de l’utilisation de données obsolètes sont devenues trop importantes pour être ignorées : occasions manquées, inefficacités opérationnelles et perte de confiance dans les systèmes qui soutiennent la prise de décision.